Гель бальзам Хондроитин с глюкозамином
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,25
Экономия при брони: -2,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,46
Экономия при брони: -2,95 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,83
Экономия при брони: -3,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,10
Экономия при брони: -3,43 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,53
Экономия при брони: -3,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,02
Экономия при брони: -2,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,08
Экономия при брони: -3,52 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 1/9
4.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
51,07
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Мира, 2-Б/33
4.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,22
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 40-А
5.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,35
Экономия при брони: -4,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
5.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,52
Экономия при брони: -3,96 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
5.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,95
Экономия при брони: -2,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
9.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,37
Экономия при брони: -1,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Софиевская, 27
10.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
58.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Снигиревка, ул. Суворова, 104
63.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Еланец, ул. Соборная, 127
85.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком