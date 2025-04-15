Гель бальзам Хондроитин с глюкозамином
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,85
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,38
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,62
Экономия при брони: -2,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
40,03
Экономия при брони: -2,32 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,26
Экономия при брони: -3,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,51
Экономия при брони: -4,84 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
51,08
Экономия при брони: -3,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,59
Экономия при брони: -2,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,98
Экономия при брони: -4,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
4.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,84
Экономия при брони: -4,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
4.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,24
Экономия при брони: -2,73 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
4.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,52
Экономия при брони: -2,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
5.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,27
Экономия при брони: -2,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
5.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,95
Экономия при брони: -3,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
5.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,24
Экономия при брони: -3,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 3-А
5.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
5.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,43
Экономия при брони: -1,92 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
6.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
39,75
Экономия при брони: -2,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
6.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,51
Экономия при брони: -3,00 грн