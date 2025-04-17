Гель бальзам Хондроитин с глюкозамином
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,44
Экономия при брони: -2,93 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,55
Экономия при брони: -2,88 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,31
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,50
Экономия при брони: -1,99 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,60
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,06
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,66
Экономия при брони: -2,15 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,44
Экономия при брони: -2,77 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,17
Экономия при брони: -2,66 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,29
Экономия при брони: -2,78 грн
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Аптека низких цен
Славутич, пл. Центральная, 3/1
37.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,90
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
64.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,50
Экономия при брони: -2,83 грн
Аптека низких цен
Бровары, ул. Симоненко Василия, 107
114.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,70
Экономия при брони: -3,19 грн
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Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Бровары, ул. Киевская, 294/1
114.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,76
Экономия при брони: -3,25 грн
Аптека копейка
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
115.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,39
Экономия при брони: -2,72 грн
Аптека копейка
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 3
115.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,91
Экономия при брони: -4,24 грн
Аптека оптовых цен
Вышгород, ул. Школьная, 73-Б
116.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,69
Экономия при брони: -3,18 грн