Гель бальзам Хондроитин с глюкозамином
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,94
Экономия при брони: -3,43 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,02
Экономия при брони: -2,51 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,36
Экономия при брони: -2,85 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
51,06
Экономия при брони: -3,55 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,64
Экономия при брони: -3,13 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
40,14
Экономия при брони: -2,43 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,86
Экономия при брони: -2,35 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
39,15
Экономия при брони: -1,44 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,32
Экономия при брони: -2,76 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,48
Экономия при брони: -2,97 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,67
Экономия при брони: -3,16 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,36
Экономия при брони: -2,85 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,06
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,61
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,08
Экономия при брони: -4,41 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,33
Экономия при брони: -2,82 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
6.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
40,26
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,70
Экономия при брони: -2,19 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
7.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОИТИН С ГЛЮКОЗАМИНОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,44
Экономия при брони: -2,77 грн