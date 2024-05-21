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Гель бальзам Окопник с хондроитином (298139) - инструкция по применению Косметические средства

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Гель бальзам Окопник с хондроитином
Цена в городе Киев
от 28,84 грн
Без рецепта
1 шт от 28,84 грн
В наличии в 134 аптеках
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Производитель
Объем
70 мл
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья

Гель бальзам Окопник с хондроитином инструкция по применению

Показания к применению

Гель-бальзам Окопник с хондроитином: Рекомендован в качестве дополнительного средства при воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваниях опорно-двигательного аппарата: артритах, артрозах, остеохондрозе, радикулите и др., спортивных и бытовых травмах, для улучшения заживления переломов. Активные компоненты геля-бальзама обладают выраженным противовоспалительным и противоотечным действием. При регулярном использовании геля-бальзама «Окопник с хондроитином» улучшается функциональное состояние опорно-двигательного аппарата, снижается выраженность воспалительного процесса, уменьшаются болезненные ощущения, восстанавливается подвижность и уменьшается отечность в зоне воспаленных суставов.

Состав

Экстракт окопника, хондроитина сульфат, эфирное масло эвкалипта, эфирное масло розмарина, эфирное масло можжевельника, эфирное масло лаванды, вспомогательные вещества.
поненты.

Описание действующих веществ

Окопник (живокост) — лекарственное растение, способствующее восстановлению поврежденных тканей. Стимулирует регенерацию костной и хрящевой ткание при заболеваниях суставов, улучшает качественный состав синовиальной жидкости, подвижность суставов, ускоряет процесс сращивания костей при переломах. Окопник содержит вещество аллантоин, которое активно стимулирует рост костной ткани и процессы регенерации эпителия, уменьшает болевые ощущения, проявляет кровоостанавливающее, противовоспалительное и антибактериальное действие.

Хондроитина сульфат — высокомолекулярный полисахарид, препятствующий разрушению костной ткани, уменьшающий болевой синдром в суставах, активизирующий восстановление соединительной и хрящевой ткани. Хондроитина сульфат стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие, способствует активной регенерации хрящевой ткани.

Эфирные масла лаванды и сосны оказывают регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшают кровообращение в зоне воспаленных суставов.

Эфирное масло эвкалипта оказывает болеутоляющее и антисептическое действие. Используется для снятия мышечной и суставной боли, а также при деформации и растяжении связок.

Эфирное масло розмарина имеет обезболивающий и противовоспалительный эффекты.

Способ применения

Небольшое количество геля-бальзама 2 раза в день наносить на проблемные участки и втирать легкими массажными движениями до полного впитывания. Курс использования — 3–4 недели. При необходимости повторить курс через 1–1,5 месяца.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

Форма выпуска

Туба 70 мл в упаковке

Срок годности

24 месяца

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл
от 28,84 грн
В наличии в 134 аптеках
Цены в аптеках
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл
от 28,84 грн
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