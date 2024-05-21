Окопник (живокост) — лекарственное растение, способствующее восстановлению поврежденных тканей. Стимулирует регенерацию костной и хрящевой ткание при заболеваниях суставов, улучшает качественный состав синовиальной жидкости, подвижность суставов, ускоряет процесс сращивания костей при переломах. Окопник содержит вещество аллантоин, которое активно стимулирует рост костной ткани и процессы регенерации эпителия, уменьшает болевые ощущения, проявляет кровоостанавливающее, противовоспалительное и антибактериальное действие.

Хондроитина сульфат — высокомолекулярный полисахарид, препятствующий разрушению костной ткани, уменьшающий болевой синдром в суставах, активизирующий восстановление соединительной и хрящевой ткани. Хондроитина сульфат стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие, способствует активной регенерации хрящевой ткани.

Эфирные масла лаванды и сосны оказывают регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшают кровообращение в зоне воспаленных суставов.

Эфирное масло эвкалипта оказывает болеутоляющее и антисептическое действие. Используется для снятия мышечной и суставной боли, а также при деформации и растяжении связок.

Эфирное масло розмарина имеет обезболивающий и противовоспалительный эффекты.