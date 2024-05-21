Гель бальзам Окопник с хондроитином (298139) - инструкция по применению Косметические средства
Гель бальзам Окопник с хондроитином инструкция по применению
Показания к применению
Гель-бальзам Окопник с хондроитином: Рекомендован в качестве дополнительного средства при воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваниях опорно-двигательного аппарата: артритах, артрозах, остеохондрозе, радикулите и др., спортивных и бытовых травмах, для улучшения заживления переломов. Активные компоненты геля-бальзама обладают выраженным противовоспалительным и противоотечным действием. При регулярном использовании геля-бальзама «Окопник с хондроитином» улучшается функциональное состояние опорно-двигательного аппарата, снижается выраженность воспалительного процесса, уменьшаются болезненные ощущения, восстанавливается подвижность и уменьшается отечность в зоне воспаленных суставов.
Состав
Экстракт окопника, хондроитина сульфат, эфирное масло эвкалипта, эфирное масло розмарина, эфирное масло можжевельника, эфирное масло лаванды, вспомогательные вещества.
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Описание действующих веществ
Окопник (живокост) — лекарственное растение, способствующее восстановлению поврежденных тканей. Стимулирует регенерацию костной и хрящевой ткание при заболеваниях суставов, улучшает качественный состав синовиальной жидкости, подвижность суставов, ускоряет процесс сращивания костей при переломах. Окопник содержит вещество аллантоин, которое активно стимулирует рост костной ткани и процессы регенерации эпителия, уменьшает болевые ощущения, проявляет кровоостанавливающее, противовоспалительное и антибактериальное действие.
Хондроитина сульфат — высокомолекулярный полисахарид, препятствующий разрушению костной ткани, уменьшающий болевой синдром в суставах, активизирующий восстановление соединительной и хрящевой ткани. Хондроитина сульфат стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие, способствует активной регенерации хрящевой ткани.
Эфирные масла лаванды и сосны оказывают регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшают кровообращение в зоне воспаленных суставов.
Эфирное масло эвкалипта оказывает болеутоляющее и антисептическое действие. Используется для снятия мышечной и суставной боли, а также при деформации и растяжении связок.
Эфирное масло розмарина имеет обезболивающий и противовоспалительный эффекты.
Способ применения
Небольшое количество геля-бальзама 2 раза в день наносить на проблемные участки и втирать легкими массажными движениями до полного впитывания. Курс использования — 3–4 недели. При необходимости повторить курс через 1–1,5 месяца.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.
Форма выпуска
Туба 70 мл в упаковке
Срок годности
24 месяца