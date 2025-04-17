Гель бальзам Окопник с хондроитином
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,66
Экономия при брони: -2,15 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
64.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
70,43
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптека низких цен
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,38
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Владимира Великого, 10
114.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Бровары, ул. Киевская, 294/1
114.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
71,23
Экономия при брони: -4,56 грн
Аптека копейка
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
115.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека шар@
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 17/1
115.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,24
Экономия при брони: -2,73 грн
Аптека оптовых цен
Вышгород, ул. Школьная, 73-Б
116.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,91
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лисковская, 12/1
118.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
40,40
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,69
Экономия при брони: -3,18 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лаврухина, 3
119.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
51,08
Экономия при брони: -3,57 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Северная, 6-В
121.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Киев, ул. Каштановая, 5-В
121.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,80
Экономия при брони: -2,29 грн
Аптека шар@
Киев, ул. Героев Днепра, 32
121.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,06
Экономия при брони: -2,55 грн
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Киев, ул. Героев Днепра, 22
121.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
69,60
Экономия при брони: -2,93 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Героев Днепра, 29-А
121.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Гайдай Зои, 4
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ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком