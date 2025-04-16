Гель бальзам Окопник с хондроитином
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,94
Экономия при брони: -3,43 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,24
Экономия при брони: -2,73 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
51,06
Экономия при брони: -3,55 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,64
Экономия при брони: -3,13 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,98
Экономия при брони: -2,47 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,86
Экономия при брони: -2,35 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,67
Экономия при брони: -3,16 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,36
Экономия при брони: -2,85 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,22
Экономия при брони: -1,71 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,56
Экономия при брони: -3,05 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
7.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,49
Экономия при брони: -1,98 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,78
Экономия при брони: -2,27 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
7.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
7.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
12.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,90
Экономия при брони: -3,39 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
12.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,03
Экономия при брони: -2,52 грн