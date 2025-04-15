Гель бальзам Окопник с хондроитином
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,96
Экономия при брони: -3,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
39,98
Экономия при брони: -2,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,41
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
4.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,86
Экономия при брони: -3,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
4.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,24
Экономия при брони: -2,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
5.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,95
Экономия при брони: -3,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 3-А
5.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
5.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,43
Экономия при брони: -1,92 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
6.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,87
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
6.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,64
Экономия при брони: -3,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
7.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,27
Экономия при брони: -1,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
8.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
8.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,20
Экономия при брони: -1,69 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
8.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,81
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
8.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,45
Экономия при брони: -2,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
8.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
71,55
Экономия при брони: -3,99 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-К
8.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,73
Экономия при брони: -3,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
9.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком