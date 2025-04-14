Киев
Гель бальзам Окопник с хондроитином

Гель бальзам Окопник с хондроитином

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 62 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
47,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
48,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
47,83 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
47,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
47,94 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
48,06 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
47,86 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
48,15 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
46,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
46,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,79
Экономия при брони: -3,28 грн
47,51 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
47,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
2.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
47,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
2.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
48,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
46,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 121
3.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
48,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,81
Экономия при брони: -2,30 грн
47,51 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Космическая, 25
3.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
46,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
3.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
47,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Электромеханический, 1
3.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
47,73 грн
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