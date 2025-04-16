Гель бальзам Окопник с хондроитином
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
70,18
Экономия при брони: -2,62 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
69,57
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,46
Экономия при брони: -2,95 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
71,32
Экономия при брони: -4,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
70,10
Экономия при брони: -3,43 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,27
Экономия при брони: -2,76 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 1/9
4.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
51,07
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Мира, 2-Б/33
4.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
69,28
Экономия при брони: -2,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Софиевская, 27
10.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, шоссе Николаевское, 11-В
56.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. Независимости, 46
57.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
58.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Снигиревка, ул. Центральная, 146
64.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Доброслав, ул. Центральная, 58
79.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Еланец, ул. Соборная, 127
85.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Березовка, ул. Танасчишина, 61
86.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. 28-й Бригады, 6
97.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
71,52
Экономия при брони: -3,96 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
108.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
71,36
Экономия при брони: -4,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
108.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С ХОНДРОИТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком