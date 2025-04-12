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Косметические средства для здоровья
Диклогель (Diklogel)
2 препарата
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ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ"
75 мл №1
Евро плюс
от
42,00
грн
в 11 аптеках
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ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ "СИЛА ЛОШАДИ" ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ"
75 мл №1
Евро плюс
Нет в наличии
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Цены в
Киев
от
42,00
грн
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Характеристики
Производитель
Евро плюс
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья
Регистрация
05.03.02-03/73590 от 14.11.2008
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