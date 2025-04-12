Косметические средства для здоровья

Диклогель (Diklogel)

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ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ"
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ"
75 мл №1
Евро плюс
от 42,00 грн
в 11 аптеках
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ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ "СИЛА ЛОШАДИ" ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ"
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ "СИЛА ЛОШАДИ" ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ"
75 мл №1
Евро плюс
Нет в наличии
Цены в Киев
от 42,00 грн
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Характеристики
Производитель
Евро плюс
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства
Регистрация
05.03.02-03/73590 от 14.11.2008