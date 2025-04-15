Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
59,90
Экономия при брони: -0,60 грн
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Подорожник
Тлумач, ул. Макуха, 13
129.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
59,90
Экономия при брони: -0,60 грн
Авк фарм
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
334.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Подорожник
Житомир, ул. Витрука, 41-Б
337.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
62,00
Экономия при брони: -2,90 грн
Фармация
Киев, просп. Берестейский, 148/1
455.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
69,00
Экономия при брони: -17,87 грн
Фармация
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
460.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
74,10
Экономия при брони: -19,15 грн
Фармация
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
463.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
67,00
Экономия при брони: -16,25 грн
Фармация
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
464.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
72,60
Экономия при брони: -18,79 грн
Фармация
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
465.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
68,50
Экономия при брони: -17,24 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
466.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
53,00
Экономия при брони: -3,71 грн
Фармация
Киев, просп. Науки, 4
467.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
68,70
Экономия при брони: -17,76 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Красной Калины, 15
473.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Фармация
Киев, просп. Соборности, 6
475.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
70,60
Экономия при брони: -18,26 грн
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 73
475.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
69,40
Экономия при брони: -17,95 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
475.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Ощад аптека
Багачево, ул. Юбилейная, 2
515.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
623.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Подорожник
Лубны, ул. Ярослава Мудрого, 17-А
642.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
665.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Подорожник
Павлыш, ул. Сухомлинского, 15-В
683.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс