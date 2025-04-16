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Диклогель (Diklogel)
Диклогель (Diklogel)
Кривой Рог
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Павлыш, ул. Сухомлинского, 15-В
112.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
грн
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Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
129.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
61,20
Экономия при брони:
-1,90 грн
59,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
148.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
59,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 18:00
Херсон, ул. Лавренева, 12
153.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
грн
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Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Багачево, ул. Юбилейная, 2
212.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Лубны, ул. Ярослава Мудрого, 17-А
235.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
256.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
343.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
45,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Соборности, 6
346.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
70,60
Экономия при брони:
-18,26 грн
52,34
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
346.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
71,80
Экономия при брони:
-18,57 грн
53,23
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
347.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
68,70
Экономия при брони:
-17,76 грн
50,94
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
351.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
67,00
Экономия при брони:
-16,25 грн
50,75
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
351.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
53,00
Экономия при брони:
-3,71 грн
49,29
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
352.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
42,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
358.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
74,10
Экономия при брони:
-19,15 грн
54,95
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
359.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
72,60
Экономия при брони:
-18,79 грн
53,81
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Берестейский, 148/1
359.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
69,00
Экономия при брони:
-17,87 грн
51,13
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
360.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
68,50
Экономия при брони:
-17,24 грн
51,26
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Житомир, ул. Витрука, 41-Б
428.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
62,00
Экономия при брони:
-2,90 грн
59,10
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
433.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
50,00
грн
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