Киев
Диклогель (Diklogel)

Диклогель (Diklogel)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
111.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
59,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 18:00
Херсон, ул. Лавренева, 12
144.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Багачево, ул. Юбилейная, 2
282.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
Экономия при брони: -1,20 грн
57,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Павлыш, ул. Сухомлинского, 15-В
336.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
386.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
61,20
Экономия при брони: -3,60 грн
57,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Лубны, ул. Ярослава Мудрого, 17-А
427.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
436.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
68,70
Экономия при брони: -17,76 грн
50,94 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
437.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
45,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
437.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
67,00
Экономия при брони: -16,25 грн
50,75 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Соборности, 6
439.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
70,60
Экономия при брони: -18,26 грн
52,34 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
440.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
53,00
Экономия при брони: -3,71 грн
49,29 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 148/1
442.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
69,00
Экономия при брони: -14,05 грн
54,95 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 18:00
Житомир, ул. Витрука, 41-Б
442.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
62,00
Экономия при брони: -4,40 грн
57,60 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 20 мин
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
444.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
74,10
Экономия при брони: -19,15 грн
54,95 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
446.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
50,00 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
446.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
42,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
447.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
72,60
Экономия при брони: -18,79 грн
53,81 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
448.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
69,40
Экономия при брони: -17,95 грн
51,45 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 20 мин
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
449.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
68,50
Экономия при брони: -17,24 грн
51,26 грн
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