Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
В городах рядом
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
111.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Подорожник
Херсон, ул. Лавренева, 12
144.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Ощад аптека
Багачево, ул. Юбилейная, 2
282.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Павлыш, ул. Сухомлинского, 15-В
336.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Ощад аптека
Днепр, пер. Парусный, 7
386.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
61,20
Экономия при брони: -3,60 грн
Подорожник
Лубны, ул. Ярослава Мудрого, 17-А
427.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Фармация
Киев, просп. Науки, 4
436.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
68,70
Экономия при брони: -17,76 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
437.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
437.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
67,00
Экономия при брони: -16,25 грн
Фармация
Киев, просп. Соборности, 6
439.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
70,60
Экономия при брони: -18,26 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
440.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
53,00
Экономия при брони: -3,71 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 148/1
442.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
69,00
Экономия при брони: -14,05 грн
Подорожник
Житомир, ул. Витрука, 41-Б
442.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
62,00
Экономия при брони: -4,40 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 20 мин
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
444.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
74,10
Экономия при брони: -19,15 грн
Авк фарм
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
446.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Аптека 36,6
Киев, просп. Красной Калины, 15
446.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
447.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
72,60
Экономия при брони: -18,79 грн
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 73
448.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
69,40
Экономия при брони: -17,95 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 20 мин
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
449.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
68,50
Экономия при брони: -17,24 грн