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Диклогель (Diklogel)
Диклогель (Diklogel)
Харьков
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 7
194.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
61,20
Экономия при брони:
-3,60 грн
57,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, ул. Ярослава Мудрого, 17-А
232.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлыш, ул. Сухомлинского, 15-В
240.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Багачево, ул. Юбилейная, 2
391.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
Экономия при брони:
-1,20 грн
57,60
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
45,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Соборности, 6
403.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
70,60
Экономия при брони:
-18,26 грн
52,34
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
404.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
69,40
Экономия при брони:
-17,95 грн
51,45
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
406.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
42,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
410.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
68,70
Экономия при брони:
-17,76 грн
50,94
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
412.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
53,00
Экономия при брони:
-3,71 грн
49,29
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
414.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
67,00
Экономия при брони:
-16,25 грн
50,75
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
415.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
68,50
Экономия при брони:
-17,24 грн
51,26
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
415.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
72,60
Экономия при брони:
-18,79 грн
53,81
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
418.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
74,10
Экономия при брони:
-19,15 грн
54,95
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 148/1
422.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
69,00
Экономия при брони:
-14,05 грн
54,95
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
460.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
59,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Лавренева, 12
460.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Витрука, 41-Б
538.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
62,00
Экономия при брони:
-4,40 грн
57,60
грн
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Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
542.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
50,00
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
565.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
грн
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