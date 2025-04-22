Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Киев
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
53,00
Экономия при брони: -3,71 грн
Фармация
Киев, просп. Науки, 4
5.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
68,70
Экономия при брони: -17,76 грн
Фармация
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
5.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
67,00
Экономия при брони: -16,25 грн
Фармация
Киев, просп. Соборности, 6
7.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
70,60
Экономия при брони: -18,26 грн
Фармация
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
8.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
72,60
Экономия при брони: -18,79 грн
Фармация
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
8.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
74,10
Экономия при брони: -19,15 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Фармация
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
9.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
68,50
Экономия при брони: -17,24 грн
Фармация
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
10.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
71,80
Экономия при брони: -18,57 грн
Фармация
Киев, просп. Берестейский, 148/1
12.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
69,00
Экономия при брони: -17,87 грн
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Подорожник
Житомир, ул. Витрука, 41-Б
131.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
62,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Авк фарм
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
134.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Ощад аптека
Багачево, ул. Юбилейная, 2
164.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
Экономия при брони: -5,80 грн
Подорожник
Лубны, ул. Ярослава Мудрого, 17-А
183.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Подорожник
Павлыш, ул. Сухомлинского, 15-В
265.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
398.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Подорожник
Тлумач, ул. Макуха, 13
434.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
53,91
Экономия при брони: -0,91 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
443.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Подорожник
Херсон, ул. Лавренева, 12
448.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Королева Академика, 33
450.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ ДИКЛОФЕНАК С БОДЯГОЙ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс