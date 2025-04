Каптопрес-Дарница ― комбинированный антигипертензивный препарат. Его действующие вещества ― ингибитор АПФ каптоприл и тиазидный диуретик гидрохлоротиазид. Каптоприл снижает уровень тканевого и циркулирующего ангиотензина II, а также высвобождение альдостерона. Последний увеличивает почечный кровоток и выделение натрия с мочой. Повышенное АД приводит к возрастанию периферического сосудистого сопротивления. Таким образом, применение Каптопрес-Дарница позволяет уменьшить выраженность этого явления. Кроме того, он снижает преднагрузку на миокард и давление в правом предсердии и малом кругу кровообращения. Гидрохлоротиазид обладает умеренным мочегонным эффектом, увеличивая при этом потерю ионов натрия, хлора и калия с мочой. Снижение уровня натрия в гладкомышечных клетках сосудистой стенки уменьшает выраженность ее вазоконстрикторных свойств. Оба действующих вещества оказывают взаимодополняющее и взаимоусиливающее действие.

Артериальная гипертензия (АГ)

АГ ― это серьезная медицинская и социальная проблема. По оценкам ВОЗ, около половины инсультов и случаев ИБС возникают вследствие повышенного АД (Jordan J. et al., 2018). То есть АГ является одним из важнейших факторов не только сердечно-сосудистой заболеваемости, но и смертности. В то же время действие этого фактора риска можно значительно ослабить назначением антигипертензивных препаратов и контролем АД. Снижение частоты инсультов в последние десятилетия в значительной степени объясняется снижением АД. В Германии у около 13% женщин и 18% мужчин отмечают неконтролируемое высокое АД (140/90 мм рт. ст. и более) (Jordan J. et al., 2018). Кроме осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, неконтролируемая АГ может приводить к хроническому заболеванию почек и, в конечном итоге, к почечной недостаточности. Индуцированное АГ повреждение почек является важной причиной заболеваемости и смертности у пациентов с гипертонической болезнью и стало важной проблемой общественного здравоохранения (Gan Z. et al., 2018).

АГ диагностируется, когда при повторных измерениях на приеме у врача определяется АД 140/90 мм рт. ст. или выше. Диагноз должен быть подтвержден 24-часовым амбулаторным мониторингом АД или домашним его измерением. Согласно действующим европейским рекомендациям целевое АД для всех пациентов, включая лиц с сахарным диабетом или почечной недостаточностью, составляет <140/90 мм рт. ст. (Jordan J. et al., 2018). Если терапия переносится хорошо, то для большинства пациентов рекомендуется дальнейшее снижение АД. Основными немедикаментозными мерами воздействия против повышенного АД являются снижение содержания соли в рационе питания пациента, отказ от чрезмерного употребления алкоголя и курения, сбалансированное питание, физические упражнения и уменьшение массы тела. Препараты первой линии для лечения АГ включают блокаторы кальциевых каналов дигидропиридинового ряда пролонгированного действия, ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина и тиазидоподобные диуретики. У большинства больных уровень АД может контролироваться назначением одного или нескольких из вышеуказанных препаратов и модификацией образа жизни (Jordan J. et al., 2018).

Каптоприл

Каптоприл был первым ингибитором АПФ, одобренным для применения в США, и до сих пор широко применяется. Ингибиторы АПФ уже много лет считаются препаратами первой линии при АГ (Швец Н.И. и соавт., 2008). Их преимуществами являются не только способность снижать АД и поддерживать его суточный профиль, но и органопротекторные свойства, метаболическая нейтральность, а также, по данным некоторых исследований, даже улучшение показателей углеводного и липидного обмена. Особо стоит отметить повышение чувствительности тканей к инсулину под действием ингибиторов АПФ. Препараты данной группы отлично зарекомендовали себя как в качестве монотерапии, так и в составе комбинированных схем лечения, включающих 2 и даже 3 препарата из разных групп (Швец Н.И. и соавт., 2008). Как и другие ингибиторы АПФ, каптоприл ингибирует превращение ангиотензина I, относительно неактивной молекулы, в ангиотензин II, который является основным медиатором вазоконстрикции, вызванной системой ренин — ангиотензин. В то же время он может ингибировать и некоторые другие ферменты, что может объяснять некоторые побочные эффекты ингибиторов АПФ. Каптоприл был одобрен для применения в США в 1981 г., и в настоящее время он применяется для лечения АГ, застойной сердечной недостаточности, дисфункции левого желудочка после инфаркта миокарда, а также для лечения и профилактики диабетической нефропатии. Терапевтическая доза каптоприла у взрослых составляет 25–50 мг 2–3 р/сут, и применяют ее длительно. Он хорошо всасывается в ЖКТ, а быстрое наступление эффекта (снижение АД регистрируется уже через 15 мин после перорального приема, с развитием максимального эффекта через 1 ч) позволяет применять это вещество в качестве неотложной помощи при гипертонических кризах. Причем в данном случае каптоприл может применяться как в условиях лечебно-профилактического учреждения, так и рекомендоваться врачом к приему пациентом дома в рамках ответственного самолечения неосложненных кризов (Karakilic E. et al., 2012).

Побочные эффекты каптоприла, как и других ингибиторов АПФ, включают головокружение, усталость, головную боль, кашель, желудочно-кишечные расстройства и кожную сыпь.

Повышение уровня сывороточных аминотрансфераз при приеме каптоприла отмечается менее чем у 2% пациентов, то есть, по данным исследований, не выше, чем при приеме плацебо. Ингибиторы АПФ могут применяться с целью ренопротекции при хронических заболеваниях почек. Было установлено, что каптоприл оказывает защитное действие при диабетическом и недиабетическом повреждениях почек (Gan Z. et al., 2018). .

Гидрохлоротиазид

В течение многих лет диуретики применялись для лечения АГ как в виде монотерапии, так и в сочетании с другими препаратами. Именно в отношении диуретиков накоплена наибольшая доказательная база касательно эффективности в лечении АГ у пациентов пожилого возраста (Handschin A. et al., 2015). Тиазидные диуретики являются краеугольным камнем терапии данного заболевания. При этом именно гидрохлоротиазид остается наиболее часто назначаемым диуретиком в США (Cooney D. еt al., 2015). Он оказывает антигипертензивное действие, но в то же время имеется определенный риск развития метаболических побочных эффектов, связанных с его приемом. Гидрохлоротиазид, как правило, назначается при лечении первичной АГ. Применение его в низких дозах (12,5–25 мг) позволяет избежать большинства побочных эффектов при сохранении гипотензивного действия. Гидрохлоротиазид по сравнению с хлорталидоном вызывает меньше неблагоприятных метаболических эффектов (Mishra S., 2016).

Вместе: сильнее и безопаснее?

В результате контролируемых клинических исследований было установлено, что у около 80% пациентов с гипертонической болезнью отмечается удовлетворительное снижение АД при лечении комбинацией каптоприла и тиазидных диуретиков (Ambrosioni E. et al., 1987). Эта комбинация лекарственных средств широко применяется в кардиологии уже более 30 лет (Costa F.V. et al., 1985). Высокий уровень ответа на такое лечение можно объяснить на основе механизма действия этих препаратов. Кроме общеизвестного влияния на ренин-ангиотензиновую систему, каптоприл воздействует на АД путем клеточных ионных изменений. Под его воздействием происходит снижение уровня внутриклеточного натрия. Это приводит к следующим эффектам: снижению чувствительности сосудистой стенки к катехоламинам, уровня внутриклеточного кальция и жесткости сосудов. Как бы там ни было, каптоприл обладает не только вышеописанными эффектами. Он также воздействует на содержание калия в стенке сосудов, увеличивая соотношения уровня внутри- и внеклеточного калия, что приводит к гиперполяризации мембран гладкомышечных клеток сосудистой клетки. Последнее, в свою очередь, обусловливает снижение тонуса сосудов. Считается, что диуретики действуют путем снижения периферического сосудистого сопротивления, уменьшения ОЦК и внеклеточной жидкости. В то же время было выявлено, что тиазиды (в том числе гидрохлоротиазид) также влияют на ионный баланс клетки. Их влияние на Na+ симметрично таковому каптоприла (Ambrosioni E. et al., 1987).

Согласно инструкции МЗ Украины при приеме Каптопреса-Дарница могут повышаться уровни ХС и ТГ. В то же время в некоторых исследованиях было продемонстрировано, что комбинация каптоприла и тиазидов также оказывает благоприятное метаболическое действие. Так, при наблюдении в течение 2 лет больных АГ, принимавших комбинацию каптоприла и гидрохлоротиазида, выявлено отсутствие каких-либо нежелательных метаболических эффектов, которые можно наблюдать при введении только тиазидов. При этом уровень холестерина значительно снижался у тех пациентов, у которых его значения до лечения превышали уровень нормы на 20% (Ambrosioni E. et al., 1987).

В исследовании оценивались эффективность и переносимость комбинации каптоприл 50 мг + гидрохлоротиазид 25 мг в течение 6 мес у 201 пациента пожилого возраста с изолированной систолической АГ. В результате была зафиксирована хорошая антигипертензивная эффективность у данной категории больных и, что не менее важно, благоприятный профиль безопасности (Ferroni C. et al., 1992).

В другом двойном слепом исследовании при изучении эффективности данной комбинации у больных пожилого возраста также была зафиксирована ее хорошая эффективность. При этом исследователи отметили лучшее гипотензивное действие каптоприла/гидрохлоротиазида в отношении диастолического АД (Antonicelli R. еt al., 1989).

При оценке эффективности применения комбинации каптоприла/гидрохлоротиазида у 30 пациентов с АГ и сопутствующим сахарным диабетом выявлено, что в случае применения низких доз данных лекарственных средств минимизируются негативные метаболические эффекты гидрохлоротиазида. В то же время наблюдался хороший гипотензивный эффект благодаря синергическому действию обоих лекарственных веществ (Santucci A. et al., 1989).

При оценке антигипертензивной эффективности комбинации каптоприл 50 мг + гидрохлоротиазид 25 мг у 471 амбулаторного пациента с АГ от легкой до умеренной степени было выявлено, что она эффективна и безопасна. Благоприятный ответ зафиксирован у 82% пациентов независимо от расы, степени АГ, предшествующего антигипертензивного лечения и наличия сопутствующего ожирения. Частота возникновения побочных эффектов была низкой. Так, основным нежелательным явлением был кашель, возникший приблизительно у 4% пациентов (Velasco-Cornejo I.F. et al., 1995).

При исследовании антигипертензивного эффекта приема комбинации каптоприл 50 мг + гидрохлоротиазид 25 мг 1 р/сут в течение 24 ч при легкой и умеренной АГ выявлено, что указанная комбинация значительно снижает систолическое и диастолическое АД в течение суток. Также отмечено хорошее снижение АД и в течение ночного периода (с 22:00 до 8:00). Для определения суточного профиля АД использовалось амбулаторное 24-часовое мониторирование АД в течение 15 сут. За период лечения у пациентов не выявлено изменений сердечного ритма (Asmar R.G. et al., 1987).

Заключение

Снижение АД и поддержание его на приемлемом уровне без резких колебаний является основной задачей антигипертензивной терапии. В то же время при подборе препарата необходимо обязательно принимать во внимание его влияние на липидный профиль, углеводный и пуриновый обмен. При подборе антигипертензивной терапии необходимо контролировать ее эффективность ― кроме амбулаторного мониторинга в лечебном учреждении, пациентов необходимо мотивировать измерять АД самостоятельно дома. Одним из важных моментов при подборе препарата для лечения АГ является его доступность, так как препарат необходимо будет принимать длительно или даже пожизненно. Каптопрес-Дарница в этом плане выгодно выделяется среди аналогов. Пациенту необходимо объяснять, что препарат обязательно следует принимать регулярно. Он должен понимать, что неадекватное лечение, перерывы в приеме лекарственных препаратов приводят к возникновению гипертензивных кризов. Последние могут осложняться такими острыми состояниями: коронарный синдром, левожелудочковая недостаточность, гипертензивная энцефалопатия, транзиторное нарушение мозгового кровообращения и даже инсульт. Принимая во внимание экономический фактор, аддитивные эффекты действующих веществ, скорость развития и прогнозируемость гипотензивного эффекта и хорошую переносимость, Каптопрес-Дарница остается препаратом выбора для терапии АГ. Обычно он назначается 1 р/сут и требует индивидуального подбора дозы, с коррекцией ее после 6 нед приема. Спортсменам, получающим Каптопрес-Дарница, необходимо принимать во внимание возможность ложноположительного допинг-теста. Также необходимо помнить о несовместимости препарата с алкоголем. Каптопрес-Дарница не рекомендуется для лечения АГ беременных и его не следует назначать в период беременности и кормления грудью. Перед его применением необходимо ознакомиться с информацией о возможных побочных действиях и мерах предосторожности.