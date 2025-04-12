Каптопрес-Дарница (Captopres-Darnitsa)
Каптопрес-Дарница инструкция по применению
Состав
Каптоприл - 50 мг
Гидрохлоротиазид - 25 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамические параметры. Каптоприл представляет собой специфический конкурентный ингибитор АПФ, отвечающий за трансформацию ангиотензина I в ангиотензин II (последний является регулятором АД и ключевым компонентом системы ренин — ангиотензин — альдостерон).
Аффинность каптоприла к АПФ примерно в 30 000 раз выше, чем у ангиотензина I. Снижение в организме содержания ангиотензина II и, соответственно, выраженности его прессорных эффектов, ведет к снижению АД.
В связи с относительным отсутствием отрицательной обратной связи по высвобождению ренина, вызванным снижением ангиотензина II, активность ренина в плазме крови увеличивается.
В крови и моче снижается содержание альдостерона (и, как следствие, незначительно повышается уровень калия в сыворотке крови наряду с выведением натрия и жидкости из организма).
Тиазидный диуретик гидрохлоротиазид угнетает реабсорбцию воды в дистальных извитых канальцах нефрона. Прием гидрохлоротиазида ведет к усилению экскреции натрия и хлоридов (примерно в эквивалентных количествах) и вторичной потере калия и бикарбоната.
Нормальные значения АД при приеме гидрохлоротиазида не изменяются.
Фармакокинетические параметры
Каптоприл. Быстро всасывается в ЖКТ (на фоне приема пищи скорость абсорбции снижается на 30–40%). Поглощается 70–75% перорально введенной дозы, биодоступность составляет около 65%. Cmax в крови достигается через 45–60 мин после приема. Каптоприл содержит сульфгидрильную группу и легко связывается с альбумином и другими белками плазмы крови. Т½ неизмененного каптоприла составляет около 2 ч. Основной путь выведения — с мочой (в течение 24 ч >95% принятой дозы). Почечный клиренс неизмененного каптоприла превышает скорость клубочковой фильтрации вследствие активной канальцевой секреции препарата.
Гидрохлоротиазид. Быстро всасывается из ЖКТ, биодоступность составляет 68–78%. Cmax в крови достигается через 1–2 ч после приема. Около 58% связывается с белками плазмы крови. Т½ ≈3–4 ч (увеличивается у пациентов с ХСН и почечной недостаточностью). Быстро выделяется почками (20–75% неизмененной дозы).
Показания Каптопрес-Дарница
АГ.
Применение Каптопрес-Дарница
per os за 1 ч до еды 1 раз в сутки. Доза подбирается индивидуально.
Стартовая доза (в том числе у пациентов с клиренсом креатинина 30–80 мл/мин): 25 мг каптоприла + 12,5 мг гидрохлоротиазида. При необходимости дозу повышают до 50 мг каптоприла + 25 мг гидрохлоротиазида. Если состояние пациента не требует быстрого изменения дозы, ее корректируют с интервалом 6 нед.
Противопоказания
- гиперчувствительность к каптоприлу (и другим ингибиторам АПФ), гидрохлоротиазиду (и другим сульфонамидам) либо другим составляющим препарата;
- отек Квинке врожденный (либо в анамнезе на фоне терапии другими ингибиторами АПФ);
- расстройства печеночной функции тяжелой степени (печеночная прекома и кома);
- клиренс креатинина <30 мл/мин;
- состояние после нефротрансплантации;
- анурия;
- билатеральный стеноз aa. renalis
(либо стеноз артерии единственной почки с прогрессирующей азотемией);
- порфирия;
- сужение устья аорты (либо другие обструктивные нарушения, препятствующие оттоку крови из левого желудочка;
- первичный гиперальдостеронизм, гипокалиемия, гипонатриемия при гиповолемии, гиперкальциемия, подагра
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Побочные эффекты
при приеме каптоприла:
- бледность, снижение АД (<90/60 мм рт. ст.), постуральная гипотензия, синдром Рейно, стенокардия, приливы, повышение ЧСС (>90 уд./мин), тахиаритмия, учащенное сердцебиение, кардиогенный шок, остановка сердца;
- непродуктивный кашель, спазм бронхов, диспноэ, ринит, ларингит, аллергический альвеолит/эозинофильная пневмония;
- сухость во рту, тошнота, рвота, запор, диарея, дискомфорт в надбрюшной области, абдоминальная боль, стоматит/афтозные язвы, глоссит, пептическая язва, панкреатит;
- нарушение функций печени и холестаз, гепатит, повышение уровня билирубина, активности ферментов печени;
- снижение почечных функций (в том числе почечная недостаточность), протеинурия, поли-, поллакиурия, олигурия, нефротический синдром;
- анорексия, гипогликемия, снижение уровня натрия в крови, повышение уровня калия в крови;
- дисгевзия, сонливость, головная боль, головокружение, парестезии, нарушения мозгового кровообращения;
- депрессия, нарушение сна, спутанность сознания;
- нечеткость зрения;
- эозинофилия, панцитопения, снижение количества тромбоцитов (<150·109/л), анемия, снижение количества лейкоцитов (<4⋅109/л), снижение содержания нейтрофилов (<1000/мл3)/агранулоцитоз;
- зуд (с наличием сыпи или без таковой), алопеция, отек Квинке, периферические отеки, крапивница, мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, реакции фотосенсибилизации, эритродермия, пемфигоидные реакции, эксфолиативный дерматит, аутоиммунные нарушения, лихорадка;
- боль в мышцах, суставах;
- эректильная дисфункция, гинекомастия;
- лимфоаденопатия, утомляемость, слабость;
- повышение в плазме крови уровня креатинина и мочевины, повышение СОЭ, снижение уровня гематокрита, гемоглобина, повышение уровня антинуклеарных антител, ложнопозитивный тест мочи на ацетон.
При приеме гидрохлоротиазида:
- ортостатическая гипотензия, нарушение сердечного ритма; некротический васкулит;
- респираторные нарушения;
- сиалоаденит, снижение аппетита, ощущение жажды, сухость во рту, тошнота, рвота, раздражение желудка, диарея, запор, панкреатит;
- желтуха, холецистит;
- ухудшение почечной функции, интерстициальный нефрит;
- анорексия, гипергликемия, глюкозурия, снижение толерантности к глюкозе, гиперурикемия, нарушение баланса электролитов (в том числе гипохлоремический алкалоз); ацидоз; снижение содержания в крови натрия, калия, магния, повышение содержания в крови кальция, повышение уровня ХС и ТГ;
- сонливость, головная боль, парестезии, судороги, головокружение, вертиго;
- нарушения сна, изменения настроения, депрессия, нервозность, беспокойство, дезориентация, спутанность сознания;
- транзиторная нечеткость зрения, острая миопия, ксантопсия, глаукома (острая закрытоугольная);
- снижение количества лейкоцитов (<4⋅109/л), нейтропения/агранулоцитоз, снижение количества тромбоцитов (<150⋅109/л), анемия (апластическая, гемолитическая), нарушение деятельности костного мозга;
- крапивница, анафилактические реакции, анафилактический шок;
- реакции фотосенсибилизации, сыпь, экзема, волчаночноподобный синдром, реактивация кожной красной волчанки, пурпура, синдромы Лайелла, Стивенса — Джонсона;
- боль в мышцах, мышечный спазм;
- половые расстройства;
- лихорадка, слабость, истощение.
Особые указания
каптоприл/гидрохлоротиазид.
Не сочетать с алкоголем.
На фоне терапии рекомендуется контроль картины периферической крови, содержания электролитов, креатинина и мочевины в плазме крови; диета с ограничением натрия.
С осмотрительностью применяют у пациентов с нарушением содержания жидкости и электролитов в организме или находящихся на гемодиализе.
У больных в возрасте >65 лет, а также с выраженными расстройствами кардиоваскулярной функции обязателен тщательный контроль содержания жидкости и электролитов в организме, АД и функции почек.
До начала лечения требуются снижение или прекращение приема диуретиков, коррекция содержания жидкости и электролитов.
Гидрохлоротиазид. Требуется осмотрительность при применении у больных с нарушением функции или прогрессирующей патологией печени (необходим скрупулезный контроль АД, почечной функции, содержания жидкости и электролитов в организме).
Ввиду вероятности развития азотемии при терапии тиазидами необходима тщательная оценка ее целесообразности (с возможным прекращением) при прогрессировании патологии почек.
Антигипертензивный эффект может усилиться у пациентов, перенесших симпатэктомию.
В случае развития реакций чувствительности к солнечному свету необходима отмена препарата либо защита открытых участков тела от инсоляции или УФ-излучения.
Возможно:
- снижение в крови содержания калия, натрия, развитие гипохлоремического алкалоза;
- повышение в крови содержания кальция;
- повышения уровня ХС и ТГ, снижение в плазме крови содержания магния и тиреоглобулина.
Возможно обострение подагры (в результате повышения содержания мочевой кислоты).
Может быть причиной позитивных результатов допинг-теста.
Каптоприл. У пациентов с патологией почек возможно повышение содержания в плазме крови креатинина и мочевины. При снижении почечной функции необходимо снизить дозу каптоприла и/или отменить применение мочегонного препарата.
У пациентов со сниженной почечной функцией либо на фоне применения каптоприла в дозе >150 мг/сут может возникнуть протеинурия.
Контроль наличия белка в моче требуется в случае снижения почечной функции во время терапии препаратом.
У пациентов с нарушением функции почек, сахарным диабетом, а также при приеме калийсберегающих диуретиков, содержащих калий диетических добавок либо заменителей поваренной соли, препаратов, повышающих уровень калия в плазме крови, применение ингибиторов АПФ повышает риск гиперкалиемии.
При применении ингибиторов АПФ возможно появление непродуктивного кашля.
В случае неосложненной АГ возможно развитие артериальной гипотензии. Вероятность указанного события повышается у больных с сердечной недостаточностью, получающих гемодиализ, либо с нарушением содержания жидкости и электролитов в организме. У данной категории пациентов, а также у больных ИБС или с патологией церебральных сосудов, вазоренальной АГ необходима стартовая терапия под наблюдением врача с применением низких, тщательно подобранных доз.
Необходима отмена препарата в таких случаях:
- развитие кардиогенного шока и значительных гемодинамических нарушений;
- появление желтухи или выраженного повышения активности печеночных ферментов;
- развитие отека Квинке (показана госпитализация и соответствующая терапия с наблюдением в течение 12–24 ч до полного исчезновения симптомов).
Следует соблюдать осмотрительность при применении препарата:
- у пациентов с сахарным диабетом, получающих инсулин или пероральные сахароснижающие средства (необходим регулярный контроль содержания глюкозы в плазме крови);
- у больных коллагенозами, получающих лечение иммунодепрессантами, принимающих аллопуринол или прокаинамид (а также при сочетании этих состояний), особенно на фоне имеющегося нарушения функции почек (необходим периодический контроль количества лейкоцитов в плазме крови и настороженность в отношении любых признаков инфекции; в случае развития нейтропении препарат отменяют).
При возникновении артериальной гипотензии на фоне применения каптоприла у пациентов, подлежащих хирургическому вмешательству или анестезии препаратами, снижающими АД, проводят коррекцию путем введения дополнительного объема жидкости.
У пациентов, получающих ингибиторы АПФ, возможно развитие устойчивых анафилактических реакций:
- во время десенсибилизации ядом перепончатокрылых (мера предосторожности — временная отмена ингибиторов АПФ)
;
- во время гемодиализа с использованием высокопроточных мембран (мера предосторожности — замена диализных мембран на мембраны другого типа, либо переход на антигипертензивные препараты другого класса);
- при проведении афереза ЛПНП (мера предосторожности — временная отмена ингибиторов АПФ перед каждым аферезом)
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Для ингибиторов АПФ возможно развитие перекрестной гиперчувствительности.
Ввиду содержания лактозы в препарате его применение противопоказано больным с лактазной недостаточностью, галактоземией или нарушением всасывания глкозы или галактозы в ЖКТ.
Препарат не принимают в период беременности и кормления грудью.
Информации о применении препарата у детей не имеется.
В период приема препарата необходимо воздерживаться от действий, требующих повышенной концентрации и скорости психомоторных реакций (в том числе вождение транспортного средства и работа с другими механизмами).
Взаимодействия
каптоприл
Усиливает угнетение ЦНС при сочетанном приеме с алкоголем.
Усиливает гипогликемизирующее действие пероральных сахароснижающих средств.
Усиливает возможное снижение АД при применении анестетиков.
Уменьшает проявления вторичного гиперальдостеронизма и гипокалиемии вследствие применения мочегонных средств.
Повышение содержания в плазме крови дигоксина, а также препаратов лития.
Гипотензивный эффект усиливается при сочетанном применении с этанолом, другими антигипертензивными или мочегонными средствами, антипсихотиками, клонидином, а также наркотическими анальгетиками.
Выраженность гипотензивного эффекта ослабевает при сочетанном приеме с антацидными средствами, эстрогенами, симпатомиметиками, НПВП.
Сочетанный прием с циклоспорином, калийсберегающими диуретиками, содержащими калий диетическими добавками либо заменителями поваренной соли усиливает риск развития гиперкалиемии.
Риск возникновения нейтропении и/или агранулоцитоза повышает одновременное применение каптоприла с иммунодепрессантами, цитостатиками и/или аллопуринолом.
Экскреция каптоприла почками замедляется при сочетанном применении с пробенецидом.
Гидрохлоротиазид
Сочетанный прием алкоголя, барбитуратов или наркотических средств может потенцировать ортостатическую гипотензию.
В случае сочетанного приема с противодиабетическими препаратами их дозу следует откорректировать.
В случае сочетанного применения с другими антигипертензивными препаратами — аддитивный эффект или потенцирование действия.
Абсорбция гидрохлоротиазида резко снижается при применении холестирамина или колестипола (на 85 и 43% соответственно).
Сочетанное применение с ГКС, АКТГ ведет к расстройствам баланса электролитов, выраженной гипокалиемии.
Возможно снижение реакции на прессорные амины.
Возможно повышение чувствительности к неполяризирующим миорелаксантам.
Сочетанный прием с НПВП может снизить эффект мочегонного средства.
Сочетанный прием с препаратами лития (за счет снижения его почечного клиренса) повышает риск токсических эффектов указанных средств.
Передозировка
каптоприл. Передозировка проявляется головной болью, повышением ЧСС (>90 уд./мин), резкой артериальной гипотензией, снижением аппетита, дисгевзией, развитием кожных аллергических реакций, агранулоцитоза. В редких случаях возможны аритмия, снижение ЧСС (<40 уд./мин), парезы, судороги, ступор, шок, недостаточность функции почек, расстройства баланса жидкости и электролитов в организме.
Терапия симптоматическая.
Гидрохлоротиазид. Передозировка проявляется диареей, тошнотой, рвотой, слабостью. Возможно развитие парестезий, спазма мышц, головокружения, артериальной гипотензии, повышения ЧСС (>90 уд./мин), шока, нарушения сознания, кахексии, поли-, олиго-, анурии, снижения в крови содержания калия, натрия, хлора, алкалоз. У пациентов с недостаточностью функции почек — повышение уровня азота мочевины в крови. В тяжелых случаях — резко выраженное расстройство баланса жидкости и электролитов в организме, кома.
Терапия передозировки: искусственно вызванная рвота; промывание желудка, сорбенты. Тяжелые случаи требуют проведения интенсивной детоксикации (гемодиализа), нормализации жизненно важных функций, баланса жидкости и электролитов в организме, восстановления почечной функции.
Условия хранения
при температуре ≤25 °С в оригинальной упаковке.
Актуальная информация
Каптопрес-Дарница ― комбинированный антигипертензивный препарат. Его действующие вещества ― ингибитор АПФ каптоприл и тиазидный диуретик гидрохлоротиазид. Каптоприл снижает уровень тканевого и циркулирующего ангиотензина II, а также высвобождение альдостерона. Последний увеличивает почечный кровоток и выделение натрия с мочой. Повышенное АД приводит к возрастанию периферического сосудистого сопротивления. Таким образом, применение Каптопрес-Дарница позволяет уменьшить выраженность этого явления. Кроме того, он снижает преднагрузку на миокард и давление в правом предсердии и малом кругу кровообращения. Гидрохлоротиазид обладает умеренным мочегонным эффектом, увеличивая при этом потерю ионов натрия, хлора и калия с мочой. Снижение уровня натрия в гладкомышечных клетках сосудистой стенки уменьшает выраженность ее вазоконстрикторных свойств. Оба действующих вещества оказывают взаимодополняющее и взаимоусиливающее действие.
Артериальная гипертензия (АГ)
АГ ― это серьезная медицинская и социальная проблема. По оценкам ВОЗ, около половины инсультов и случаев ИБС возникают вследствие повышенного АД (Jordan J. et al., 2018). То есть АГ является одним из важнейших факторов не только сердечно-сосудистой заболеваемости, но и смертности. В то же время действие этого фактора риска можно значительно ослабить назначением антигипертензивных препаратов и контролем АД. Снижение частоты инсультов в последние десятилетия в значительной степени объясняется снижением АД. В Германии у около 13% женщин и 18% мужчин отмечают неконтролируемое высокое АД (140/90 мм рт. ст. и более) (Jordan J. et al., 2018). Кроме осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, неконтролируемая АГ может приводить к хроническому заболеванию почек и, в конечном итоге, к почечной недостаточности. Индуцированное АГ повреждение почек является важной причиной заболеваемости и смертности у пациентов с гипертонической болезнью и стало важной проблемой общественного здравоохранения (Gan Z. et al., 2018).
АГ диагностируется, когда при повторных измерениях на приеме у врача определяется АД 140/90 мм рт. ст. или выше. Диагноз должен быть подтвержден 24-часовым амбулаторным мониторингом АД или домашним его измерением. Согласно действующим европейским рекомендациям целевое АД для всех пациентов, включая лиц с сахарным диабетом или почечной недостаточностью, составляет <140/90 мм рт. ст. (Jordan J. et al., 2018). Если терапия переносится хорошо, то для большинства пациентов рекомендуется дальнейшее снижение АД. Основными немедикаментозными мерами воздействия против повышенного АД являются снижение содержания соли в рационе питания пациента, отказ от чрезмерного употребления алкоголя и курения, сбалансированное питание, физические упражнения и уменьшение массы тела. Препараты первой линии для лечения АГ включают блокаторы кальциевых каналов дигидропиридинового ряда пролонгированного действия, ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина и тиазидоподобные диуретики. У большинства больных уровень АД может контролироваться назначением одного или нескольких из вышеуказанных препаратов и модификацией образа жизни (Jordan J. et al., 2018).
Каптоприл
Каптоприл был первым ингибитором АПФ, одобренным для применения в США, и до сих пор широко применяется. Ингибиторы АПФ уже много лет считаются препаратами первой линии при АГ (Швец Н.И. и соавт., 2008). Их преимуществами являются не только способность снижать АД и поддерживать его суточный профиль, но и органопротекторные свойства, метаболическая нейтральность, а также, по данным некоторых исследований, даже улучшение показателей углеводного и липидного обмена. Особо стоит отметить повышение чувствительности тканей к инсулину под действием ингибиторов АПФ. Препараты данной группы отлично зарекомендовали себя как в качестве монотерапии, так и в составе комбинированных схем лечения, включающих 2 и даже 3 препарата из разных групп (Швец Н.И. и соавт., 2008). Как и другие ингибиторы АПФ, каптоприл ингибирует превращение ангиотензина I, относительно неактивной молекулы, в ангиотензин II, который является основным медиатором вазоконстрикции, вызванной системой ренин — ангиотензин. В то же время он может ингибировать и некоторые другие ферменты, что может объяснять некоторые побочные эффекты ингибиторов АПФ. Каптоприл был одобрен для применения в США в 1981 г., и в настоящее время он применяется для лечения АГ, застойной сердечной недостаточности, дисфункции левого желудочка после инфаркта миокарда, а также для лечения и профилактики диабетической нефропатии. Терапевтическая доза каптоприла у взрослых составляет 25–50 мг 2–3 р/сут, и применяют ее длительно. Он хорошо всасывается в ЖКТ, а быстрое наступление эффекта (снижение АД регистрируется уже через 15 мин после перорального приема, с развитием максимального эффекта через 1 ч) позволяет применять это вещество в качестве неотложной помощи при гипертонических кризах. Причем в данном случае каптоприл может применяться как в условиях лечебно-профилактического учреждения, так и рекомендоваться врачом к приему пациентом дома в рамках ответственного самолечения неосложненных кризов (Karakilic E. et al., 2012).
Побочные эффекты каптоприла, как и других ингибиторов АПФ, включают головокружение, усталость, головную боль, кашель, желудочно-кишечные расстройства и кожную сыпь.
Повышение уровня сывороточных аминотрансфераз при приеме каптоприла отмечается менее чем у 2% пациентов, то есть, по данным исследований, не выше, чем при приеме плацебо. Ингибиторы АПФ могут применяться с целью ренопротекции при хронических заболеваниях почек. Было установлено, что каптоприл оказывает защитное действие при диабетическом и недиабетическом повреждениях почек (Gan Z. et al., 2018). .
Гидрохлоротиазид
В течение многих лет диуретики применялись для лечения АГ как в виде монотерапии, так и в сочетании с другими препаратами. Именно в отношении диуретиков накоплена наибольшая доказательная база касательно эффективности в лечении АГ у пациентов пожилого возраста (Handschin A. et al., 2015). Тиазидные диуретики являются краеугольным камнем терапии данного заболевания. При этом именно гидрохлоротиазид остается наиболее часто назначаемым диуретиком в США (Cooney D. еt al., 2015). Он оказывает антигипертензивное действие, но в то же время имеется определенный риск развития метаболических побочных эффектов, связанных с его приемом. Гидрохлоротиазид, как правило, назначается при лечении первичной АГ. Применение его в низких дозах (12,5–25 мг) позволяет избежать большинства побочных эффектов при сохранении гипотензивного действия. Гидрохлоротиазид по сравнению с хлорталидоном вызывает меньше неблагоприятных метаболических эффектов (Mishra S., 2016).
Вместе: сильнее и безопаснее?
В результате контролируемых клинических исследований было установлено, что у около 80% пациентов с гипертонической болезнью отмечается удовлетворительное снижение АД при лечении комбинацией каптоприла и тиазидных диуретиков (Ambrosioni E. et al., 1987). Эта комбинация лекарственных средств широко применяется в кардиологии уже более 30 лет (Costa F.V. et al., 1985). Высокий уровень ответа на такое лечение можно объяснить на основе механизма действия этих препаратов. Кроме общеизвестного влияния на ренин-ангиотензиновую систему, каптоприл воздействует на АД путем клеточных ионных изменений. Под его воздействием происходит снижение уровня внутриклеточного натрия. Это приводит к следующим эффектам: снижению чувствительности сосудистой стенки к катехоламинам, уровня внутриклеточного кальция и жесткости сосудов. Как бы там ни было, каптоприл обладает не только вышеописанными эффектами. Он также воздействует на содержание калия в стенке сосудов, увеличивая соотношения уровня внутри- и внеклеточного калия, что приводит к гиперполяризации мембран гладкомышечных клеток сосудистой клетки. Последнее, в свою очередь, обусловливает снижение тонуса сосудов. Считается, что диуретики действуют путем снижения периферического сосудистого сопротивления, уменьшения ОЦК и внеклеточной жидкости. В то же время было выявлено, что тиазиды (в том числе гидрохлоротиазид) также влияют на ионный баланс клетки. Их влияние на Na+ симметрично таковому каптоприла (Ambrosioni E. et al., 1987).
Согласно инструкции МЗ Украины при приеме Каптопреса-Дарница могут повышаться уровни ХС и ТГ. В то же время в некоторых исследованиях было продемонстрировано, что комбинация каптоприла и тиазидов также оказывает благоприятное метаболическое действие. Так, при наблюдении в течение 2 лет больных АГ, принимавших комбинацию каптоприла и гидрохлоротиазида, выявлено отсутствие каких-либо нежелательных метаболических эффектов, которые можно наблюдать при введении только тиазидов. При этом уровень холестерина значительно снижался у тех пациентов, у которых его значения до лечения превышали уровень нормы на 20% (Ambrosioni E. et al., 1987).
В исследовании оценивались эффективность и переносимость комбинации каптоприл 50 мг + гидрохлоротиазид 25 мг в течение 6 мес у 201 пациента пожилого возраста с изолированной систолической АГ. В результате была зафиксирована хорошая антигипертензивная эффективность у данной категории больных и, что не менее важно, благоприятный профиль безопасности (Ferroni C. et al., 1992).
В другом двойном слепом исследовании при изучении эффективности данной комбинации у больных пожилого возраста также была зафиксирована ее хорошая эффективность. При этом исследователи отметили лучшее гипотензивное действие каптоприла/гидрохлоротиазида в отношении диастолического АД (Antonicelli R. еt al., 1989).
При оценке эффективности применения комбинации каптоприла/гидрохлоротиазида у 30 пациентов с АГ и сопутствующим сахарным диабетом выявлено, что в случае применения низких доз данных лекарственных средств минимизируются негативные метаболические эффекты гидрохлоротиазида. В то же время наблюдался хороший гипотензивный эффект благодаря синергическому действию обоих лекарственных веществ (Santucci A. et al., 1989).
При оценке антигипертензивной эффективности комбинации каптоприл 50 мг + гидрохлоротиазид 25 мг у 471 амбулаторного пациента с АГ от легкой до умеренной степени было выявлено, что она эффективна и безопасна. Благоприятный ответ зафиксирован у 82% пациентов независимо от расы, степени АГ, предшествующего антигипертензивного лечения и наличия сопутствующего ожирения. Частота возникновения побочных эффектов была низкой. Так, основным нежелательным явлением был кашель, возникший приблизительно у 4% пациентов (Velasco-Cornejo I.F. et al., 1995).
При исследовании антигипертензивного эффекта приема комбинации каптоприл 50 мг + гидрохлоротиазид 25 мг 1 р/сут в течение 24 ч при легкой и умеренной АГ выявлено, что указанная комбинация значительно снижает систолическое и диастолическое АД в течение суток. Также отмечено хорошее снижение АД и в течение ночного периода (с 22:00 до 8:00). Для определения суточного профиля АД использовалось амбулаторное 24-часовое мониторирование АД в течение 15 сут. За период лечения у пациентов не выявлено изменений сердечного ритма (Asmar R.G. et al., 1987).
Заключение
Снижение АД и поддержание его на приемлемом уровне без резких колебаний является основной задачей антигипертензивной терапии. В то же время при подборе препарата необходимо обязательно принимать во внимание его влияние на липидный профиль, углеводный и пуриновый обмен. При подборе антигипертензивной терапии необходимо контролировать ее эффективность ― кроме амбулаторного мониторинга в лечебном учреждении, пациентов необходимо мотивировать измерять АД самостоятельно дома. Одним из важных моментов при подборе препарата для лечения АГ является его доступность, так как препарат необходимо будет принимать длительно или даже пожизненно. Каптопрес-Дарница в этом плане выгодно выделяется среди аналогов. Пациенту необходимо объяснять, что препарат обязательно следует принимать регулярно. Он должен понимать, что неадекватное лечение, перерывы в приеме лекарственных препаратов приводят к возникновению гипертензивных кризов. Последние могут осложняться такими острыми состояниями: коронарный синдром, левожелудочковая недостаточность, гипертензивная энцефалопатия, транзиторное нарушение мозгового кровообращения и даже инсульт. Принимая во внимание экономический фактор, аддитивные эффекты действующих веществ, скорость развития и прогнозируемость гипотензивного эффекта и хорошую переносимость, Каптопрес-Дарница остается препаратом выбора для терапии АГ. Обычно он назначается 1 р/сут и требует индивидуального подбора дозы, с коррекцией ее после 6 нед приема. Спортсменам, получающим Каптопрес-Дарница, необходимо принимать во внимание возможность ложноположительного допинг-теста. Также необходимо помнить о несовместимости препарата с алкоголем. Каптопрес-Дарница не рекомендуется для лечения АГ беременных и его не следует назначать в период беременности и кормления грудью. Перед его применением необходимо ознакомиться с информацией о возможных побочных действиях и мерах предосторожности.
Комментарии (1)
Преимущества каптоприла при АГ и СН в основном обусловлены угнетением системы РААС. Каптоприл ингибирует АПФ и, соответственно, предупреждает трансформацию ангиотензина I в ангиотензин II. Ангиотензин II связывается с рецепторами AT1 на поверхности гладкомышечных клеток сосудов, вызывая их сужение. Также ангиотензин II стимулирует секрецию альдостерона корой надпочечников, что в свою очередь повышает реасорбцию натрия и воды в дистальных отделах канальцев и собирательных трубочках, вызывая задержку жидкости, а также способствует выделению с мочой калия. Прием капторила вызывает снижение ОПСС у пациентов с АГ и снижение АД, а также повышает уровень брадикинина в крови.
Тиазидные диуретики (в том числе и гидрохлоротиазид) влияют на почечный канальцевый механизм реабсорбции электролитов. Диуретическое действие при применении тиазидных диуретиков в максимальной дозе примерно одинаковое. Тиазидные диуретики повышают экскрецию натрия и хлорида в эквивалентных количествах. Натрийурез вызывает вторичную потерю калия и бикарбоната.
Механизм антигипертензивного действия тиазидных диуретиков неизвестен. Имеется большое количество данных, что монотерапия каптоприлом или тиазидным диуретиком вызывает снижение АД примерно у 60% пациентов, а лечение фиксированной комбинацией каптоприла и тиазидного диуретика вызывает ответ на терапию примерно у 80% больных. Следует отметить, что фиксированная низкодозовая комбинация каптоприла и тиазидного диуретика эффективнее монотерапии каждым из этих лекарственных средств. В исследованиях показано, что режим дозирования каптоприла 25 мг 2р/сут и гидрохлоротиазида 25 мг 1 р/сут вызывал снижение АД аналогичное наблюдаемому в случае монотерапии каптоприлом в дозе 50 мг 2р/сут. Фиксированная комбинация каптоприла и гидрохлоротиазида сохраняет свою эффективность при длительном применении (≥2 лет).