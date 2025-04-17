Каптопрес-Дарница (Captopres-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
101,30
Экономия при брони: -0,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
101,18
Экономия при брони: -3,04 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
101,30
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
101,30
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
101,60
Экономия при брони: -6,43 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
101,30
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
100,70
Экономия при брони: -5,56 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
101,30
Экономия при брони: -0,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
98,95
Экономия при брони: -3,78 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
101,30
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
1 социальна аптека
Чернигов, ул. Княжая, 33
0.5 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
99,34
Экономия при брони: -4,19 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
101,45
Экономия при брони: -6,24 грн