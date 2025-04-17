Каптопрес-Дарница (Captopres-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
104,72
Экономия при брони: -6,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
101,30
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
101,45
Экономия при брони: -6,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
101,30
Экономия при брони: -0,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
101,30
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
101,30
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
100,76
Экономия при брони: -5,62 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
101,59
Экономия при брони: -6,46 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
101,30
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
103,97
Экономия при брони: -5,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
99,73
Экономия при брони: -4,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
101,30
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
106,70
Экономия при брони: -8,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
98,65
Экономия при брони: -3,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
101,30
Экономия при брони: -0,10 грн