Каптопрес-Дарница (Captopres-Darnitsa)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 1002 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
174,99
Экономия при брони: -73,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
101,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
99,28
Экономия при брони: -4,09 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
146,40
Экономия при брони: -20,24 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
100,68
Экономия при брони: -5,56 грн