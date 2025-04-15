Каптопрес-Дарница (Captopres-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 214 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
100,90
Экономия при брони: -17,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
100,92
Экономия при брони: -16,92 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
98,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
99,11
Экономия при брони: -3,96 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
99,86
Экономия при брони: -4,69 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
100,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
93,86
Экономия при брони: -9,86 грн
Аптека доброго дня
Запорожье, просп. Соборный, 148
2.7 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
98,62
Экономия при брони: -3,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
105,22
Экономия при брони: -7,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Каптопрес-Дарница таблетки контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
98,78
Экономия при брони: -3,60 грн