установлено, что глюкуронилтрансфераза — фермент, отвечающий за метаболизм ламотригина. Нет доказательств того, что применение ламотригина может обусловить возникновение клинически значимой индукции или угнетения микросомальных ферментов печени, принимающих участие в метаболизме препарата, также маловероятно взаимодействие между ламотригином и препаратами, метаболизирующимися ферментами системы цитохрома Р450. Ламотригин может индуцировать собственный метаболизм, но эффект этот слабо выражен и не имеет клинического значения (табл. 6).

Таблица 6 Влияние других препаратов на печеночные ферменты



Препараты, значительно угнетающие печеночные ферменты Препараты, значительно индуцирующие печеночные ферменты Препараты, не угнетающие и не индуцирующие печеночные ферменты Вальпроат Карбамазепин

Фенитоин

Примидон

Фенобарбитал

Рифампицин

Лопинавир/ритонавир

Атазанавир/ритонавир*

Комбинация этинилэстрадиол/левоноргестрел** Литий

Бупропион

Оланзапин

Окскарбазепин

Фелбамат

Габапентин

Леветирацетам

Прегабалин

Топирамат

Зонизамид

Арипипразол