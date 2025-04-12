Ламиктал (Lamictal)
Ламиктал инструкция по применению
Состав
Ламотриджин50 мг Прочие ингредиенты: лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, повидон, натрия крахмалгликолят, железа оксид желтый, магния стеарат.
Ламотриджин - 50 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ламотригин – это противосудорожный препарат, механизм действия которого связан с блокированием потенциалзависимых натриевых каналов пресинаптических мембран нейронов в фазе медленной инактивации и угнетением избыточного высвобождения глутамата (аминокислоты, которая играет значительную роль в развитии эпилептического приступа).
Фармакокинетика. После перорального приема препарат быстро и полностью абсорбируется в ЖКТ. Cmax в плазме крови достигается примерно через 2,5 ч. Ламотригин подвергается интенсивному метаболизму, основным метаболитом является N-глюкуронид. Средний Т½ у взрослых составляет 29 ч. Ламиктал имеет линейный фармакокинетический профиль. Выводится в основном в виде метаболитов и частично в неизмененном виде, преимущественно с мочой. Т½ у детей меньше, чем у взрослых.
Специальные группы пациентов
Дети. Клиренс в зависимости от массы тела у детей выше, чем у взрослых, с высшими показателями у детей в возрасте младше 5 лет. Т½ ламотригина у детей обычно короче, чем у взрослых, со средним значением около 7 ч, при одновременном применении с такими индукторами энзимов, как карбамазепин и фенитоин, и повышением среднего значения до периода 45–50 ч при одновременном применении исключительно с вальпроатом.
Пациенты пожилого возраста. Результаты фармакокинетического анализа в группах пациентов, включавших как пациентов пожилого возраста, так и молодых пациентов с эпилепсией, которые принимали участие в одном исследовании, установлено, что клиренс ламотригина не изменился до клинически значимого показателя. После однократных доз явный клиренс уменьшился на 12% c 35 мл/мин/кг в возрасте 20 лет до 31 мл/мин/кг в возрасте 70 лет. Снижение после 48 нед лечения составило 10% от 41 до 37 мл/мин между группами молодого и пожилого возраста. К тому же фармакокинетика ламотригина была изучена у 12 здоровых пожилых пациентов, которым назначали однократную дозу 150 мг. Среднее значение клиренса у пациентов пожилого возраста (0,39 мл/мин/кг) находится между средним значением клиренса (0,31–0,65 мл/мин/кг), полученного в 9 исследованиях, проведенных среди взрослых пациентов непожилого возраста после получения ими однократной дозы 30–450 мг.
Пациенты с нарушением функции почек. 12 добровольцам с ХПН, а также 6 пациентам, находящимся на гемодиализе, назначали одинаковую дозу — 100 мг ламотригина. Средние значения CL/F составили 0,42 мл/мин/кг (ХПН), 0,33 мл/мин/кг (период между гемодиализом) и 1,57 мл/мин/кг (во время гемодиализа) по сравнению с 0,58 мл/мин/кг у здоровых добровольцев. Т½ из плазмы крови составлял 42,9 ч (ХПН), 57,4 ч (период между гемодиализом) и 13,0 ч (во время гемодиализа), по сравнению с 26,2 ч у здоровых добровольцев. В среднем около 20% (5,6–35,1) присутствующего в организме количества ламотригина уменьшалось в течение 4 сессий гемодиализа. Для данной группы пациентов определение начальной дозы Ламиктала должно базироваться на режиме приема пациентом противоэпилептических препаратов, снижение поддерживающей дозы может быть эффективным для пациентов со значительной функциональной почечной недостаточностью.
Пациенты с печеночной недостаточностью. Фармакокинетическое исследование однократной дозы проводилось с участием 24 пациентов с различной степенью печеночной недостаточности и у 12 здоровых пациентов контрольной группы. Среднее значение явного клиренса ламотригина составляло 0,31; 0,24 и 0,10 мл/мин/кг у пациентов со степенью А, В, и С (по классификации Чайлд-Пью) печеночной недостаточности соответственно, по сравнению с 0,34 мл/мин/кг у здоровых пациентов контрольной группы. Обычно начальная, высокая и поддерживающая дозы должны быть снижены примерно на 50% у пациентов с умеренной степенью (степень В по классификации Чайлд-Пью) печеночной недостаточности и на 75% у пациентов с тяжелой степенью (степень С по классификации Чайлд-Пью) печеночной недостаточности. Высокую и поддерживающую дозы необходимо корректировать в зависимости от реакции на лечение.
Показания Ламиктал
эпилепсия
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: монотерапия и дополнительная терапия эпилепсии, в частности парциальных и генерализованных приступов, включая тонико-клонические приступы, а также приступы, ассоциированные с синдромом Леннокса — Гасто.
Дети в возрасте от 2 до 12 лет: дополнительная терапия эпилепсии, в частности парциальных и генерализованных приступов, включая тонико-клонические судороги и приступы, ассоциированные с синдромом Леннокса — Гасто.
После достижения контроля приступов прием вспомогательных препаратов можно прекратить и продолжить монотерапию Ламикталом.
Монотерапия типичных абсансов.
Биполярные расстройства у взрослых (в возрасте старше 18 лет). Для предупреждения эпизодов эмоциональных нарушений у больных с биполярными расстройствами, преимущественно для профилактики депрессивных эпизодов.
Применение Ламиктал
Ламиктал таблетки следует глотать, не разжевывая и не разламывая.
Ламиктал в таблетках, которые диспергируются, растворяют в небольшом количестве воды (достаточном для покрытия всей таблетки) или принимают целыми, запивая водой.
Если назначенная доза Ламиктала, например, для применения у детей (только эпилепсия) или пациентов с печеночной недостаточностью, не соответствует количеству действующего вещества в целой таблетке, необходимо назначить минимальную эффективную дозу, соответствующую целой таблетке.
Эпилепсия
Монотерапия. Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет (табл. 1). Начальная доза Ламиктала составляет 25 мг 1 раз в сутки на протяжении 2 нед, затем назначают в дозе 50 мг/сут на протяжении следующих 2 нед, в дальнейшем дозу повышают на 50–100 мг каждые 1–2 нед до достижения оптимального эффекта. Обычная поддерживающая доза составляет 100–200 мг/сут в 1–2 приема. Некоторым пациентам может понадобиться повышение дозы до 500 мг/сут.
Дети в возрасте от 2 до 12 лет (табл. 2). Начальная доза Ламиктала для лечения типичных малых эпилептических припадков составляет 0,3 мг/кг массы тела в сутки в 1 или 2 приема в течение 2 нед, затем принимают 0,6 мг/кг массы тела в сутки в 1 или 2 приема в течение последующих 2 нед. В дальнейшем дозу повышают на 0,6 мг/кг каждые 1–2 нед до достижения оптимального эффекта. Обычная поддерживающая доза равна 1–10 мг/кг/сут в 1 или 2 приема. Для некоторых пациентов может потребоваться применение более высокой дозы. В связи с риском развития сыпи не следует превышать начальную дозу и ускорять темп ее повышения.
Комбинированная терапия
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет (см. табл. 1). Для пациентов, принимающих вальпроат (в том числе в комбинации с другими противоэпилептическими препаратами), начальная доза Ламиктала составляет 25 мг через день на протяжении 2 нед и 25 мг ежедневно на протяжении следующих 2 нед. После этого дозу повышают (максимально на 25–50 мг) каждые 1–2 нед до достижения оптимального терапевтического эффекта. Обычная поддерживающая доза составляет 100–200 мг/сут в 1–2 приема.
Для больных, принимающих другие противоэпилептические препараты или препараты, являющиеся индукторами глюкуронизации ламотригина, в сочетании с другими противоэпилептическими препаратами или без них (за исключением вальпроата натрия), начальная доза Ламиктала составляет 50 мг 1 раз в сутки на протяжении 2 нед, затем — по 100 мг/сут в 2 приема на протяжении 2 нед. После этого дозу повышают (максимально на 100 мг) каждые 1–2 нед до достижения оптимального терапевтического эффекта. Обычная поддерживающая доза составляет 200–400 мг/сут в 2 приема. У некоторых пациентов может потребоваться повышение дозы до 700 мг/сут.
Для пациентов, принимающих другие препараты, существенно не индуцирующие или ингибирующие глюкуронизацию ламотригина (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ), начальная доза Ламиктала составляет 25 мг 1 раз в сутки в течение 2 нед, в дальнейшем — 50 мг 1 раз в сутки в течение последующих 2 нед. После этого дозу необходимо повышать (максимально на 50–100 мг/сут) каждые 1–2 нед до достижения оптимального терапевтического эффекта. Обычная поддерживающая доза — 100–200 мг/сут в 1 или 2 приема.
Таблица 1 Рекомендуемая схема лечения эпилепсии для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет
|Режим лечения
|1-я и 2-я недели
|3-я и 4-я недели
|Поддерживающая доза
|Монотерапия
|25 мг/сут (1 прием)
|50 мг/сут (1 прием)
|100–200 мг/сут (в 1 или 2 приема) достигается постепенным повышением дозы до 50–100 мг каждые 1–2 нед
|Комбинированная терапия с вальпроатом натрия, несмотря на другие сопутствующие препараты
|12,5 мг/сут (прием по 25 мг через день)
|25 мг/сут (1 прием)
|100–200 мг/сут (в 1 или 2 приема) достигается постепенным повышением дозы на 25–50 мг каждые 1–2 нед
|Комбинированная терапия без вальпроата натрия
|Эту схему лечения следует применять c:
фенитоином,
карбамазепином,
фенобарбиталом,
примидоном
или другими индукторами глюкуронизации ламотригина
|50 мг/сут (1 прием)
|100 мг/сут (2 приема)
|200–400 мг/сут (в 2 приема) достигается постепенным повышением дозы на 100 мг каждые 1–2 нед
|Эту схему лечения следует применять в отношении других препаратов, существенно не индуцирующих/ингибирующих глюкуронизацию ламотригина
|25 мг/сут (1 прием)
|50 мг/сут (1 прием)
|100–200 мг/сут (в 1 или 2 приема) достигается постепенным повышением дозы до 50–100 мг каждые 1–2 нед
Пациентам, принимающим противоэпилептические препараты, взаимодействие которых с ламотригином неизвестно, рекомендуется применять такую схему лечения, как и для пациентов, принимающих ламотригин с вальпроатом.
В связи с риском возникновения сыпи начальную дозу и темпы дальнейшего ее повышения нельзя превышать.
Дети в возрасте от 2 до 12 лет (см. табл. 2). Для детей, получающих вальпроат натрия в сочетании с другими противоэпилептическими препаратами или без них, начальная доза Ламиктала составляет 0,15 мг/кг массы тела в сутки в 1 прием на протяжении 2 нед, затем — 0,3 мг/кг/сут за 1 прием на протяжении 2 нед. Далее дозу повышают (не более чем на 0,3 мг/кг массы тела каждые 1–2 нед) до достижения оптимального терапевтического эффекта. Поддерживающая доза составляет 1–5 мг/кг в 1–2 приема (максимальная — 200 мг/сут).
Для детей, получающих другие противоэпилептические препараты или препараты, индуцирующие глюкуронизацию ламотригина, в сочетании с другими противоэпилептическими препаратами или без них (за исключением вальпроата натрия), начальная доза Ламиктала составляет 0,6 мг/кг массы тела в сутки в 2 приема на протяжении 2 нед, затем — 1,2 мг/кг массы тела в сутки на протяжении 2 нед. Далее дозу повышают (максимально на 1,2 мг/кг массы тела) каждые 1–2 нед до достижения оптимального терапевтического эффекта. Средняя поддерживающая доза составляет 5–15 мг/кг массы тела в сутки в 2 приема (максимально 400 мг/сут).
Для детей, принимающих другие препараты, существенно не влияющие на индукцию/ингибирование глюкуронизации ламотригина (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ), начальная доза Ламиктала составляет 0,3 мг/кг массы тела в сутки в 1 или 2 приема на протяжении 2 нед, в дальнейшем — 0,6 мг/кг массы тела в сутки в 1 или 2 приема на протяжении следующих 2 нед. После этого доза должна повышаться (максимально на 0,6 мг/кг) каждые 1–2 нед до достижения оптимального терапевтического эффекта. Обычная поддерживающая доза составляет 1–10 мг/кг/сут в 1 или 2 приема. Максимальная доза — 200 мг/сут.
Для правильного расчета поддерживающей дозы необходимо контролировать массу тела ребенка.
Таблица 2 Рекомендуемая схема лечения эпилепсии для детей в возрасте от 2 до 12 лет (общая суточная доза в мг/кг массы тела в сутки)
|Режим лечения
|1-я и 2-я недели
|3-я и 4-я недели
|Поддерживающая доза
|Монотерапия типичных абсансов
|0,3 мг/кг (1–2 приема)
|0,6 мг/кг (1–2 приема)
|1–10 мг/кг (в 1 или 2 приема) достигается постепенным повышением дозы по 0,6 мг/кг каждые 1–2 нед, максимум — 200 мг/сут
|Комбинированная терапия с вальпроатом натрия, несмотря на другие сопутствующие препараты
|0,15 мг/кг* (1 прием)
|0,3 мг/кг (1 прием)
|1–5 мг/кг (в 1 или 2 приема) достигается постепенным повышением дозы по 0,3 мг/кг каждые 1–2 нед, максимум — 200 мг/сут
|Комбинированная терапия без вальпроата натрия
|Эта схема лечения должна применяться c:
фенитоином;
карбамазепином;
фенобарбиталом;
примидоном или другими индукторами печеночных ферментов
|0,6 мг/кг (в 2 приема)
|1,2 мг/кг (в 2 приема)
|5–15 мг/кг (в 2 приема) достигается постепенным повышением дозы по 1,2 мг/кг каждые 1–2 нед, максимум — 400 мг/сут
|Эту схему лечения следует применять в отношении других препаратов, существенно не индуцирующих/ингибирующих глюкуронизацию ламотригина
|0,3 мг/кг (в 1–2 приема)
|0,6 мг/кг (в 1–2 приема)
|1–10 мг/кг (в 1–2 приема) достигается постепенным повышением дозы по 0,6 мг/кг каждые 1–2 нед, максимум — 200 мг/сут
*При необходимости приема рассчитанной дозы 2,5–5 мг разрешается прием 5 мг Ламиктала через день в течение первых 2 нед. Если рассчитанная доза <2,5 мг, принимать Ламиктал не рекомендуется.
Детям, принимающим противоэпилептические препараты, взаимодействие которых с ламотригином неизвестно, рекомендуется применять такую же схему лечения, как для пациентов, принимающих ламотригин с вальпроатом.
Из-за риска развития сыпи начальную дозу и темпы дальнейшего ее повышения не следует превышать.
Следует иметь в виду, что в случае отсутствия таблеток Ламиктала в дозе 2 мг правильно начать лечение у детей с массой тела <17 кг невозможно.
Дети в возрасте до 2 лет. Действие ламотригина в качестве монотерапии для лечения детей в возрасте до 2 лет или дополнительной терапии для лечения детей в возрасте до 1 мес не изучали. Эффективность и безопасность ламотригина в качестве дополнительной терапии парциальных приступов у детей в возрасте от 1 мес до 2 лет не установлена. Поэтому препарат не рекомендуется применять у этой возрастной категории.
Общие рекомендации при лечении эпилепсии. При отмене лечения сопутствующими противоэпилептическими препаратами для достижения монотерапии Ламикталом или при дополнительном назначении других противоэпилептических препаратов следует оценить возможное влияние на фармакокинетику ламотригина.
Биполярные расстройства
Взрослые. В связи с риском возникновения сыпи не следует превышать начальную дозу и темпы ее повышения.
Ламиктал рекомендуется принимать пациентам с биполярными расстройствами с повышенным риском депрессивных эпизодов.
Следует придерживаться приведенного ниже переходного режима применения. Этот режим включает повышение дозы ламотригина до достижения поддерживающей дозы на протяжении 6 нед (табл. 3), после чего другие психотропные и/или противоэпилептические препараты могут быть отменены с учетом клинической целесообразности (табл. 4).
Следует рассмотреть необходимость дополнительной терапии с целью предупреждения маниакальных эпизодов, так как эффективность применения Ламиктала при маниакальном синдроме точно не установлена.
Таблица 3 Рекомендуемая схема повышения дозы ламотригина для достижения поддерживающей суточной дозы при лечении взрослых (18 лет и старше) с биполярными нарушениями
|Режим лечения
|1–2-я недели
|3–4-я недели
|5-я неделя
|Поддерживающая доза* (6-я неделя)
|а) Дополнительная терапия с ингибиторами глюкуронизации ламотригина, например с вальпроатом
|12,5 мг (25 мг через день)
|25 мг (1 раз в сутки)
|50 мг (1 раз в сутки или в 2 приема)
|100 мг (1 раз в сутки или в 2 приема) (максимальная суточная доза 200 мг)
|б) Дополнительная терапия с индукторами глюкуронизации ламотригина у пациентов, не принимающих ингибиторы, такие как вальпроат.
Эту схему лечения необходимо применять c:
фенитоином;
карбамазепином;
фенобарбиталом;
примидоном
или другими индукторами глюкуронизации ламотригина
|50 мг (1 раз в сутки)
|100 мг (в 2 приема)
|200 мг (в 2 приема)
|300 мг на 6-й неделе, повышая в случае необходимости до 400 мг/сут на 7-й неделе (в 2 приема)
|в) Монотерапия ламотригином или дополнительная терапия у пациентов, принимающих другие препараты, существенно не влияющие на индукцию/ингибирование глюкуронизации ламотригина
|25 мг (1 раз в сутки)
|50 мг (1 раз в сутки или в 2 приема)
|100 мг (1 раз в сутки или в 2 приема)
|200 мг (от 100 до 400 мг) (1 раз в сутки или в 2 приема)
Примечание. Пациентам, принимающим противоэпилептические препараты с неизвестным влиянием на фармакокинетику ламотригина, следует применять схему повышения дозы, рекомендованную для одновременного применения с вальпроатом.
*Поддерживающая доза может быть изменена в зависимости от клинического ответа на терапию.
а) Дополнительная терапия препаратами — ингибиторами глюкуронизации ламотригина, например вальпроатом. Начальная доза для пациентов, принимающих в качестве сопутствующей терапии ингибитор глюкуронизации, например вальпроат, составляет 25 мг через день в течение 2 нед, затем — по 50 мг 1 раз в сутки следующие 2 нед. Дозу следует повысить до 50 мг/сут (в 1–2 приема) на 5-й неделе. Обычно для достижения оптимального ответа применяют препарат в дозе 100 мг/сут (в 1–2 приема). В зависимости от клинического состояния пациента при необходимости доза препарата может быть повышена до максимальной — 200 мг/сут.
б) Дополнительная терапия препаратами — индукторами глюкуронизации ламотригина у пациентов, не принимающих ингибиторы, такие как вальпроат. Эту схему следует применять с фенитоином, карбамазепином, фенобарбиталом, примидоном или другими индукторами глюкуронизации ламотригина. Начальная доза для пациентов, принимающих препараты, индуцирующие глюкуронизацию ламотригина и не принимающих вальпроат, составляет 50 мг 1 раз в сутки в течение 2 нед, затем — по 100 мг/сут (в 2 приема) следующие 2 нед. Дозу следует повысить до 200 мг/сут (в 2 приема) на 5-й неделе. Доза может быть повышена до 300 мг/сут на 6-й неделе, однако обычной дозой для достижения оптимального ответа является 400 мг/сут (в 2 приема), которая может быть назначена с 7-й недели.
в) Монотерапия ламотригином или дополнительная терапия у пациентов, принимающих препараты, существенно не влияющие на индукцию/ингибирование глюкуронизации ламотригина (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Начальная доза составляет 25 мг 1 раз в сутки в течение 2 нед, затем — по 50 мг/сут (в 1 или 2 приема) следующие 2 нед. Дозу следует повысить до 100 мг/сут (в 2 приема) на 5-й неделе. Обычно для достижения оптимального ответа применяют препарат в дозе 200 мг/сут (в 1–2 приема), однако при проведении клинических испытаний препарат применяли в дозах 100–400 мг.
После достижения необходимой поддерживающей дозы другие психотропные препараты могут быть отменены в соответствии с приведенной ниже схемой (табл. 4).
Таблица 4 Поддерживающая доза при биполярных нарушениях с дальнейшим прекращением приема сопутствующих психотропных или противоэпилептических средств
|Режим лечения
|1-я неделя
|2-я неделя
|С 3-й недели*
|а) С дальнейшим прекращением приема ингибиторов глюкуронизации ламотригина, например вальпроата
|Удвоить поддерживающую дозу, не превышая 100 мг/нед, например поддерживающая доза 100 мг/сут будет повышена в 1-ю неделю до 200 мг/сут
|Поддерживать эту дозу 200 мг/сут (распределенную на 2 приема)
|б) С дальнейшей отменой индукторов глюкуронизации ламотригина в зависимости от дозы.
Эту схему лечения необходимо применять c:
•фенитоином;
•карбамазепином;
•фенобарбиталом;
•примидоном
или другими индукторами глюкуронизации ламотригина
|400 мг
|300 мг
|200 мг
|300 мг
|225 мг
|150 мг
|200 мг
|150 мг
|100 мг
|в) С дальнейшим прекращением приема других препаратов, существенно не угнетающих или индуцирующих глюкуронизацию ламотригина
|Поддерживать дозу, полученную при повышении дозы (200 мг/сут), распределенную на 2 приема (100–400 мг)
*Доза может быть повышена до 400 мг/сут.
Примечание. Пациентам, принимающим противоэпилептические препараты с неизвестным влиянием на фармакокинетику ламотригина, необходимо применять режим терапии, при котором сохраняется доза Ламиктала, ее коррекция проводится на основе клинического состояния.
а) С дальнейшим прекращением приема ингибиторов глюкуронизации ламотригина, например вальпроата. Необходимая поддерживающая доза ламотригина должна быть удвоена и сохранена на этом уровне после прекращения приема вальпроата.
б) С дальнейшей отменой индукторов глюкуронизации ламотригина в зависимости от дозы. Эта схема лечения должна применяться с фенитоином, карбамазепином, фенобарбиталом, примидоном или с другими индукторами глюкуронизации ламотригина. Доза ламотригина должна быть постепенно снижена на протяжении 3 нед после прекращения приема препаратов, индуцирующих глюкуронизацию.
в) С дальнейшим прекращением приема других препаратов, существенно не влияющих на индукцию или ингибирование глюкуронизации ламотригина (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Должна сохраняться доза, достигнутая после ее повышения.
Изменение дозирования ламотригина для пациентов с биполярными расстройствами при дополнительном назначении других препаратов. Клинического опыта изменения дозы ламотригина при назначении других препаратов нет, но, базируясь на данных относительно взаимодействия лекарственных средств, может быть рекомендована следующая схема (табл. 5).
Таблица 5 Изменение дозы ламотригина для пациентов с биполярными расстройствами при дополнительном назначении других препаратов
|Режим лечения
|Поддерживающая доза ламотригина, мг/сут
|1-я неделя, мг/сут
|2-я неделя, мг/сут
|С 3-й недели, мг/сут
|Дополнительное назначение ингибиторов глюкуронизации ламотригина, например вальпроата, в зависимости от дозы ламотригина
|200
|100
|Поддерживать эту дозу (100)
|300
|150
|Поддерживать эту дозу (150)
|400
|200
|Поддерживать эту дозу (200)
|Дополнительное назначение индукторов глюкуронизации ламотригина больным, не принимающим вальпроат, в зависимости от дозы ламотригина.
Эта схема лечения должна применяться с:
•фенитоином;
•карбамазепином;
•фенобарбиталом;
•примидоном
или с другими индукторами глюкуронизации ламотригина
|200
|200
|300
|400
|150
|150
|225
|300
|100
|100
|150
|200
|Дополнительное назначение других препаратов, которые существенно не подавляют или индуцируют глюкуронизацию ламотригина
|Поддерживать дозу, достигнутую после режима повышения дозы (200) (100–400)
Примечание. Пациентам, принимающим противоэпилептические препараты с невыясненным влиянием на фармакокинетику ламотригина, необходимо применять режим лечения, рекомендованный для сопутствующего применения вальпроата.
Прекращение приема ламотригина у пациентов с биполярными расстройствами. Не отмечали повышения частоты, степени тяжести побочных эффектов после внезапной отмены препарата по сравнению с плацебо. Поэтому прекращать прием препарата можно сразу без постепенного снижения дозы.
Дети и подростки (до 18 лет). Ламиктал не показан для применения у детей и подростков с биполярными расстройствами в возрасте младше 18 лет (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Эффективность и безопасность применения Ламиктала у пациентов с биполярными расстройствами этой возрастной группы не изучались, поэтому рекомендаций относительно режима дозирования нет.
Общие рекомендации по дозированию для особых групп пациентов
Женщины, принимающие гормональные контрацептивы
а) Начало лечения ламотригином у пациентов, принимающих гормональные контрацептивы. Хотя пероральные контрацептивы повышают клиренс ламотригина, нет необходимости в коррекции дозы ламотригина в случае приема только гормональных контрацептивов. Дозу повышают по рекомендованной схеме в случаях, когда ламотригин добавляется к вальпроату (ингибитор глюкуронизации ламотригина) или к индуктору глюкуронизации ламотригина или ламотригин добавляется при отсутствии вальпроата или индуктора глюкуронизации ламотригина (см. табл. 1 и 3).
б) Начало курса лечения гормональными контрацептивами у пациентов, принимающих поддерживающие дозы ламотригина и не принимающих индукторы его глюкуронизации. Поддерживающую дозу ламотригина в большинстве случаев необходимо повысить в 2 раза.
Рекомендуется, чтобы от начала лечения гормональными контрацептивами дозу ламотригина повышали от 50 до 100 мг/сут каждую неделю согласно индивидуальному клиническому ответу на лечение. Повышение дозы не должно превышать указанный уровень, если только согласно клиническому ответу на лечение такое повышение дозы не будет необходимо.
в) Прекращение курса лечения гормональными контрацептивами у пациентов, принимающих поддерживающие дозы ламотригина и не принимающих препараты — индукторы его глюкуронизации. Поддерживающую дозу ламотригина в большинстве случаев необходимо снизить до 50%.
Рекомендуется суточную дозу ламотригина снижать постепенно на 50–100 мг каждую неделю (не более 25% общей дозы за неделю) на протяжении 3 нед, если согласно индивидуальному клиническому ответу на лечение не будет указано иначе.
Применение вместе с атазанавиром/ритонавиром. Хотя применение атазанавира/ритонавира снижает концентрацию ламотригина в плазме крови, изменять рекомендованные схемы повышения дозировки Ламиктала не требуется, основываясь на применении атазановира/ритонавира. Повышение дозы должно базироваться на рекомендациях в зависимости от схем применения Ламиктала: или Ламиктал прилагается к препарату (ингибитору глюкуронизации ламотригина) или индуктору глюкуронизации ламотригина, или Ламиктал добавляется при отсутствии вальпроата или индуктора глюкуронизации ламотригина.
У пациентов, которые уже применяют поддерживающие дозы Ламиктала и не применяют индукторы глюкуронизации, дозу Ламиктала можно повышать, если добавляется лечение атазанавиром/ритонавиром, либо снижать, если лечение атазанавиром/ритонавиром прекращается.
Пациенты пожилого возраста (старше 65 лет). В изменении дозы нет необходимости. Фармакокинетика ламотригина в этой возрастной группе не отличается от таковой у пациентов среднего возраста.
Нарушение функции печени. Начальная доза, повышение дозы и поддерживающая доза должны быть снижены в целом на 50% у пациентов с умеренной (степень В по шкале Чайлд-Пью) и на 75% — с тяжелой (степень С по шкале Чайлд-Пью) печеночной недостаточностью. Повышение дозы и поддерживающую дозу корректируют согласно клиническому эффекту.
Нарушение функции почек. При назначении препарата больным с почечной недостаточностью необходимо соблюдать осторожность. При лечении больных с терминальной стадией почечной недостаточности начальная доза ламотригина базируется на индивидуальной схеме противоэпилептического лечения; при лечении больных со значительной почечной недостаточностью следует снижать поддерживающую дозу ламотригина.
Повторное начало лечения. Если пациенту, прекратившему лечение, повторно начинают терапию, следует четко установить необходимость повышения поддерживающей дозы, так как существует риск возникновения высыпаний в связи с высокой начальной дозой и превышением рекомендованной схемы повышения дозы ламотригина. Чем больший интервал между временем приема предыдущей дозы, тем с большим вниманием необходимо проводить повышение дозы до достижения поддерживающей дозы. Если интервал после прекращения приема ламотригина превысил в 5 раз Т½, дозу ламотригина повышают до поддерживающей согласно существующей схеме.
Не рекомендуется повторно начинать лечение ламотригином, если оно было прекращено в связи с появлением высыпаний вследствие предыдущего применения препарата. В таком случае при необходимости повторного назначения ламотригина следует оценить ожидаемую пользу и возможный риск.
Дети. Отсутствует достаточная информация о применении Ламиктала для лечения детей с эпилепсией в возрасте младше 2 лет, поэтому назначать препарат этой возрастной категории не рекомендуется.
Ламотригин не показан для применения у детей и подростков с биполярными расстройствами в возрасте младше 18 лет (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Эффективность и безопасность применения ламотригина у пациентов с биполярными расстройствами в этой возрастной группе не изучались, поэтому рекомендации по режиму дозирования невозможно предоставить.
Противопоказания
повышенная чувствительность к ламотригину или какому-либо компоненту препарата.
Побочные эффекты
побочные эффекты можно подразделить на 2 группы — специфические для эпилепсии и биполярных расстройств. Однако для оценки общего профиля безопасности применения препарата следует принимать во внимание обе. В специфические для эпилепсии побочные эффекты включена информация относительно постлицензионного наблюдения. Для оценки частоты развития побочных эффектов применяют следующую классификацию: очень часто (>1/10), часто (>1/100, <1/10), нечасто (>1/1000, <1/100), редко (>1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000).
Эпилепсия
Со стороны кожи и подкожных тканей: очень часто — кожная сыпь; редко — синдром Стивенса — Джонсона; очень редко — токсический эпидермальный некролиз.
При проведении двойных слепых клинических исследований у взрослых комбинированного лечения Ламикталом кожные высыпания отмечали у 10% больных, принимавших ламотригин, и у 5% пациентов, принимавших плацебо. Высыпания были причиной отмены препарата у 2% больных. Кожные высыпания имели макулопапулезный характер, чаще возникали в течение 8 нед после начала лечения и исчезали после прекращения приема ламотригина (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Изредка сообщалось о возникновении тяжелых угрожающих жизни кожных реакций, включая синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла). Хотя большинство пациентов выздоравливают после прекращения приема препарата, у некоторых из них остаются необратимые рубцы, в единичных случаях эти симптомы приводили к летальному исходу (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Общий риск возникновения кожной сыпи, очевидно, тесно связан с высокими начальными дозами ламотригина и превышением рекомендованной схемы повышения доз при терапии ламотригином (см. ПРИМЕНЕНИЕ), а также с сопутствующим применением вальпроата (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Также сообщалось, что кожные высыпания являются частью синдрома гиперчувствительности, который сопровождается различными системными симптомами (см. Иммунная система).
Кровь и лимфатическая система: очень редко — гематологические отклонения (в том числе нейтропения, лейкопения, анемия, тромбоцитопения, панцитопения, апластическая анемия и агранулоцитоз), лимфаденопатия.
Гематологические отклонения и лимфаденопатия могут быть как связаны, так и не связаны с синдромом гиперчувствительности (см. Иммунная система).
Иммунная система: очень редко — синдром гиперчувствительности, включая такие симптомы, как лихорадка, лимфаденопатия, отек лица, изменения показателей крови и нарушение функции печени, ДВС-синдром и полиорганная недостаточность.
Также сообщалось о высыпаниях как части синдрома гиперчувствительности, сопровождавшегося различными системными проявлениями, включая лихорадку, лимфаденопатию, отек лица, изменения крови и нарушение функции печени. Синдром может иметь различные степени тяжести и редко может приводить к ДВС-синдрому и полиорганной недостаточности. Важно отметить, что ранние признаки гиперчувствительности (например лихорадка, лимфаденопатия) могут возникать даже при отсутствии кожных высыпаний. При наличии таких симптомов пациента следует немедленно осмотреть и, при отсутствии других причин, прекратить применение Ламиктала.
Психические нарушения: часто — агрессивность, раздражительность; очень редко — тик, галлюцинации и спутанность сознания.
Нервная система: при монотерапии (по данным клинических исследований) очень часто — головная боль; часто — сонливость, бессонница, головокружение, тремор; нечасто — атаксия; редко — нистагм.
По другим клиническим данным: очень часто — сонливость, атаксия, головная боль, головокружение; часто — нистагм, тремор, бессонница; очень редко — асептический менингит (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ), тревожное возбуждение, нарушения равновесия, двигательные расстройства, обострение болезни Паркинсона, экстрапирамидные эффекты, хореоатетоза, учащение приступов.
Описано, что ламотригин может увеличивать выраженность симптомов паркинсонизма у пациентов с этой болезнью. Есть отдельные сообщения об экстрапирамидных эффектах и хореоатетозе у больных этой патологией.
Орган зрения: по данным клинических исследований (монотерапия ламотригином) нечасто — диплопия, пелена перед глазами.
По другим клиническим данным: очень часто — диплопия, пелена перед глазами; редко — конъюнктивит.
ЖКТ: при монотерапии (по данным клинических испытаний): часто — тошнота, рвота и диарея.
По другим клиническим данным: очень часто — тошнота, рвота; часто — диарея.
Гепатобилиарная система: очень редко — повышение показателей функциональных печеночных проб, нарушение функции печени, печеночная недостаточность.
Нарушение функции печени обычно возникает в связи с реакциями гиперчувствительности, но существуют отдельные случаи без видимых признаков гиперчувствительности.
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: очень редко — волчаночноподобные реакции.
Общие нарушения: часто — утомляемость.
Биполярное расстройство
Кожа и подкожные ткани: очень часто — кожная сыпь; редко — синдром Стивенса — Джонсона.
По данным всех клинических исследований (контролируемых и неконтролируемых), у больных биполярным расстройством кожные высыпания отмечались у 12% пациентов, принимавших ламотригин. Тогда как в контролируемых исследованиях сыпь выявляли у 8% больных, лечившихся ламотригином, по сравнению с 6% больных, принимавших плацебо.
Нервная система: очень часто — головная боль; часто — тревожное возбуждение, сонливость, головокружение.
Опорно-двигательный аппарат и соединительная ткань: часто — артралгия.
Общие нарушения: часто — боль, боль в спине.
Особые указания
специальные предостережения
Кожная сыпь. В течение первых 8 нед от начала лечения ламотригином может возникать побочное действие со стороны кожи в виде кожной сыпи. В большинстве случаев оно слабо выражено и исчезает самопроизвольно, однако сообщалось о возникновении тяжелых кожных реакций, требовавших госпитализации и отмены Ламиктала. К ним относятся случаи, потенциально угрожающие жизни, — синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Пациентам, у которых возникали синдром Стивенса — Джонсона или токсический эпидермальный некролиз после применения ламотригина, назначать его повторно нельзя.
У взрослых, принимавших участие в исследованиях с применением современных рекомендаций по дозированию Ламиктала, частота возникновения тяжелой кожной сыпи составляет около 1 на 500 случаев пациентов с эпилепсией, приблизительно в половине этих случаев диагностировали синдром Стивенса — Джонсона (1 на 1000 случаев).
Частота тяжелой кожной сыпи у пациентов с биполярными расстройствами по данным клинических исследований составляет 1:1000.
У детей риск возникновения тяжелых кожных реакций выше, чем у взрослых. По данным клинических исследований, частота случаев сыпи, требовавшей госпитализации, у детей составляет от 1:300 до 1:100 наблюдений. У детей первые признаки кожной сыпи могут быть по ошибке расценены как инфекция, поэтому следует исключить возможность развития побочного эффекта препарата у детей, у которых сыпь и лихорадка возникли в течение первых 8 нед терапии.
Общий риск возникновения кожной сыпи, видимо, связан с применением ламотригина в высоких начальных дозах и превышением рекомендованной схемы повышения доз при терапии ламотригином, а также сопутствующим применением вальпроата (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
С осторожностью следует применять ламотригин для лечения больных с аллергией или сыпью при применении других противоэпилептических препаратов в анамнезе, поскольку частота появления умеренной сыпи после лечения ламотригином у этой группы пациентов в 3 раза выше, чем в группе без такого анамнеза.
При появлении кожной сыпи пациент должен быть немедленно обследован (как взрослый, так и ребенок) и если не установлены какие-либо иные причины появления сыпи, не связанные с приемом Ламиктала, препарат следует отменить. Не рекомендуется повторно начинать лечение ламотригином, если оно было прекращено в связи с появлением сыпи вследствие предшествующего лечения препаратом. В таком случае, решая вопрос о повторном назначении препарата, необходимо оценить ожидаемую пользу и возможный риск.
Сообщалось, что появление кожной сыпи может быть составной частью синдрома гиперчувствительности, сопровождающегося различными системными проявлениями, такими как лихорадка, лимфаденопатия, отек лица, изменения картины крови, нарушение функции печени и асептический менингит (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Синдром может иметь различные степени тяжести и в единичных случаях сопровождаться развитием ДВС-синдрома с полиорганной недостаточностью. Следует отметить, что ранние признаки гиперчувствительности (например лихорадка и лимфаденопатия) могут развиваться и при отсутствии кожной сыпи. При наличии таких симптомов следует немедленно обследовать пациента и при отсутствии других причин отменить прием Ламиктала.
В большинстве случаев после отмены препарата асептический менингит имеет обратимое развитие, но в некоторых случаях может возвращаться при повторном назначении ламотригина. Повторное назначение ламотригина вызывает быстрое возвращение симптомов, часто имеющих более тяжелый характер. Пациентам, которым ламотригин был отменен в связи с появлением асептического менингита при предыдущем его назначении, назначать препарат повторно нельзя.
Суицидальный риск. У больных эпилепсией могут возникать симптомы депрессии и/или биполярных расстройств и существуют свидетельства, что у больных эпилепсией и биполярными расстройствами повышен суицидальный риск.
У 25–50% пациентов с биполярными расстройствами отмечают по меньшей мере одну суицидальную попытку и увеличение выраженности симптомов депрессии и/или появление суицидальных намерений и поведения (суицидальность), независимо от того, применяли они препараты для лечения биполярного расстройства, в частности Ламиктал, или нет.
При лечении пациентов с различными показаниями, включая эпилепсию, противоэпилептическими препаратами сообщалось о суицидальных намерениях и поведении. По данным метаанализа рандомизированных плацебо-контролируемых клинических исследований с применением противоэпилептических препаратов, включая ламотригин, продемонстрировано незначительное повышение риска суицидальных намерений и поведения. Механизм повышения этого риска неизвестен, но имеющиеся данные не исключают возможность повышения данного риска из-за применения ламотригина. Поэтому пациентов следует наблюдать с целью выявления у них признаков суицидальных намерений и поведения. При появлении таких признаков следует обратиться за медицинской помощью.
Клиническое ухудшение при биполярных расстройствах. Пациентов, которые лечатся Ламикталом по поводу биполярного расстройства, необходимо внимательно наблюдать при клиническом ухудшении (что включает появление новых симптомов) и при суицидальности, особенно в начале курса лечения или во время изменения дозы. У некоторых пациентов с суицидальным поведением или мыслями в анамнезе, у больных молодого возраста и пациентов, демонстрировавших в значительной степени суицидальные намерения до начала лечения, может быть повышен риск появления суицидальных мыслей или суицидальных попыток, требующий внимательного наблюдения во время лечения.
Пациентов (а также лиц, ухаживающих за пациентами) следует предупреждать о необходимости наблюдения за любым ухудшением их состояния (включая появление новых симптомов) и/или появлением суицидальных намерений/поведения или склонности к самоповреждению для того, чтобы немедленно обратиться за медицинской помощью при возникновении этих симптомов.
При этом следует оценить ситуацию и внести соответствующие изменения в терапевтический режим, включающий возможное прекращение лечения у пациентов с клиническим ухудшением (включая появление новых симптомов) и/или появлением суицидальных намерений/поведения, особенно если эти симптомы являются тяжелыми, возникают внезапно и не являются частью уже существующей клинической картины.
Гормональные контрацептивы
Влияние гормональных контрацептивов на эффективность ламотригина. По данным исследований, комбинация этинилэстрадиол 30 мкг/левоноргестрел 150 мкг повышает выведение ламотригина приблизительно в 2 раза, что, в свою очередь, снижает уровень ламотригина. Необходимо повышение (путем проведения титрования) поддерживающей дозы ламотригина (в 2 раза) для получения максимального терапевтического эффекта. У женщин, не принимающих препараты — индукторы глюкуронизации ламотригина и принимающих гормональные контрацептивы (с недельными перерывами между курсами), могут отмечать временное повышение уровня ламотригина во время недельного перерыва. Это повышение будет большим, если дозу ламотригина повысить за день до или в течение недельного перерыва (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Поэтому женщины, начинающие или заканчивающие прием пероральных контрацептивов, должны постоянно находиться под наблюдением врача, и в большинстве случаев им необходима коррекция дозы ламотригина.
Другие пероральные контрацептивы и препараты гормонозаместительной терапии не были изучены, но они могут аналогично влиять на фармакокинетические свойства ламотригина.
Влияние ламотригина на эффективность гормональных контрацептивов. По результатам клинического исследования по изучению взаимодействия с участием 16 здоровых добровольцев, выявлено незначительное повышение выведения левоноргестрела и изменение уровня ФГ и ЛГ в плазме крови в случае, когда ламотригин применяли сочетанно с гормональными контрацептивами (комбинация этинилэстрадиол 30 мкг/левоноргестрел 150 мкг). Влияние этих изменений на процесс овуляции неизвестно. Не исключено, что у некоторых пациентов данное сочетание препаратов приводит к снижению эффективности гормональных контрацептивов. Поэтому они должны своевременно сообщать об изменениях в менструальном цикле, например о появлении внезапного кровотечения.
Влияние ламотригина на субстраты органических катионных транспортеров 2 (ОКТ 2). Ламотригин является ингибитором почечной канальцевой секреции через белки органических катионных транспортеров. Это может вызвать повышение плазменного уровня некоторых препаратов, экскретирующихся главным образом вышеприведенным путем. Поэтому применение Ламиктала с субстратами ОКТ 2, имеющими узкий терапевтический индекс, например с дофетилидом, не рекомендуется.
Дигидрофолатредуктаза. Ламиктал является слабым ингибитором дигидрофолатредуктазы, поэтому при длительном его применении возможно нарушение метаболизма фолатов. Однако при длительном применении Ламиктала не отмечено каких-либо существенных изменений количества гемоглобина, среднего объема эритроцитов, концентрации фолатов в плазме крови и эритроцитах в течение 1 года и концентрации фолатов в эритроцитах в течение 5 лет.
Почечная недостаточность. При однократном приеме препарата пациентами с почечной недостаточностью в терминальной стадии концентрация ламотригина в плазме крови существенно не изменялась, однако в связи с возможностью кумуляции глюкуронидного метаболита при назначении препарата пациентам с поражениями печени необходимо соблюдать осторожность.
Пациенты, принимающие другие препараты, содержащие ламотригин. Ламиктал нельзя назначать пациентам, которые уже получают какой-либо другой препарат, содержащий ламотригин.
Эпилепсия. Внезапная отмена Ламиктала, как и других противоэпилептических средств, может спровоцировать повышение частоты приступов. За исключением тех случаев, когда состояние пациента требует срочной отмены применения препарата (например при появлении сыпи), дозу Ламиктала следует снижать постепенно, на протяжении не менее 2 нед.
В литературе есть сообщения о том, что тяжелые судорожные приступы могут быть причиной острого рабдомиолиза, ДВС-синдрома и полиорганного поражения, иногда с летальным исходом. Аналогичные случаи возможны на фоне лечения Ламикталом.
Биполярные нарушения
Дети и подростки. Лечение антидепрессантами связано с повышенным риском изменения поведения и суицидальных попыток у детей и подростков со значительными депрессивными и другими психическими расстройствами.
Фертильность. Применение Ламиктала в репродуктивных исследованиях на животных не нарушало фертильности. Данных о влиянии препарата на репродуктивную функцию человека нет.
Тератогенность. Ламиктал — слабый ингибитор дигидрофолатредуктазы. Теоретически существует риск врожденных пороков плода, если женщине в период беременности проводят лечение ингибиторами фолатов. Однако репродуктивные токсикологические исследования Ламиктала на животных в дозах, превышающих терапевтические для человека, тератогенного эффекта не выявили.
Препарат содержит лактозу, поэтому пациенты с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не должны применять препарат.
Период беременности и кормления грудью
Беременность. Получены постмаркетинговые данные исследований, в которых принимали участие >2000 женщин, получавших монотерапию ламотригином в I триместр беременности. Вообще, по этим данным не приведены свидетельства значимого повышения риска возникновения большинства врожденных пороков развития, однако по данным ограниченного количества реестров сообщалось о повышении риска возникновения такого врожденного порока, как изолированное расщепление верхнего неба. По данным контрольного исследования случаев заболевания, не зафиксировано повышения риска развития изолированного расщепления верхнего неба по сравнению с другим пороками после применения ламотригина.
Данных об использовании ламотригина при комбинированной терапии недостаточно, чтобы сделать выводы о наличии влияния препарата на риск возникновения пороков развития, ассоциированных с другими лекарственными средствами.
Ламиктал назначается в период беременности только в случае, если ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода.
Физиологические изменения в период беременности могут влиять на уровень ламотригина и/или его терапевтический эффект. Отмечали случаи снижения уровня препарата в период беременности. Поэтому беременные, принимающие Ламиктал, должны быть постоянно под медицинским наблюдением.
Период кормления грудью. По предварительным данным, ламотригин проникает в грудное молоко в концентрации, составляющей 50% концентрации препарата в плазме крови матери. У небольшого количества детей грудного возраста, матери которых получали Ламиктал, уровень ламотригина в плазме крови достигал такового, при котором возможно проявление фармакологических эффектов. В связи с этим следует оценить степень риска для ребенка при применении препарата матерью в период кормления грудью.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами. По данным двух исследований с участием добровольцев установлено, что влияние ламотригина на координацию движений, зрение и субъективный седативный эффект не отличались от таковых при применении плацебо. При приеме ламотригина сообщалось о случаях головокружения и диплопии, поэтому пациентам следует сначала оценить собственную реакцию на лечение препаратом перед тем, как управлять автомобилем или другими механизмами. Поскольку существует индивидуальная реакция на антиэпилептические лекарственные средства, пациенту следует проконсультироваться с врачом относительно особенностей управления автомобилем в этих случаях.
Взаимодействия
установлено, что глюкуронилтрансфераза — фермент, отвечающий за метаболизм ламотригина. Нет доказательств того, что применение ламотригина может обусловить возникновение клинически значимой индукции или угнетения микросомальных ферментов печени, принимающих участие в метаболизме препарата, также маловероятно взаимодействие между ламотригином и препаратами, метаболизирующимися ферментами системы цитохрома Р450. Ламотригин может индуцировать собственный метаболизм, но эффект этот слабо выражен и не имеет клинического значения (табл. 6).
Таблица 6 Влияние других препаратов на печеночные ферменты
|Препараты, значительно угнетающие печеночные ферменты
|Препараты, значительно индуцирующие печеночные ферменты
|Препараты, не угнетающие и не индуцирующие печеночные ферменты
|Вальпроат
|Карбамазепин
Фенитоин
Примидон
Фенобарбитал
Рифампицин
Лопинавир/ритонавир
Атазанавир/ритонавир*
Комбинация этинилэстрадиол/левоноргестрел**
|Литий
Бупропион
Оланзапин
Окскарбазепин
Фелбамат
Габапентин
Леветирацетам
Прегабалин
Топирамат
Зонизамид
Арипипразол
*См. ПРИМЕНЕНИЕ.
**Другие пероральные контрацептивы и препараты гормонозаместительной терапии не изучались, но они могут аналогично влиять на фармакокинетические свойства ламотригина (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Взаимодействие с противоэпилептическими препаратами. Вальпроат, тормозящий глюкуронизацию ламотригина, снижает его метаболизм и увеличивает средний Т½ примерно в 2 раза.
Некоторые противоэпилептические препараты, такие как фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал и примидон, индуцирующие печеночные ферменты, угнетают метаболизм глюкуронизации ламотригина и ускоряют его метаболизм.
Имеются сообщения о возникновении побочных явлений со стороны ЦНС, которые включали головокружение, атаксию, диплопию, нечеткость зрения и тошноту у пациентов, принимающих карбамазепин одновременно с ламотригином. Указанные явления обычно проходят после снижения дозы карбамазепина. Подобный эффект выявлен при исследовании ламотригина и окскарбазепина у здоровых добровольцев, но снижение дозы не изучали. В исследовании на здоровых взрослых добровольцах, принимавших дозы 200 мг ламотригина и 1200 мг окскарбазепина выявлено, что окскарбазепин не изменял метаболизм ламотригина, а ламотригин, в свою очередь, не менял метаболизм окскарбазепина.
В исследовании на здоровых добровольцах установлено, что сочетанное применение фелбамата в дозе 1200 мг 2 раза в сутки и ламотригина в дозе 100 мг 2 раза в сутки на протяжении 10 дней не оказывало клинически значимого влияния на фармакокинетику последнего.
Соответственно данным ретроспективного анализа плазменных уровней у пациентов, применявших ламотригин с или без габапентина, выявлено, что габапентин не изменяет уровень клиренса ламотригина.
Потенциальное медикаментозное взаимодействие между леветирацином и ламотригином изучали путем оценки уровня концентраций обоих препаратов в плазме крови во время плацебо-контролируемых клинических исследований. По этим данным, вещества не изменяют фармакокинетику друг друга.
Равновесная концентрация ламотригина в плазме крови не изменяется при сочетанном применении с прегабалином (200 мг 3 раза в сутки). Фармакокинетического взаимодействия между ламотригином и прегабалином нет.
Топирамат не влияет на плазменную концентрацию ламотригина. Применение ламотригина на 15% повышает концентрацию топирамата.
По данным исследования, применение зонисамида (200–400 мг/сут) одновременно с ламотригином (150–500 мг/сут) на протяжении 35 дней для лечения эпилепсии не оказывало существенного влияния на фармакокинетику ламотригина.
Хотя описаны случаи изменения концентрации других противоэпилептических препаратов в плазме крови, контрольные исследования показали, что ламотригин не влияет на концентрацию в плазме крови сопутствующих противоэпилептических средств. Результаты исследований in vitro показали, что ламотригин не вытесняет другие противоэпилептические препараты из их связи с белками.
Взаимодействие с другими психотропными средствами. При одновременном применении 100 мг/сут ламотригина и 2 г глюконата лития 2 раза в сутки в течение 6 дней 20 пациентами фармакокинетика лития не изменялась.
Применение многоразовых пероральных доз бупропиона не оказывало статистически значимого влияния на фармакокинетику ламотригина при исследовании с участием 12 пациентов, только привело к слабому повышению уровня глюкуронида ламотригина.
По данным исследований на здоровых взрослых добровольцах, 15 мг оланзапина уменьшали АUС и снижали Cmax ламотригина в среднем на 24 и 20% соответственно. Такой выраженный эффект в клинической практике отмечают редко. Доза 200 мг ламотригина не влияет на фармакокинетику оланзапина.
Многоразовое применение внутрь ламотригина в дозе 400 мг/сут не оказывало клинически значимого влияния на фармакокинетику рисперидона при приеме разовой дозы 2 мг в исследованиях при участии 14 здоровых взрослых добровольцев. При сочетанном применении 2 мг рисперидона одновременно с ламотригином у 12 из 14 добровольцев отмечали возникновение сонливости по сравнению с 1 на 20 добровольцев при применении только рисперидона. Не выявлено ни одного случая сонливости при применении только ламотригина.
В клиническом исследовании с участием 18 взрослых пациентов с биполярным расстройством, получавших ламотригин (≥100 мг/сут), дозы арипипразола были повышены с 10 до 30 мг/сут в течение 7 дней и назначались еще в течение 7 дней. Всего выявлено примерно 10% уменьшение Cmax и AUC ламотригина. Не ожидается, что эффект таких изменений будет иметь клинические последствия.
Результаты экспериментов in vitro показали, что на формирование первичного метаболита ламотригина N-глюкуронида в минимальной степени влияют амитриптилин, бупропион, хлоназепам, флуоксетин, галоперидол или лоразепам. По данным изучения метаболизма буфуралола в микросомах печени человека, можно определить, что ламотригин не снижает клиренса препаратов, метаболизирующихся главным образом с помощью CYP 2D6. Результаты in vitro экспериментов дают возможность утверждать, что на клиренс ламотригина не могут повлиять клозапин, фенелзин, рисперидон, серталин или тразодон.
Взаимодействие с гормональными контрацептивами
Влияние гормональных контрацептивов на фармакокинетику ламотригина. В исследованиях с участием 16 женщин-добровольцев, получающих ламотригин в комбинации с этинилэстрадиолом 30 мкг/левоноргестрелом 150 мкг, отмечено повышение выведения ламотригина приблизительно в 2 раза, что, в свою очередь, вызвало уменьшение АUС и Cmax ламотригина в среднем на 52 и 39% соответственно. Концентрация ламотригина в плазме крови постепенно возрастала в течение недельного перерыва, повышаясь в 2 раза к концу этого перерыва, по сравнению с сочетанным применением препаратов (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Влияние ламотригина на фармакокинетику гормональных контрацептивов. По данным исследований 16 женщин-добровольцев, постоянная доза ламотригина 300 мг не влияла на фармакокинетику этинилэстрадиола, являющегося частью комбинированной таблетки перорального контрацептива. Отмечали постоянное незначительное повышение выведения левоноргестрела, что, в свою очередь, обусловливало уменьшение АUС и снижение Cmax левоноргестрела в среднем на 19 и 12% соответственно. Измерение плазменного уровня ФГ, ЛГ и эстрадиола на протяжении исследования показало в некоторых случаях угнетение гормональной активности яичников, хотя результаты измерения уровня прогестерона в плазме крови показали отсутствие каких-либо гормональных симптомов овуляции у всех 16 женщин. Влияние изменения уровня плазменных ФГ и ЛГ и незначительного повышения выведения левоноргестрела на активность яичниковой овуляции неизвестно. Исследования влияния ламотригина в суточной дозе >300 мг и других гормональных контрацептивов не проводили.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами. В исследовании при участии 10 мужчин-добровольцев, принимавших рифампицин, повышался уровень выведения и уменьшался Т½ ламотригина вследствие индукции печеночных ферментов, ответственных за глюкуронизацию. У пациентов, получающих терапию рифампицином, следует применять режим лечения, рекомендованный для лечения ламотригином и соответствующими индукторами глюкуронизации (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
По данным исследований, проведенных на здоровых добровольцах, лопинавир/ритонавир примерно в 2 раза снижают плазменную концентрацию ламотригина путем индукции глюкуронизации. Для лечения пациентов, уже применяющих лопинавир/ритонавир, следует соблюдать режим терапии, рекомендованный при применении ламотригина и индукторов глюкуронизации (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
По данным исследований на здоровых добровольцах, применение атазанавира/ритонавира (300 мг/100 мг) уменьшало AUC и Cmax ламотригина в плазме крови (в дозе 100 мг) в среднем на 32 и 6% соответственно (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
По данным по изучению in vitro влияния ламотригина на органические катионные транспортеры 2 (ОКТ 2), продемонстрировано, что ламотригин, но не N(2)-глюкуронид метаболит, является ингибитором ОКТ 2 в потенциально клинически значимых концентрациях. Эти данные демонстрируют, что ламотригин является более мощным ингибитором ОКТ 2, чем циметидин, с IC50 показателями 53,8 и 186 µМ соответственно (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Взаимодействие с привлечением лабораторных тестов. Сообщалось о взаимодействии ламотригина с тестами, применяемыми для быстрого определения некоторых лекарственных средств в моче, результатом чего могут стать ложноположительные показатели, особенно при определении фенциклидина. Для подтверждения положительных результатов необходимо применить альтернативный более специфический химический метод.
Передозировка
описаны случаи острой передозировки (при приеме доз, в 10–20 раз превышавших максимальную терапевтическую), включая летальные случаи. Симптомами передозировки были атаксия, нистагм, нарушение сознания, большие эпилептические приступы и кома. Также при передозировке сообщалось о расширении зубца QRS (задержка внутрижелудочкового проведения).
В случае передозировки пациента госпитализируют для проведения соответствующей поддерживающей терапии.
Условия хранения
в сухом защищенном от света месте при температуре до 30 °C.
UA/OTH/0075/15.11.06