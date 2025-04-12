Ламиктал таблетки следует глотать, не разжевывая и не разламывая.

Ламиктал в таблетках, которые диспергируются, растворяют в небольшом количестве воды (достаточном для покрытия всей таблетки) или принимают целыми, запивая водой.

Если назначенная доза Ламиктала, например, для применения у детей (только эпилепсия) или пациентов с печеночной недостаточностью, не соответствует количеству действующего вещества в целой таблетке, необходимо назначить минимальную эффективную дозу, соответствующую целой таблетке.

Эпилепсия

Монотерапия . Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет (табл. 1). Начальная доза Ламиктала составляет 25 мг 1 раз в сутки на протяжении 2 нед, затем назначают в дозе 50 мг/сут на протяжении следующих 2 нед, в дальнейшем дозу повышают на 50–100 мг каждые 1–2 нед до достижения оптимального эффекта. Обычная поддерживающая доза составляет 100–200 мг/сут в 1–2 приема. Некоторым пациентам может понадобиться повышение дозы до 500 мг/сут.

Дети в возрасте от 2 до 12 лет (табл. 2). Начальная доза Ламиктала для лечения типичных малых эпилептических припадков составляет 0,3 мг/кг массы тела в сутки в 1 или 2 приема в течение 2 нед, затем принимают 0,6 мг/кг массы тела в сутки в 1 или 2 приема в течение последующих 2 нед. В дальнейшем дозу повышают на 0,6 мг/кг каждые 1–2 нед до достижения оптимального эффекта. Обычная поддерживающая доза равна 1–10 мг/кг/сут в 1 или 2 приема. Для некоторых пациентов может потребоваться применение более высокой дозы. В связи с риском развития сыпи не следует превышать начальную дозу и ускорять темп ее повышения.

Комбинированная терапия

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет (см. табл. 1). Для пациентов, принимающих вальпроат (в том числе в комбинации с другими противоэпилептическими препаратами), начальная доза Ламиктала составляет 25 мг через день на протяжении 2 нед и 25 мг ежедневно на протяжении следующих 2 нед. После этого дозу повышают (максимально на 25–50 мг) каждые 1–2 нед до достижения оптимального терапевтического эффекта. Обычная поддерживающая доза составляет 100–200 мг/сут в 1–2 приема.

Для больных, принимающих другие противоэпилептические препараты или препараты, являющиеся индукторами глюкуронизации ламотригина, в сочетании с другими противоэпилептическими препаратами или без них (за исключением вальпроата натрия), начальная доза Ламиктала составляет 50 мг 1 раз в сутки на протяжении 2 нед, затем — по 100 мг/сут в 2 приема на протяжении 2 нед. После этого дозу повышают (максимально на 100 мг) каждые 1–2 нед до достижения оптимального терапевтического эффекта. Обычная поддерживающая доза составляет 200–400 мг/сут в 2 приема. У некоторых пациентов может потребоваться повышение дозы до 700 мг/сут.

Для пациентов, принимающих другие препараты, существенно не индуцирующие или ингибирующие глюкуронизацию ламотригина (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ), начальная доза Ламиктала составляет 25 мг 1 раз в сутки в течение 2 нед, в дальнейшем — 50 мг 1 раз в сутки в течение последующих 2 нед. После этого дозу необходимо повышать (максимально на 50–100 мг/сут) каждые 1–2 нед до достижения оптимального терапевтического эффекта. Обычная поддерживающая доза — 100–200 мг/сут в 1 или 2 приема.

Таблица 1 Рекомендуемая схема лечения эпилепсии для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет



Режим лечения 1-я и 2-я недели 3-я и 4-я недели Поддерживающая доза Монотерапия 25 мг/сут (1 прием) 50 мг/сут (1 прием) 100–200 мг/сут (в 1 или 2 приема) достигается постепенным повышением дозы до 50–100 мг каждые 1–2 нед Комбинированная терапия с вальпроатом натрия, несмотря на другие сопутствующие препараты 12,5 мг/сут (прием по 25 мг через день) 25 мг/сут (1 прием) 100–200 мг/сут (в 1 или 2 приема) достигается постепенным повышением дозы на 25–50 мг каждые 1–2 нед Комбинированная терапия без вальпроата натрия Эту схему лечения следует применять c:

фенитоином,

карбамазепином,

фенобарбиталом,

примидоном

или другими индукторами глюкуронизации ламотригина 50 мг/сут (1 прием) 100 мг/сут (2 приема) 200–400 мг/сут (в 2 приема) достигается постепенным повышением дозы на 100 мг каждые 1–2 нед Эту схему лечения следует применять в отношении других препаратов, существенно не индуцирующих/ингибирующих глюкуронизацию ламотригина 25 мг/сут (1 прием) 50 мг/сут (1 прием) 100–200 мг/сут (в 1 или 2 приема) достигается постепенным повышением дозы до 50–100 мг каждые 1–2 нед



Пациентам, принимающим противоэпилептические препараты, взаимодействие которых с ламотригином неизвестно, рекомендуется применять такую схему лечения, как и для пациентов, принимающих ламотригин с вальпроатом.

В связи с риском возникновения сыпи начальную дозу и темпы дальнейшего ее повышения нельзя превышать.

Дети в возрасте от 2 до 12 лет (см. табл. 2). Для детей, получающих вальпроат натрия в сочетании с другими противоэпилептическими препаратами или без них, начальная доза Ламиктала составляет 0,15 мг/кг массы тела в сутки в 1 прием на протяжении 2 нед, затем — 0,3 мг/кг/сут за 1 прием на протяжении 2 нед. Далее дозу повышают (не более чем на 0,3 мг/кг массы тела каждые 1–2 нед) до достижения оптимального терапевтического эффекта. Поддерживающая доза составляет 1–5 мг/кг в 1–2 приема (максимальная — 200 мг/сут).

Для детей, получающих другие противоэпилептические препараты или препараты, индуцирующие глюкуронизацию ламотригина, в сочетании с другими противоэпилептическими препаратами или без них (за исключением вальпроата натрия), начальная доза Ламиктала составляет 0,6 мг/кг массы тела в сутки в 2 приема на протяжении 2 нед, затем — 1,2 мг/кг массы тела в сутки на протяжении 2 нед. Далее дозу повышают (максимально на 1,2 мг/кг массы тела) каждые 1–2 нед до достижения оптимального терапевтического эффекта. Средняя поддерживающая доза составляет 5–15 мг/кг массы тела в сутки в 2 приема (максимально 400 мг/сут).

Для детей, принимающих другие препараты, существенно не влияющие на индукцию/ингибирование глюкуронизации ламотригина (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ), начальная доза Ламиктала составляет 0,3 мг/кг массы тела в сутки в 1 или 2 приема на протяжении 2 нед, в дальнейшем — 0,6 мг/кг массы тела в сутки в 1 или 2 приема на протяжении следующих 2 нед. После этого доза должна повышаться (максимально на 0,6 мг/кг) каждые 1–2 нед до достижения оптимального терапевтического эффекта. Обычная поддерживающая доза составляет 1–10 мг/кг/сут в 1 или 2 приема. Максимальная доза — 200 мг/сут.

Для правильного расчета поддерживающей дозы необходимо контролировать массу тела ребенка.

Таблица 2 Рекомендуемая схема лечения эпилепсии для детей в возрасте от 2 до 12 лет (общая суточная доза в мг/кг массы тела в сутки)



Режим лечения 1-я и 2-я недели 3-я и 4-я недели Поддерживающая доза Монотерапия типичных абсансов 0,3 мг/кг (1–2 приема) 0,6 мг/кг (1–2 приема) 1–10 мг/кг (в 1 или 2 приема) достигается постепенным повышением дозы по 0,6 мг/кг каждые 1–2 нед, максимум — 200 мг/сут Комбинированная терапия с вальпроатом натрия, несмотря на другие сопутствующие препараты 0,15 мг/кг* (1 прием) 0,3 мг/кг (1 прием) 1–5 мг/кг (в 1 или 2 приема) достигается постепенным повышением дозы по 0,3 мг/кг каждые 1–2 нед, максимум — 200 мг/сут Комбинированная терапия без вальпроата натрия Эта схема лечения должна применяться c:

фенитоином;

карбамазепином;

фенобарбиталом;

примидоном или другими индукторами печеночных ферментов 0,6 мг/кг (в 2 приема) 1,2 мг/кг (в 2 приема) 5–15 мг/кг (в 2 приема) достигается постепенным повышением дозы по 1,2 мг/кг каждые 1–2 нед, максимум — 400 мг/сут Эту схему лечения следует применять в отношении других препаратов, существенно не индуцирующих/ингибирующих глюкуронизацию ламотригина 0,3 мг/кг (в 1–2 приема) 0,6 мг/кг (в 1–2 приема) 1–10 мг/кг (в 1–2 приема) достигается постепенным повышением дозы по 0,6 мг/кг каждые 1–2 нед, максимум — 200 мг/сут



*При необходимости приема рассчитанной дозы 2,5–5 мг разрешается прием 5 мг Ламиктала через день в течение первых 2 нед. Если рассчитанная доза <2,5 мг, принимать Ламиктал не рекомендуется.

Детям, принимающим противоэпилептические препараты, взаимодействие которых с ламотригином неизвестно, рекомендуется применять такую же схему лечения, как для пациентов, принимающих ламотригин с вальпроатом.

Из-за риска развития сыпи начальную дозу и темпы дальнейшего ее повышения не следует превышать.

Следует иметь в виду, что в случае отсутствия таблеток Ламиктала в дозе 2 мг правильно начать лечение у детей с массой тела <17 кг невозможно.

Дети в возрасте до 2 лет. Действие ламотригина в качестве монотерапии для лечения детей в возрасте до 2 лет или дополнительной терапии для лечения детей в возрасте до 1 мес не изучали. Эффективность и безопасность ламотригина в качестве дополнительной терапии парциальных приступов у детей в возрасте от 1 мес до 2 лет не установлена. Поэтому препарат не рекомендуется применять у этой возрастной категории.

Общие рекомендации при лечении эпилепсии. При отмене лечения сопутствующими противоэпилептическими препаратами для достижения монотерапии Ламикталом или при дополнительном назначении других противоэпилептических препаратов следует оценить возможное влияние на фармакокинетику ламотригина.

Биполярные расстройства

Взрослые. В связи с риском возникновения сыпи не следует превышать начальную дозу и темпы ее повышения.

Ламиктал рекомендуется принимать пациентам с биполярными расстройствами с повышенным риском депрессивных эпизодов.

Следует придерживаться приведенного ниже переходного режима применения. Этот режим включает повышение дозы ламотригина до достижения поддерживающей дозы на протяжении 6 нед (табл. 3), после чего другие психотропные и/или противоэпилептические препараты могут быть отменены с учетом клинической целесообразности (табл. 4).

Следует рассмотреть необходимость дополнительной терапии с целью предупреждения маниакальных эпизодов, так как эффективность применения Ламиктала при маниакальном синдроме точно не установлена.

Таблица 3 Рекомендуемая схема повышения дозы ламотригина для достижения поддерживающей суточной дозы при лечении взрослых (18 лет и старше) с биполярными нарушениями



Режим лечения 1–2-я недели 3–4-я недели 5-я неделя Поддерживающая доза* (6-я неделя) а) Дополнительная терапия с ингибиторами глюкуронизации ламотригина, например с вальпроатом 12,5 мг (25 мг через день) 25 мг (1 раз в сутки) 50 мг (1 раз в сутки или в 2 приема) 100 мг (1 раз в сутки или в 2 приема) (максимальная суточная доза 200 мг) б) Дополнительная терапия с индукторами глюкуронизации ламотригина у пациентов, не принимающих ингибиторы, такие как вальпроат.

Эту схему лечения необходимо применять c:

фенитоином;

карбамазепином;

фенобарбиталом;

примидоном

или другими индукторами глюкуронизации ламотригина 50 мг (1 раз в сутки) 100 мг (в 2 приема) 200 мг (в 2 приема) 300 мг на 6-й неделе, повышая в случае необходимости до 400 мг/сут на 7-й неделе (в 2 приема) в) Монотерапия ламотригином или дополнительная терапия у пациентов, принимающих другие препараты, существенно не влияющие на индукцию/ингибирование глюкуронизации ламотригина 25 мг (1 раз в сутки) 50 мг (1 раз в сутки или в 2 приема) 100 мг (1 раз в сутки или в 2 приема) 200 мг (от 100 до 400 мг) (1 раз в сутки или в 2 приема)



Примечание. Пациентам, принимающим противоэпилептические препараты с неизвестным влиянием на фармакокинетику ламотригина, следует применять схему повышения дозы, рекомендованную для одновременного применения с вальпроатом.

*Поддерживающая доза может быть изменена в зависимости от клинического ответа на терапию.

а) Дополнительная терапия препаратами — ингибиторами глюкуронизации ламотригина, например вальпроатом. Начальная доза для пациентов, принимающих в качестве сопутствующей терапии ингибитор глюкуронизации, например вальпроат, составляет 25 мг через день в течение 2 нед, затем — по 50 мг 1 раз в сутки следующие 2 нед. Дозу следует повысить до 50 мг/сут (в 1–2 приема) на 5-й неделе. Обычно для достижения оптимального ответа применяют препарат в дозе 100 мг/сут (в 1–2 приема). В зависимости от клинического состояния пациента при необходимости доза препарата может быть повышена до максимальной — 200 мг/сут.

б) Дополнительная терапия препаратами — индукторами глюкуронизации ламотригина у пациентов, не принимающих ингибиторы, такие как вальпроат. Эту схему следует применять с фенитоином, карбамазепином, фенобарбиталом, примидоном или другими индукторами глюкуронизации ламотригина. Начальная доза для пациентов, принимающих препараты, индуцирующие глюкуронизацию ламотригина и не принимающих вальпроат, составляет 50 мг 1 раз в сутки в течение 2 нед, затем — по 100 мг/сут (в 2 приема) следующие 2 нед. Дозу следует повысить до 200 мг/сут (в 2 приема) на 5-й неделе. Доза может быть повышена до 300 мг/сут на 6-й неделе, однако обычной дозой для достижения оптимального ответа является 400 мг/сут (в 2 приема), которая может быть назначена с 7-й недели.

в) Монотерапия ламотригином или дополнительная терапия у пациентов, принимающих препараты, существенно не влияющие на индукцию/ингибирование глюкуронизации ламотригина (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Начальная доза составляет 25 мг 1 раз в сутки в течение 2 нед, затем — по 50 мг/сут (в 1 или 2 приема) следующие 2 нед. Дозу следует повысить до 100 мг/сут (в 2 приема) на 5-й неделе. Обычно для достижения оптимального ответа применяют препарат в дозе 200 мг/сут (в 1–2 приема), однако при проведении клинических испытаний препарат применяли в дозах 100–400 мг.

После достижения необходимой поддерживающей дозы другие психотропные препараты могут быть отменены в соответствии с приведенной ниже схемой (табл. 4).

Таблица 4 Поддерживающая доза при биполярных нарушениях с дальнейшим прекращением приема сопутствующих психотропных или противоэпилептических средств



Режим лечения 1-я неделя 2-я неделя С 3-й недели* а) С дальнейшим прекращением приема ингибиторов глюкуронизации ламотригина, например вальпроата Удвоить поддерживающую дозу, не превышая 100 мг/нед, например поддерживающая доза 100 мг/сут будет повышена в 1-ю неделю до 200 мг/сут Поддерживать эту дозу 200 мг/сут (распределенную на 2 приема) б) С дальнейшей отменой индукторов глюкуронизации ламотригина в зависимости от дозы.

Эту схему лечения необходимо применять c:

•фенитоином;

•карбамазепином;

•фенобарбиталом;

•примидоном

или другими индукторами глюкуронизации ламотригина 400 мг 300 мг 200 мг 300 мг 225 мг 150 мг 200 мг 150 мг 100 мг в) С дальнейшим прекращением приема других препаратов, существенно не угнетающих или индуцирующих глюкуронизацию ламотригина Поддерживать дозу, полученную при повышении дозы (200 мг/сут), распределенную на 2 приема (100–400 мг)



*Доза может быть повышена до 400 мг/сут.

Примечание. Пациентам, принимающим противоэпилептические препараты с неизвестным влиянием на фармакокинетику ламотригина, необходимо применять режим терапии, при котором сохраняется доза Ламиктала, ее коррекция проводится на основе клинического состояния.

а) С дальнейшим прекращением приема ингибиторов глюкуронизации ламотригина, например вальпроата. Необходимая поддерживающая доза ламотригина должна быть удвоена и сохранена на этом уровне после прекращения приема вальпроата.

б) С дальнейшей отменой индукторов глюкуронизации ламотригина в зависимости от дозы. Эта схема лечения должна применяться с фенитоином, карбамазепином, фенобарбиталом, примидоном или с другими индукторами глюкуронизации ламотригина. Доза ламотригина должна быть постепенно снижена на протяжении 3 нед после прекращения приема препаратов, индуцирующих глюкуронизацию.

в) С дальнейшим прекращением приема других препаратов, существенно не влияющих на индукцию или ингибирование глюкуронизации ламотригина (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Должна сохраняться доза, достигнутая после ее повышения.

Изменение дозирования ламотригина для пациентов с биполярными расстройствами при дополнительном назначении других препаратов . Клинического опыта изменения дозы ламотригина при назначении других препаратов нет, но, базируясь на данных относительно взаимодействия лекарственных средств, может быть рекомендована следующая схема (табл. 5).

Таблица 5 Изменение дозы ламотригина для пациентов с биполярными расстройствами при дополнительном назначении других препаратов



Режим лечения Поддерживающая доза ламотригина, мг/сут 1-я неделя, мг/сут 2-я неделя, мг/сут С 3-й недели, мг/сут Дополнительное назначение ингибиторов глюкуронизации ламотригина, например вальпроата, в зависимости от дозы ламотригина 200 100 Поддерживать эту дозу (100) 300 150 Поддерживать эту дозу (150) 400 200 Поддерживать эту дозу (200) Дополнительное назначение индукторов глюкуронизации ламотригина больным, не принимающим вальпроат, в зависимости от дозы ламотригина.

Эта схема лечения должна применяться с:

•фенитоином;

•карбамазепином;

•фенобарбиталом;

•примидоном

или с другими индукторами глюкуронизации ламотригина 200 200 300 400 150 150 225 300 100 100 150 200 Дополнительное назначение других препаратов, которые существенно не подавляют или индуцируют глюкуронизацию ламотригина Поддерживать дозу, достигнутую после режима повышения дозы (200) (100–400)