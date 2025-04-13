Киев (адрес не указан)
Доступно в 438 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ламиктал таблетки диспергируемые 5 мг флакон №30
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ламиктал таблетки диспергируемые 5 мг флакон №30
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
311,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
488,20
Экономия при брони: -8,60 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
646,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
435,03
Экономия при брони: -50,75 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
787,43
Экономия при брони: -61,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Фармация
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
309,57
Экономия при брони: -36,11 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
497,58
Экономия при брони: -58,04 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
781,50
Экономия при брони: -61,16 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
311,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
483,60 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
646,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ламиктал таблетки диспергируемые 5 мг флакон №30
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
Фармация
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
313,21
Экономия при брони: -36,53 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
435,03
Экономия при брони: -50,75 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
503,44
Экономия при брони: -58,73 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
767,30
Экономия при брони: -60,05 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
328,48
Экономия при брони: -32,18 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
503,81
Экономия при брони: -40,49 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
646,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
793,21
Экономия при брони: -43,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
308,87
Экономия при брони: -19,23 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
492,74
Экономия при брони: -28,21 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
646,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
766,49
Экономия при брони: -26,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
311,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
483,60 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
646,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
298,18
Экономия при брони: -8,95 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
464,94
Экономия при брони: -13,95 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
766,08
Экономия при брони: -22,98 грн