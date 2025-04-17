Винница (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
509,99
Экономия при брони: -26,83 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
786,45
Экономия при брони: -42,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
303,40
Экономия при брони: -0,70 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
485,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
321,31
Экономия при брони: -23,33 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
514,56
Экономия при брони: -31,09 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
485,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
485,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
320,30
Экономия при брони: -22,32 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
485,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
786,20
Экономия при брони: -42,47 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ламиктал таблетки диспергируемые 5 мг флакон №30
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
485,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
305,50
Экономия при брони: -2,80 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
485,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
316,07
Экономия при брони: -16,40 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
504,25
Экономия при брони: -37,84 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
774,20
Экономия при брони: -29,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
485,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
485,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
510,03
Экономия при брони: -43,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
501,88
Экономия при брони: -35,44 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
485,20
Экономия при брони: -1,70 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
485,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
485,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline