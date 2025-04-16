Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
311,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
488,40 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
646,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
311,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
488,40 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
646,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
311,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
488,40 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
646,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
757,07
Экономия при брони: -14,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
311,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
488,40 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
646,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
311,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
503,86
Экономия при брони: -50,98 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
646,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
311,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
503,72
Экономия при брони: -49,22 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
646,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
311,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
488,40 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
646,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
311,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
488,40 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
646,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
311,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
488,40 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
646,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
311,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
488,40 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
646,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
311,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
488,40 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
646,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
311,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
488,40 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
646,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
311,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
488,40 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
646,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
768,48
Экономия при брони: -32,46 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
311,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
488,40 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
646,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
311,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
488,40 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
646,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
311,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
646,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
757,07
Экономия при брони: -14,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
311,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
488,40 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
646,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70 грн