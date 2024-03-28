для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет, которые не получают натрия вальпроат, начальная доза ламотригина при монотерапии составляет 25 мг 1 раз в сутки в течение 2 нед, в дальнейшем — 50 мг 1 раз в сутки в течение 2 нед, затем дозу повышают на 50–100 мг каждые 1–2 нед до достижения оптимального терапевтического эффекта. В дальнейшем поддерживающая доза составляет в среднем 100–200 мг/сут в 2 приема. Некоторым пациентам требуется доза 500 мг/сут.

Для пациентов, которые получают натрия вальпроат, начальная доза ламотригина составляет 25 мг через день в течение 2 нед, затем — 25 мг ежедневно в течение следующих 2 нед, после чего дозу повышают максимально на 25–50 мг/сут каждые 1–2 нед до достижения оптимального терапевтического эффекта. В дальнейшем поддерживающая доза составляет 100–200 мг/сут в 1–2 приема.

Для пациентов, принимающих противоэпилептические средства, индуцирующие печеночные ферменты, в сочетании с другими противоэпилептическими препаратами или без них (за исключением натрия вальпроата), начальная доза ламотригина составляет 50 мг 1 раз в сутки в течение 2 нед, в дальнейшем — 100 мг/сут в 2 приема в течение 2 нед. Затем дозу повышают максимально на 100 мг каждые 1–2 нед до достижения оптимального терапевтического эффекта. Обычная поддерживающая доза составляет 200–400 мг/сут в 2 приема. Некоторым пациентам может понадобиться доза 700 мг/сут для достижения желаемого эффекта.

Пациентам, принимающим противоэпилептические препараты, взаимодействие с ламотригином которых неизвестно, рекомендуется такая же схема повышения доз, как и для пациентов, принимающих ламотригин с натрия вальпроатом.

Для детей в возрасте от 2 до 12 лет, получающих натрия вальпроат в сочетании с другими противоэпилептическими препаратами или без них, ламотригин назначают в начальной дозе 0,2 мг/кг 1 раз в сутки в течение 2 нед; затем — 0,5 мг/кг 1 раз в сутки в течение 2 нед. Затем дозу повышают на 0,5–1 мг/кг каждые 1–2 нед до достижения оптимального терапевтического эффекта. В дальнейшем применяют в поддерживающей дозе от 1 до 5 мг/кг/сут в 1–2 приема. Максимальная суточная доза — 200 мг.

Для детей, принимающих противоэпилептические средства, индуцирующие печеночные ферменты, в сочетании с другими противоэпилептическими препаратами или без них (за исключением натрия вальпроата), начальная доза ламотригина составляет 2 мг/кг/сут в 2 приема в течение 2 нед, в дальнейшем — 5 мг/кг/сут в 2 приема в течение 2 нед. Затем дозу повышают максимально на 2–3 мг/кг каждые 1–2 нед до достижения оптимального терапевтического эффекта. Средняя поддерживающая доза составляет 5–15 мг/кг/сут в 2 приема. Максимальная суточная доза составляет 400 мг.

Детям, принимающим противоэпилептические препараты, взаимодействие с ламотригином которых неизвестно, рекомендуется такая же схема повышения доз, как и для пациентов, принимающих ламотригин с натрия вальпроатом.