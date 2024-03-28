Ламотриджин (Lamotriginum) Действующее вещество
противосудорожное средство. Ламотригин вызывает вольтажзависимый блок натриевых каналов пресинаптических мембран нейронов в фазе медленной инактивации и блокирует избыточный выброс глутамата (аминокислоты, играющей главную роль в развитии эпилептического приступа).
После приема внутрь быстро и полностью абсорбируется в ЖКТ. Cmax в плазме крови достигается примерно через 2,5 ч после перорального приема. Ламотригин интенсивно метаболизируется в организме. В среднем T½ у взрослых составляет 29 ч. T½ у детей меньше, чем у взрослых.
- эпилепсия у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет: в качестве дополнительной или монотерапии при парциальных и генерализованных припадках, включая тонико-клонические судороги и припадки, ассоциированные с синдромом Леннокса — Гасто;
- эпилепсия у детей в возрасте до 12 лет: в качестве дополнительной терапии при парциальных и генерализованных припадках, включая тонико-клонические судороги и припадки, ассоциированные с синдромом Леннокса — Гасто.
для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет, которые не получают натрия вальпроат, начальная доза ламотригина при монотерапии составляет 25 мг 1 раз в сутки в течение 2 нед, в дальнейшем — 50 мг 1 раз в сутки в течение 2 нед, затем дозу повышают на 50–100 мг каждые 1–2 нед до достижения оптимального терапевтического эффекта. В дальнейшем поддерживающая доза составляет в среднем 100–200 мг/сут в 2 приема. Некоторым пациентам требуется доза 500 мг/сут.
Для пациентов, которые получают натрия вальпроат, начальная доза ламотригина составляет 25 мг через день в течение 2 нед, затем — 25 мг ежедневно в течение следующих 2 нед, после чего дозу повышают максимально на 25–50 мг/сут каждые 1–2 нед до достижения оптимального терапевтического эффекта. В дальнейшем поддерживающая доза составляет 100–200 мг/сут в 1–2 приема.
Для пациентов, принимающих противоэпилептические средства, индуцирующие печеночные ферменты, в сочетании с другими противоэпилептическими препаратами или без них (за исключением натрия вальпроата), начальная доза ламотригина составляет 50 мг 1 раз в сутки в течение 2 нед, в дальнейшем — 100 мг/сут в 2 приема в течение 2 нед. Затем дозу повышают максимально на 100 мг каждые 1–2 нед до достижения оптимального терапевтического эффекта. Обычная поддерживающая доза составляет 200–400 мг/сут в 2 приема. Некоторым пациентам может понадобиться доза 700 мг/сут для достижения желаемого эффекта.
Пациентам, принимающим противоэпилептические препараты, взаимодействие с ламотригином которых неизвестно, рекомендуется такая же схема повышения доз, как и для пациентов, принимающих ламотригин с натрия вальпроатом.
Для детей в возрасте от 2 до 12 лет, получающих натрия вальпроат в сочетании с другими противоэпилептическими препаратами или без них, ламотригин назначают в начальной дозе 0,2 мг/кг 1 раз в сутки в течение 2 нед; затем — 0,5 мг/кг 1 раз в сутки в течение 2 нед. Затем дозу повышают на 0,5–1 мг/кг каждые 1–2 нед до достижения оптимального терапевтического эффекта. В дальнейшем применяют в поддерживающей дозе от 1 до 5 мг/кг/сут в 1–2 приема. Максимальная суточная доза — 200 мг.
Для детей, принимающих противоэпилептические средства, индуцирующие печеночные ферменты, в сочетании с другими противоэпилептическими препаратами или без них (за исключением натрия вальпроата), начальная доза ламотригина составляет 2 мг/кг/сут в 2 приема в течение 2 нед, в дальнейшем — 5 мг/кг/сут в 2 приема в течение 2 нед. Затем дозу повышают максимально на 2–3 мг/кг каждые 1–2 нед до достижения оптимального терапевтического эффекта. Средняя поддерживающая доза составляет 5–15 мг/кг/сут в 2 приема. Максимальная суточная доза составляет 400 мг.
Детям, принимающим противоэпилептические препараты, взаимодействие с ламотригином которых неизвестно, рекомендуется такая же схема повышения доз, как и для пациентов, принимающих ламотригин с натрия вальпроатом.
повышенная чувствительность к ламотригину.
аллергические реакции (кожная сыпь, обычно макулопапулезная, которая возникает чаще в течение первых 4 нед лечения и исчезает после отмены препарата; в единичных случаях — синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз), головная боль, головокружение, тошнота, бессонница или сонливость, повышенная утомляемость, раздражительность и агрессивность, возбуждение, спутанность сознания, диплопия, пелена перед глазами, преходящие изменения показателей лабораторных исследований.
не рекомендуется назначать ламотригин детям в возрасте до 2 лет, пациентам пожилого возраста. Необходимо соблюдать осторожность при назначении ламотригина пациентам с почечной и печеночной недостаточностью.
Ламотригин является слабым ингибитором дигидрофолатредуктазы, поэтому при длительном его применении возможно нарушение метаболизма фолатов. При использовании ламотригина в течение года каких-либо существенных изменений в содержании гемоглобина, количестве эритроцитов и концентрации фолатов в эритроцитах не выявлено.
При резкой отмене ламотригина возможно усиление судорожного синдрома, поэтому отменять его следует постепенно, в течение 2 нед. Информации о безопасности применения ламотригина в период беременности и кормления грудью недостаточно. При решении вопроса о его назначении в период беременности необходимо сопоставить предполагаемую пользу для матери и потенциальный риск для плода. Предварительные данные указывают, что ламотригин проникает в грудное молоко в концентрации, составляющей 40–45% концентрации в плазме крови матери. У небольшого числа детей грудного возраста, матери которых получали ламотригин, не выявлено никаких побочных эффектов.
противосудорожные средства, являющиеся индукторами микросомальных ферментов печени (фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал), ускоряют метаболизм ламотригина. При одновременном назначении ламотригина и карбамазепина или фенитоина взрослым T½ ламотригина уменьшается примерно до 14 ч. У детей этот показатель снижается в среднем до 7 ч. Имеются сообщения о том, что при применении ламотригина во время терапии карбамазепином у некоторых пациентов возникали головокружение, диплопия, атаксия, нарушения зрения, тошнота. Эти явления, как правило, проходят при снижении дозы карбамазепина. Натрия вальпроат, который ингибирует ферменты печени, вызывает замедление метаболизма ламотригина, вследствие чего T½ его удлиняется до 70 ч у взрослых и до 45–55 ч — у детей. Ламотригин не оказывает существенного влияния на концентрацию в плазме крови назначаемых одновременно противосудорожных препаратов. Установлено, что ламотригин не влияет на связывание с белками других противосудорожных препаратов. Ламотригин не влияет на концентрацию этинилэстрадиола и левоноргестрела при одновременном приеме с пероральными контрацептивами, их содержащими.
прием ламотригина в дозах 1,35–4 г вызывает умеренно выраженные симптомы — атаксию, нистагм, головокружение, сонливость, головную боль, рвоту; прием внутрь в дозе 4–5 г может приводить к развитию комы. В случае передозировки пациента следует госпитализировать в отделение интенсивной терапии. Рекомендуют промывание желудка, назначение энтеросорбентов.