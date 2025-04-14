Харьков (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
300,90 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
499,49
Экономия при брони: -16,05 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
753,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
300,90 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
519,08
Экономия при брони: -31,50 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
753,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
488,90
Экономия при брони: -7,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
304,90
Экономия при брони: -2,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
304,90
Экономия при брони: -2,50 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
745,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
300,90 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
485,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
753,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
300,90 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
527,19
Экономия при брони: -23,33 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
793,10
Экономия при брони: -36,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
300,90 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
527,96
Экономия при брони: -29,32 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
753,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Ламиктал таблетки диспергируемые 5 мг флакон №30
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
300,90 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
485,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
770,80
Экономия при брони: -26,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Ламиктал таблетки диспергируемые 5 мг флакон №30
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
316,56
Экономия при брони: -19,93 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
485,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
803,73
Экономия при брони: -49,62 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
300,90 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
508,63
Экономия при брони: -32,58 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
753,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
300,90 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
485,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
753,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
300,90 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
485,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
753,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Ламиктал таблетки 25 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
300,90 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 50 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
417,20 грн
Ламиктал таблетки 50 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
485,10 грн
Ламиктал таблетки диспергируемые 100 мг блистер №28
GlaxoSmithKline
668,80 грн
Ламиктал таблетки 100 мг блистер №30
GlaxoSmithKline
753,80 грн