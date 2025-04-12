Изосол (Isosol)
Изосол инструкция по применению
Состав
действующие вещества: натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид гексагидрат, магния хлорид гексагидрат, натрия ацетат тригидрат;
100 мл раствора содержат: натрия хлорида — 0,526 г, калия хлорида — 0,037 г, кальция хлорида гексагидрата — 0,055 г, магния хлорида гексагидрата — 0,030 г, натрия ацетата тригидрата — 0,680 г;
вспомогательные вещества: вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость;
мольный состав, ммоль в 1000 мл препарата: натрий-ион — 140,0; калий-ион — 5,0; кальций-ион — 2,5; магний-ион — 1,5; хлорид-ион — 103,0; ацетат-ион — 50,0.
Теоретическая осмолярность — около 302 мОсмоль/л.
Фармакотерапевтическая группа
Растворы для внутривенного введения. Растворы, применяемые для коррекции нарушений электролитного баланса.
Код АТС В05В В01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Изосол является источником воды и электролитов. Он может индуцировать диурез в зависимости от состояния пациента. Препарат улучшает реологические свойства крови и перфузию тканей, повышает эффективность гемотрансфузионных мероприятий при массивных кровопотерях и тяжелых формах шока. Оказывает также дезинтоксикационный эффект в результате кратковременного повышения объема жидкости, снижения концентрации токсических продуктов в крови с активацией диуреза.
Натрий, основной катион внеклеточной жидкости, участвует, в первую очередь, в контроле распределения воды, водного баланса, осмотического давления жидкостей организма. Натрий также ассоциируется с хлором и бикарбонатом в регуляции кислотно-щелочного равновесия жидкостей организма.
Калий, основной катион внутриклеточной жидкости, участвует в утилизации углеводов и синтезе белков, нужен для регуляции нервного проведения и мышечного сокращения, особенно сердца.
Хлор, основной внеклеточный анион, тесно связан с метаболизмом натрия, и изменения кислотно-щелочного баланса организма отражены изменениями концентрации хлора.
Кальций, важный катион, который обеспечивает формирование костей и зубов (в форме фосфата кальция и карбоната кальция). В ионизированной форме кальций нужен для функционального механизма свертывания крови, нормальной функции сердца, регуляции нейромышечной возбудимости.
Фармакокинетика.
Ионы Na+ и Сl-, введенные с Изосолом, подвергаются такой же фармакокинетике, что и поступившие с пищей. Они свободно распределяются во всех органах, тканях и межклеточных пространствах и выделяются при гломерулярной фильтрации в почках. В канальцах происходит значительная реабсорбция ионов Na+ и Cl-, преимущественно в петле Генле и дистальных канальцах, включая механизм блокирования петлевыми и тиазидными диуретиками соответственно.
Ионы калия (K+) свободно фильтруются в клубочках, но почти полностью реабсорбируются в проксимальных канальцах и экскретируются только 10% отфильтрованных ионов К+. Секреция в дистальных канальцах и собирательных трубочках может значительно увеличить элиминацию К+. Почки имеют ограниченную способность сохранять концентрацию К+. Поэтому, когда концентрация в дистальных канальцах высокая, потеря К+ может быть значительной и может развиться гипокалиемия. Это обусловливает наличие К+ в Изосоле.
Гомеостаз ионов кальция (Са2+) хорошо контролируется гормонами и редко требует клинического вмешательства с внутривенной инфузией раствора.
Ионы магния (Mg2+) недолго задерживаются в сосудистом русле, быстро распределяются по всем тканям. Выводятся ионы магния в основном с мочой.
Ацетат-ионы в организме превращаются в бикарбонат.
Показания
Гиповолемия и внеклеточная (изотоническая) дегидратация вследствие длительной рвоты, массивных кровопотерь, поноса, обширных ожогов, тяжелых инфекционных заболеваний, шоковых состояний, невозможности перорального введения необходимой суточной нормы воды и электролитов. Используется для растворения других совместимых концентрированных растворов лекарственных средств для парентерального применения.
Противопоказания
- Декомпенсированная сердечная недостаточность;
- экстрацеллюлярная гипергидратация;
- гиперволемия;
- гипертоническая дегидратация;
- высокий уровень в крови ионов, которые входят в состав препарата (гиперкалиемия, гипернатриемия, гиперкальциемия);
- олигурия и анурия;
- острая почечная недостаточность;
- отек легких, отек мозга;
- гиперкоагуляция, тромбофлебит;
- метаболический алкалоз;
- лечение большими дозами кортикостероидов.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Возможно увеличение задержки натрия/калия в организме при одновременном применении таких лекарственных средств: нестероидных противовоспалительных препаратов, андрогенов, анаболических гормонов (стероидов), эстрогенов, кортикотропина, минералокортикоидов, вазодилататоров или ганглиоблокаторов, такролимуса, циклоспорина, калийсберегающих диуретиков, ингибиторовангиотензинпревращающего фермента (АПФ).
Суксаметоний и калий при одновременном применении могут вызвать значительную гиперкалиемии, тем самым усиливая негативное влияние на сердечный ритм. Соли магния могут усиливать эффект деполяризации нервно-мышечных блокаторов, таких как суксаметоний, векуроний или тубокурарин. Поэтому одновременное применение препарата и лекарств, содержащих указанные выше вещества, не рекомендуется.
Повышение щелочности мочи за счет образования бикарбонат-иона в результате метаболизма ацетата усиливает выведение некоторых лекарственных средств (таких как кинидин, салицилаты, литий) и снижает выведение симпатомиметиков (таких как амфетамин).
При использовании в комбинации с сердечными гликозидами увеличивается вероятность их токсических эффектов.
Особенности применения
Пациентам с сердечной или легочной недостаточностью, отеками, почечной недостаточностью, циррозом печени, сопровождающимся асцитом большие объемы инфузии следует применять с осторожностью.
Во время длительной парентеральной терапии каждые 6 часов (в зависимости от скорости инфузии) необходимо определять лабораторные показатели и оценивать клиническое состояние пациента с целью контроля концентрации электролитов и водно-электролитного баланса.
Применение внутривенных растворов может вызвать перегрузку жидкостью и/или раствором, гипергидратацию, застойные явления и отек легких. Риск развития дилюции обратно пропорционален концентрации электролитов. Риск развития перегрузки раствором, вызывает застойные явления с периферическими отеками и отеком легких, прямо пропорционален концентрации электролитов.
В связи с содержанием ионов натрия раствор нужно применять с осторожностью пациентам с почечной и сердечно-сосудистой недостаточностью, с застойной сердечной недостаточностью, особенно в послеоперационный период, пациентам пожилого возраста, а также пациентам с клиническими состояниями, сопровождающимися задержкой натрия и отеками, периферическим или легочным отеком, гипертензией, преэклампсией, альдостеронизмом или другими клиническими состояниями, сопровождающимися задержкой натрия в организме.
Растворы, содержащие натрий, нужно с осторожностью применять пациентам, которые получают кортикостероиды или кортикотропин.
Поскольку препарат содержит калий, то требуется осторожность при применении раствора пациентам с заболеваниями сердца, тяжелой почечной недостаточностью или состояниями, которые могут привести к гиперкалиемии (например, почечная или коры надпочечников, острая дегидратация или экстенсивная деструкция тканей, которая возникает при тяжелых ожогах).
Препарат содержит калий в концентрации, близкой к концентрации в плазме, но его не следует применять для устранения дефицита калия в случае серьезной гипокалиемии.
Поскольку препарат содержит ионы кальция, его применение следует проводить под контролем сердечной деятельности с помощью ЭКГ, особенно у пациентов, получающих получающих сердечные гликозиды (например, дигиталис). Уровни кальция в сыворотке крови не всегда отражают уровни кальция в тканях. У пациентов со сниженной выделительной функцией почек назначение раствора может привести к задержке натрия или калия. Также необходима осторожность при одновременном назначении с препаратами крови из-за вероятности развития коагуляции. Препарат следует применять с осторожностью пациентам с заболеваниями, связанными с повышенными концентрациями витамина D, такими как саркоидоз.
Поскольку препарат содержит ионы магния, требуется осторожность при применении раствора пациентам с нарушениями функции почек, сердечными расстройствами и пациентам с миастенией. У пациентов необходимо контролировать клинические состояния с признаками гипермагниемии, особенно при лечении эклампсии.
Следует с осторожностью применять препарат в послеоперационный период в случае проведения нервно-мышечной блокады, поскольку соли магния могут привести к эффекту рецидива.
Применение препарата может вызвать метаболический алкалоз из-за присутствия ацетат-ионов, однако препарат не применяют для лечения тяжелого метаболического или респираторного ацидоза.
Во время лечения с парентеральным применением Изосола необходимо обеспечить надлежащее питание пациента.
Этот раствор предназначен для внутривенного применения с использованием стерильного оснащения. Рекомендуется менять внутривенную систему как минимум каждые 24 часа.
Следует использовать раствор только тогда, когда он прозрачен, а флакон герметичен.
Врач должен также учитывать возможность развития побочных реакций на препараты, используемые одновременно с Изосолом.
Если возникла побочная реакция, нужно прекратить инфузию, оценить состояние пациента и назначить необходимые терапевтические мероприятия.
Способ применения и дозы
Раствор предназначен только для внутривенного применения.
Объем раствора для инфузии врач назначает индивидуально для каждого пациента, в зависимости от клинического состояния, степени дегидратации, возраста, массы тела, лабораторных показателей.
Обычно объем инфузии для взрослого составляет 210 мл/час (при массе тела 70 кг) или 3 мл/кг/час. Скорость инфузии для взрослых — 70 капель/мин. Максимальный суточный объем — 30 мл/кг массы тела и зависит от состояния водно-электролитного баланса, сердечно-сосудистой системы и функции почек.
Объем раствора следует определять, вычислив потребность в жидкости пациента.
Перед применением парентеральные препараты следует визуально проверять на наличие видимых посторонних частиц и изменение цвета.
Дети
Не применять детям.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, аллергические реакции или анафилаксия/анафилактоидные симптомы.
Со стороны обмена веществ: нарушение обмена электролитов (калия, кальция, натрия, хлора), хлоридный ацидоз, гипергидратация.
Со стороны нервной системы: приступ, спровоцированный алкалозом, который индуцирован наличием ацетата.
Со стороны сердца: сердечная недостаточность у пациентов с сердечными расстройствами; тахикардия, брадикардия.
Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения: отек легких.
Общие нарушения и реакции в месте введения: ощущение сжатия или боль в груди; фебрильная реакция (лихорадка), инфицирование или боль в месте введения, ухудшение самочувствия, раздражение вены, венозный тромбоз или флебит, начинающийся от места инъекции, случайное попадание под кожу препарата при введении.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: местная или генерализованная крапивница (кожная сыпь, эритема, зуд).
Побочные реакции могут быть связаны с препаратами, для которых Изосол использовался как растворитель.
В случае возникновения нежелательных проявлений, побочных реакций или при отсутствии терапевтического действия необходимо сообщить по адресу: ул. Самборский, 85, г.. Дрогобыч, Львовская обл., Украина, 82111, тел. (03244) 3–99–94, факс. (03244) 2–40–27, электронный адрес [email protected], круглосуточный тел. +38 (068) 302–50–85.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл, или 200 мл, или 250 мл, или 400 мл, или 500 мл в контейнере; по 1 контейнеру в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Дочернее предприятие «Фарматрейд».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 82111, Львовская обл., г. Дрогобыч, ул. Самборская, 85.
Заявитель
Дочернее предприятие «Фарматрейд».
Местонахождение заявителя
Украина, 82111, Львовская обл., г. Дрогобыч, ул. Самборская, 85.