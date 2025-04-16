Киев
Изосол (Isosol)

Изосол (Isosol)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 69 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
66,81 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
131,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
88,45 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
65,54 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
46,04
Экономия при брони: -0,34 грн
45,70 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
45,70 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
71,32 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
79,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
152,01
Экономия при брони: -12,09 грн
139,92 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
44,43 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
147,03
Экономия при брони: -6,77 грн
140,26 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
149,32
Экономия при брони: -8,74 грн
140,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
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