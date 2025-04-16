Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
113,20
Экономия при брони: -13,40 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
139,90
Экономия при брони: -20,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
119,22
Экономия при брони: -15,33 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
143,62
Экономия при брони: -21,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
117,66
Экономия при брони: -7,54 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
144,31
Экономия при брони: -6,94 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
118,31
Экономия при брони: -14,03 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
143,66
Экономия при брони: -18,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
118,03
Экономия при брони: -7,62 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
143,32
Экономия при брони: -15,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
117,81
Экономия при брони: -14,71 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
134,89
Экономия при брони: -6,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
114,50
Экономия при брони: -14,70 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
116,95
Экономия при брони: -13,85 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
147,23
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
117,68
Экономия при брони: -10,63 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
122,34
Экономия при брони: -4,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,25
Экономия при брони: -12,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
117,83
Экономия при брони: -10,78 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,81
Экономия при брони: -13,29 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,80
Экономия при брони: -22,10 грн