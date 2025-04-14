Киев
Изосол (Isosol)

Изосол (Isosol)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 149 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
137,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
114,59
Экономия при брони: -6,95 грн
107,64 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
144,95
Экономия при брони: -12,67 грн
132,28 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
106,29 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
106,24 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
127,16 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
86,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
128,30 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
73,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
132,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
74,90 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
92,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
100,25 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
130,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
77,23 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
99,45 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
86,66 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
109,74 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
109,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
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