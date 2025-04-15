Львов (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
112,90
Экономия при брони: -28,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
112,90
Экономия при брони: -28,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
118,80
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Пульс
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
D.s.
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
137,32
Экономия при брони: -6,08 грн