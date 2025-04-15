Киев
Изосол (Isosol)

Изосол (Isosol)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 121 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
112,90
Экономия при брони: -28,10 грн
84,80 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
84,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
112,90
Экономия при брони: -28,10 грн
84,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
118,80
Экономия при брони: -34,00 грн
84,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
110,70 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
79,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
129,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
103,50 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
130,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
121,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
137,32
Экономия при брони: -6,08 грн
131,24 грн
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