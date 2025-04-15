Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
117,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
122,70
Экономия при брони: -16,10 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,41
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
117,33
Экономия при брони: -6,02 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
137,49
Экономия при брони: -6,25 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
113,20
Экономия при брони: -5,00 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
117,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
136,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
112,80
Экономия при брони: -4,60 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
113,20
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
119,95
Экономия при брони: -20,96 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
143,10
Экономия при брони: -11,32 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
122,28
Экономия при брони: -15,68 грн
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
137,65
Экономия при брони: -4,65 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Изосол раствор для инфузий контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
120,74
Экономия при брони: -22,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Изосол раствор для инфузий контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн