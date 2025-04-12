Фармакодинамика.

Азатиоприн является производным 6-меркаптопурина (6-МП). 6-МП — неактивный, но он действует как антагонист пурина и для иммуносупрессии требует клеточного поглощения и внутриклеточного анаболизма до нуклеотидов тиогуанина (НТГ). НТГ и другие метаболиты (например рибонуклеотиды 6-метил-меркаптопурина) подавляют de novo синтез пурина и взаимопревращения нуклеотидов пурина. НТГ также инкорпорированы до нуклеиновых кислот, и это способствует иммуносупрессивным эффектам препарата.

Другие потенциальные механизмы действия включают:

угнетение многих путей биосинтеза нуклеиновых кислот, вследствие этого — задержку пролиферации клеток, участвующих в процессе детерминации и амплификации иммунного ответа.

Учитывая такой механизм действия терапевтический эффект Имурана наступает через несколько недель или месяцев.

Действие метилнитроимидазола, метаболита азатиоприна, но не 6-МП, до конца не выяснено. Однако в некоторых системах он влияет на активность азатиоприна, если сравнивать его с 6-МП.

Фармакокинетика.

Уровни азатиоприна и 6-меркаптопурина в плазме крови не имеют четкого соотношения с терапевтической эффективностью или токсичностью Имурана.

Всасывание

Всасывания азатиоприна неполное и вариабельное. Средняя биодоступность (диапазон) 6-МП после приема азатиоприна 50 мг составляет 47% (27 — 80%). Объем всасывания азатиоприна аналогичный по всему желудочно-кишечному тракту, включая желудок, тонкую и слепую кишку. Однако объем всасывания 6-МП после приема азатиоприна вариабельный и может быть отличным в разных местах всасывания, при этом самый высокий объем всасывания наблюдается в тонкой кишке, ниже объем в желудке, и еще ниже — в слепой кишке.

Хотя исследований влияния приема пищи при лечении азатиоприном не проводили, были проведены исследования фармакокинетики 6-МП, касающиеся азатиоприна. Средняя относительная биодоступность 6-МП была примерно на 26% ниже после приема пищи или молока по сравнению с воздержанием от пищи на ночь. 6-МП нестабилен в молоке из-за наличия ксантиноксидазы (распад на 30% в течение 30 минут) (см. раздел «Фармакокинетика: Метаболизм»). Азатиоприн необходимо принимать по крайней мере за 1 час до или через 3 часа после приема пищи или молока (см. раздел «Способ применения и дозы»).

Распределение

Объем распределения в равновесном состоянии азатиоприна неизвестен. Средний показатель распределения в состоянии равновесия (± станд. отклонения), что наблюдается, для 6-МП составляет 0,9 (± 0,8) л/кг, хотя это может быть заниженное значение, поскольку 6-МП выводится всем организмом (а не только в печени).

После в/в или перорального приема 6-МП, концентрации 6-МП в спинномозговой жидкости низкие или незначительные.

Метаболизм

Азатиоприн in vivo быстро распадается на 6-МП и метилнитроимидазол под влиянием глютатион-S-трансферазы. 6-МП быстро проходит через мембрану клетки и в результате прохождения многоуровневых путей экстенсивно метаболизируется до активных и неактивных метаболитов, при этом ни один из ферментов не является преобладающим. Из-за сложного метаболизм подавления одного фермента не может объяснять все случаи недостаточной эффективности и/или тяжелой миелосупрессии. Предпочтительными ферментами, ответственными за метаболизм 6-МП или его дальнейших метаболитов, являются: полиморфный фермент тиопурин S-метилтрансфераза (ТПМТ) (см. разделы «Особенности применения», «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий: Аминосалицилаты»), ксантиноксидаза (см. разделы «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий: Аллопуринол/оксипуринол/тиопуринол» и «Фармакокинетика: Всасывание»), инозинмонофосфатдегидрогеназа (ИМФДГ) (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий: Рибавирин») и гипоксантингуанинфосфорибозилтрансфераза (ГФРТ). Другие ферменты, участвующие в формировании активных и неактивных метаболитов: гуанозинмонофосфатсинтетаза (ГМФС, что образует НТГ) и инозинтрифосфатпирофосфатаза (ИТФ-аза). Сам азатиоприн также метаболизируется альдегидоксидазой, образуя 8-гидроксиазатиоприн, который может быть активным. Также существуют многочисленные неактивные метаболиты, образующиеся другими путями.

Существует доказательство того, что полиморфизм в генах, кодирующих различные системы ферментов, задействованных в метаболизме азатиоприна может прогнозировать побочные действия лечения азатиоприном.

Тиопурин S-метилтрансфераза (ТПМТ)

Активность ТПМТ возвратно обратная к эритроцитарной концентрации производных от 6-МП нуклеотидов тиогуанина, при этом чем выше концентрации нуклеотидов тиогуанина, тем более значительное снижение уровня лейкоцитов и нейтрофилов. У пациентов с дефицитом ТПМТ возникают очень высокие концентрации цитотоксических нуклеотидов тиогуанина.

Исследование генотипа могут определить аллельных профиль пациента. В настоящее время 3 аллели TПMT*2, TПMT*3A и TПMT*3C — ответственные за снижение активности ТПМТ у 95% пациентов. Около 0,3% (1: 300) пациентов имеют две нефункционирующие аллели (гомозиготный дефицит) гена ТПМТ и имеют слабую ферментативную активность или такую, что совершенно невозможно определить. Около 10% пациентов имеют одну нефункционирующих аллель (гетерозиготный дефицит), что приводит к низкой или посредственной активности ТПМТ, и 90% пациентов имеют нормальную активность ТПМТ с двумя функционирующими аллелями. Также существует группа пациентов (около 2%), имеющих очень высокую активность ТПМТ. Фенотипическое исследования определяет уровень нуклеотидов тиопурина или активность ТПМТ в эритроцитах и также может быть информативным (см. раздел «Особенности применения»).

Выведение

После приема 100 мг 35S-азатиоприна, 50% радиоактивности выводились с мочой и 12% — с калом через 24 часа. В моче — основной компонент, в основном неактивный окисленный метаболит тиомочевой кислоты. Менее 2% выводились с мочой как азатиоприн или 6-МП. Азатиоприн имеет высокий показатель вывода с полным клиренсом, что превышает 3 л/мин у здоровых добровольцев. Относительно почечного клиренса или периода полувыведения азатиоприна данные отсутствуют. Почечный клиренс 6-МП и период полувыведения 6-МП составляют 191 мл/мин/м2 и 0,9 часа соответственно.

Особые группы пациентов.

Пациенты пожилого возраста

Для пациентов пожилого возраста исследования не проводили (см. раздел «Способ применения и дозы»).

Дети с избыточной массой тела

Во время клинического исследования в США 18 детей (в возрасте 3 — 14 лет) были поровну разделены на две группы, в которых соотношение массы тела и роста превышало или было ниже 75 перцентили. Каждый ребенок получал поддерживающее лечение 6-МП, и дозировка рассчитывалось на основе площади тела ребенка. Средний показатель AUC (0- ¥) 6-MП в группе, где соотношение превышало 75 перцентили, был в 2,4 раза ниже, чем в группе, где соотношение было ниже 75 перцентили. Таким образом, для детей с избыточной массой тела могут понадобиться более высокие допустимые дозы азатиоприна, рекомендуется осуществлять контроль за их ответом на лечение (см. раздел «Способ применения и дозы»).

Почечная недостаточность

Исследование азатиоприна не показали различия фармакокинетики 6-МП среди пациентов с уремией по сравнению с пациентами с почечным трансплантатом. Из-за нехватки данных по активным метаболитам азатиоприна при почечной недостаточности необходимо учитывать возможность снижения дозы для пациентов с нарушением функции почек (см. раздел «Способ применения и дозы»).

Азатиоприн и/или его метаболиты выводятся во время гемодиализа, при этом 45% радиоактивных метаболитов выводятся в течение 8 часов диализа.

Печеночная недостаточность

Исследование азатиоприна проводилось среди трех групп пациентов с почечными трансплантатами: пациенты без печеночной недостаточности, пациенты с печеночной недостаточностью (но без цирроза) и пациенты с печеночной недостаточностью и циррозом. Исследование показало, что влияние 6-меркаптопурина было в 1,6 раза выше среди пациентов с печеночной недостаточностью (но без цирроза) и в 6 раз выше у пациентов с печеночной недостаточностью и циррозом по сравнению с пациентами без печеночной недостаточности. Таким образом, для пациентов с нарушением функции печени необходимо учитывать возможность снижения дозы (см. раздел «Способ применения и дозы»).