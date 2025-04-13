Киев (адрес не указан)
Доступно в 395 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1473,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1473,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1459,85
Экономия при брони: -53,08 грн
1406,77 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1413,92 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1486,90
Экономия при брони: -54,07 грн
1432,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1502,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1459,85
Экономия при брони: -53,08 грн
1406,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1188,28
Экономия при брони: -60,74 грн
1127,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,89 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1543,83
Экономия при брони: -88,49 грн
1455,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1486,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,89 грн