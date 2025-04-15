Львов (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1502,20 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
751,10
Экономия при брони: -13,95 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1502,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1126,65
Экономия при брони: -20,92 грн
1105,72 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1502,20 грн
D.s.
Львов, ул. Федьковича, 26
1.2 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1105,72 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1502,20 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн