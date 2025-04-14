Харьков (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1458,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1405,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1176,76
Экономия при брони: -84,01 грн
1092,75 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1405,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1399,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1439,68 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1436,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1411,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1175,76
Экономия при брони: -84,96 грн
1090,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1365,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1526,15
Экономия при брони: -66,60 грн
1459,55 грн