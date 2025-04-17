Винница (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1566,65
Экономия при брони: -114,05 грн
1452,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1502,19 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1486,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1585,65
Экономия при брони: -97,55 грн
1488,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1382,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1169,66
Экономия при брони: -58,00 грн
1111,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1540,15
Экономия при брони: -83,51 грн
1456,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1200,38
Экономия при брони: -89,84 грн
1110,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
776,10
Экономия при брони: -31,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Имуран таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №100
Aspen Pharma Trading
1474,70 грн