Алтея корни (Altheae radix)
Алтея корни инструкция по применению
Состав
действующее вещество: алтея корни.
Лекарственная форма
Корни.
Основные физико-химические свойства: кусочки корней различной формы. Цвет белый, желтовато-белый, от серовато-белого до серовато-коричневого, серыоватый.
Фармакотерапевтическая группа
Отхаркивающие средства. Код АТС R05С A05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Биологически активные вещества лекарственного средства оказывают противовоспалительное, смягчающее, отхаркивающее, обволакивающее действие, ускоряют регенерацию тканей, уменьшают воспалительный процесс.
Показания
Заболевания дыхательных путей (хронические бронхиты, трахеиты, ларингиты, пневмонии, бронхиальная астма, коклюш).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к биологически активным веществам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Замедляет всасывание других препаратов, применяемых одновременно. При совместном применении с противовоспалительными средствами препарат пролонгирует их действие, повышает эффективность и снижает побочное действие. Как отхаркивающее средство можно сочетать с натрия бикарбонатом. При сочетанном применении с противокашлевыми препаратами возможно скопление мокроты в дыхательных путях, поэтому не рекомендуется применять одновременно с противокашлевыми средствами (например кодеином) при совместном применении с антибиотиками повышает концентрацию антибиотиков в дыхательных путях.
Особенности применения
При применении препарата следует придерживаться рекомендаций врача. Не рекомендуется назначение при сухом кашле, так как возможно его усиление. Если во время лечения развивается одышка, повышение температуры или появляется гнойная мокрота, необходимо немедленно обратиться к врачу.
Способ применения и дозы
1 столовую ложку корней поместить в эмалированную посуду, залить 100 мл кипяченой воды комнатной температуры и настаивать 1 час на водяной бане, процедить. Принимать в теплом виде взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 1 столовой ложке 4–6 раз в день; детям в возрасте 3–7 лет — по 1 десертной ложке 4–6 раз в день; детям в возрасте 7–12 лет — по 1 столовой ложке 4 раза в день. Приготовленный настой хранить при температуре 8–15 °С не более 2 суток.
Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.
Дети
Применять детям в возрасте старше 3 лет.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции (в т. ч. кожная сыпь, зуд). Усиленное слюноотделение, раздражение слизистой оболочки желудка.
Срок годности
3 года.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
В оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.
Упаковка
По 40 г или по 60 г, или по 75 г в пачках с внутренним пакетом.
Категория отпуска
Без рецепта.