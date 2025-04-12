1 столовую ложку корней поместить в эмалированную посуду, залить 100 мл кипяченой воды комнатной температуры и настаивать 1 час на водяной бане, процедить. Принимать в теплом виде взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 1 столовой ложке 4–6 раз в день; детям в возрасте 3–7 лет — по 1 десертной ложке 4–6 раз в день; детям в возрасте 7–12 лет — по 1 столовой ложке 4 раза в день. Приготовленный настой хранить при температуре 8–15 °С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.