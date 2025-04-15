Алтея корни (Altheae radix)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
95,27
Экономия при брони: -5,72 грн
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
125,00
Экономия при брони: -42,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
103,70
Экономия при брони: -35,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
95,88
Экономия при брони: -6,33 грн
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
91,69
Экономия при брони: -3,13 грн
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
56,81
Экономия при брони: -2,08 грн
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
90,99
Экономия при брони: -3,43 грн
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
94,17
Экономия при брони: -4,62 грн
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
D.s.
Львов, ул. Варшавская, 56-А
2.3 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ