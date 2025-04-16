Алтея корни (Altheae radix)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
94,93
Экономия при брони: -5,48 грн
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
98,64
Экономия при брони: -5,21 грн
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
95,07
Экономия при брони: -5,52 грн
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
103,70
Экономия при брони: -34,20 грн
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
94,87
Экономия при брони: -5,32 грн
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн