Алтея корни (Altheae radix)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
61,68
Экономия при брони: -1,85 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
136,70
Экономия при брони: -53,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
92,96
Экономия при брони: -5,40 грн
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
103,70
Экономия при брони: -33,20 грн
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
91,71
Экономия при брони: -4,15 грн
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
103,70
Экономия при брони: -33,20 грн
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
90,87
Экономия при брони: -3,31 грн
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
136,70
Экономия при брони: -53,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
66,04
Экономия при брони: -2,36 грн
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн