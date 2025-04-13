Алтея корни (Altheae radix)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 421 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
95,70
Экономия при брони: -20,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
78,05
Экономия при брони: -4,52 грн
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
94,08
Экономия при брони: -4,53 грн
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
97,00
Экономия при брони: -3,57 грн
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
103,25
Экономия при брони: -22,17 грн