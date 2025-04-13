Киев
Алтея корни (Altheae radix)

Алтея корни (Altheae radix)

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 421 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
81,06 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
97,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
80,85 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
89,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
81,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
95,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
71,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
78,03 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
95,70
Экономия при брони: -20,54 грн
75,16 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
100,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
78,05
Экономия при брони: -4,52 грн
73,53 грн
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
76,93 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
77,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
83,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
94,08
Экономия при брони: -4,53 грн
89,55 грн
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
97,00
Экономия при брони: -3,57 грн
93,43 грн
ФИТОЧАЙ "АЛТЕЯ КОРНИ" чай 60 г №1
Виола ФФ
122,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Алтея корни корни 60 г пачка №1
103,25
Экономия при брони: -22,17 грн
81,08 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное