Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме

Грация плюс (Grace plus)

ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г "Грация плюс" №20
Цены в Киев
от 43,65 грн
в 269 аптеках
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Характеристики
Производитель
ЗАО "Лектравы"
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки