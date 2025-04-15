Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,73
Экономия при брони: -2,97 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,15
Экономия при брони: -3,75 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,43
Экономия при брони: -4,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,41
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,44
Экономия при брони: -10,55 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, ул. Бочарова, 1
4.4 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 68
4.9 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Полякова / Волшебная, 1/163
5.0 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,59
Экономия при брони: -3,76 грн
Аптека шар@
Запорожье, перек. Алмазная / Теннисная, 47/9
5.1 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,45
Экономия при брони: -4,66 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
5.4 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,70
Экономия при брони: -3,92 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Воронина, 19
5.5 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,31
Экономия при брони: -4,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
6.4 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
6.5 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,08
Экономия при брони: -21,06 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
6.6 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,61
Экономия при брони: -19,95 грн