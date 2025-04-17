Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,90
Экономия при брони: -21,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,19
Экономия при брони: -5,08 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,16
Экономия при брони: -20,19 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
91,00
Экономия при брони: -25,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,36
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,98
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,12
Экономия при брони: -2,94 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,64
Экономия при брони: -11,56 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,93
Экономия при брони: -2,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,04
Экономия при брони: -3,15 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,51
Экономия при брони: -13,37 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
91,00
Экономия при брони: -25,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,67
Экономия при брони: -5,53 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"