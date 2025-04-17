Винница (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,21
Экономия при брони: -20,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
91,00
Экономия при брони: -24,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,15
Экономия при брони: -23,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,39
Экономия при брони: -21,03 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
69,51
Экономия при брони: -3,15 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винница, пер. Кирпичный, 3
2.3 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винница, ул. Антонова, 29
2.6 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
91,00
Экономия при брони: -24,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 181-А
3.2 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винница, ул. Киевская, 126
3.2 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,83
Экономия при брони: -20,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винница, ул. Зодчих, 16
4.2 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"