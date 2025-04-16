Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
96,17
Экономия при брони: -6,03 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,31
Экономия при брони: -8,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,80
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,58
Экономия при брони: -9,82 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,03
Экономия при брони: -4,88 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,41
Экономия при брони: -5,23 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,64
Экономия при брони: -2,77 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
3.1 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,21
Экономия при брони: -13,67 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
3.3 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
82,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,88
Экономия при брони: -5,51 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,40
Экономия при брони: -2,68 грн