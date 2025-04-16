Николаев (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Николаев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,45
Экономия при брони: -14,96 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,82
Экономия при брони: -5,71 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,96
Экономия при брони: -3,22 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
96,00
Экономия при брони: -5,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,55
Экономия при брони: -4,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,09
Экономия при брони: -5,34 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Южная, 39
4.4 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 62
4.6 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Благовестного Вадима, 14
4.8 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,56
Экономия при брони: -20,63 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Большая Морская, 21
4.8 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Николаевская, 19/3
4.9 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Николаевская, 15
4.9 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 46-А
5.6 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 13-Ж/2
6.6 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,61
Экономия при брони: -2,76 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 130/7
7.7 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Самойловича, 2-М
8.5 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"