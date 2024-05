Фармакодинамика.

Механизм действия и фармакодинамические эффекты

Анастрозол является мощным и высокоизбирательным нестероидным ингибитором ароматазы. У женщин в постменопаузальном периоде эстрадиол в основном продуцируется путем превращения в периферических тканях андростендиона в эстрон с помощью комплекса фермента ароматазы. Эстрон далее превращается в эстрадиол. Снижение уровня циркулирующего эстрадиола демонстрирует терапевтический эффект у женщин, больных раком молочной железы. У женщин в постменопаузальном периоде прием анастрозола в суточной дозе 1 мг приводил к снижению уровня эстрадиола на 80%, что было подтверждено высокочувствительным аналитическим тестом.

Анастрозол не обладает прогестагенной, андрогенной или эстрогенной активностью.

Анастрозол в дозе до 10 мг не влияет на секрецию кортизола и альдостерона, которую измеряли перед и после стандартного теста на стимуляцию адренокортикотропного гормона (АКТГ). Следовательно, нет необходимости в заместительном введении кортикостероидов.

Клиническая эффективность и безопасность

Распространенный рак молочной железы

Терапия первой линии для женщин в постменопаузальном периоде с распространённым раком молочной железы.

Два двойных слепых контролируемых клинических исследований с подобным дизайном (исследование 1033IL/0030 и исследование 1033IL/0027) проводили с целью оценки эффективности анастрозола по сравнению с тамоксифеном как препаратом первой линии для лечения местнораспространенного или метастатического рака молочной железы с положительными или неизвестными показателями рецепторов гормонов у женщин в постменопаузальном периоде. В общей сложности 1021 пациентка была рандомизирована для применения анастрозола в дозе 1 мг 1 раз в сутки или тамоксифена в дозе 20 мг 1 раз в сутки. Главными конечными результатами в обоих исследованиях были время прогрессирования опухоли, частота объективного ответа опухоли и безопасность.

Оценка главных конечных показателей исследования 1033IL/0030 продемонстрировала, что анастрозол имел статистически значимое преимущество над тамоксифеном относительно времени прогрессирования опухоли (отношение рисков (ВР) 1,42; 95% доверительный интервал (ДИ) [1,11; 1,82], медиана времени до прогрессирования 11,1 и 5,6 месяца для анастрозола и тамоксифена соответственно р = 0,006); частота объективного ответа опухоли была одинаковой для анастрозола и тамоксифена. Исследование 1033IL/0027 продемонстрировало, что частота объективного ответа опухоли и время прогрессирования опухоли для анастрозола и тамоксифена были подобными. Оценка вторичных конечных характеристик подтвердила оценку основных конечных характеристик эффективности. Достаточно низкий уровень летальных исходов в группах лечения обоих исследований не позволил сделать выводы об отличиях показателей общей выживаемости.

Терапия второй линии для женщин в постменопаузальном периоде с распространённым раком молочной железы

Анастрозол изучали в ходе двух контролируемых клинических исследований (исследования 0004 и 0005) с участием женщин в постменопаузальном периоде с распространенным раком молочной железы, у которых заболевание прогрессировало после лечения тамоксифеном распространенного рака молочной железы или рака молочной железы на ранней стадии. В общей сложности 764 пациентки были рандомизированы для применения анастрозола в дозе 1 мг или 10 мг 1 раз в сутки или мегестрола ацетата в дозе 40 мг 4 раза в сутки. Время прогрессирования и частота объективного ответа были основными показателями эффективности. Также определяли частоту случаев пролонгированного (более 24 недель) стабильного заболевания, частоту прогрессирования и общую выживаемость. В обоих исследованиях значимых различий между группами лечения по любому из параметров эффективности обнаружено не было.

Адъювантное лечение инвазивного рака молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов на ранних стадиях

В ходе обширного исследования ІІІ фазы, проводивших с участием 9366 женщин в постменопаузальном периоде с операбельным раком молочной железы, леченных в течение 5 лет (см. ниже), анастрозол статистически преобладал тамоксифен относительно показателя выживания без болезни. Значительно большие преимущества по отношению к показателю выживаемости без болезни наблюдались в пользу анастрозола по сравнению с тамоксифеном в проспективно определенной популяции с положительными показателями рецепторов гормонов.

Суммарная таблица конечных показателей, полученных при исследовании АТАС: анализ после завершения лечения, продолжавшегося 5 лет

Таблица 1

Конечные показатели эффективности Количество случаев (частота) ITT-популяция (популяция согласно назначенному лечению) Опухоль с положительными показателями рецепторов гормонов Анастрозол (N=3125) Тамоксифен (N=3116) Анастрозол (N=2618) Тамоксифен (N=2598) Выживание без заболевания а 575 (18,4) 651 (20,9) 424 (16,2) 497 (19,1) Отношение рисков 0,87 0,83 Двухсторонний 95% ДИ 0,78–0,97 0,73–0,94 p-значення 0,0127 0,0049 Выживаемость без метастазирования заболеванияb 500 (16,0) 530 (17,0) 370 (14,1) 394 (15.2) Отношение рисков 0,94 0,93 Двухсторонний 95% ДИ 0,83–1,06 0,80–1,07 p-значение 0,2850 0,2838 Время до наступления рецидиваc 402 (12,9) 498 (16,0) 282 (10,8) 370 (14,2) Отношение рисков 0,79 0,74 Двухсторонний 95% ДИ 0,70–0,90 0,64–0,87 p-значение 0,0005 0,0002 Время до наступления рецидива метастазированияd 324 (10,4) 375 (12,0) 226 (8,6) 265 (10,2) Отношение рисков 0,86 0,84 Двухсторонний 95% ДИ 0,74–0,99 0,70–1,00 p-значение 0,0427 0,0559 Очаг в контрлатеральной молочной железе 35 (1,1) 59 (1,9) 26 (1,0) 54 (2,1) Отношение рисков 0,59 0,47 Двухсторонний 95% ДИ 0,39–0,89 0,30–0,76 p-значение 0,0131 0,0018 Общая выживаемостьe 411 (13,2) 420 (13,5) 296 (11,3) 301 (11,6) Отношение рисков 0,97 0,97 Двухсторонний 95% ДИ 0,85–1,12 0,83–1,14 p-значение 0,7142 0,7339

аПоказатель выживания без заболевания включает все случаи рецидивов и определяется как первый эпизод местного регионального рецидива, контрлатеральный рак молочной железы, удаленный рецидив или летальное последствие (по какой-либо причине).

bВыживаемость без метастазирования заболевания определяется как первый эпизод рецидива метастазирования или летальное последствие (по какой-либо причине).

сВремя до наступления рецидива определяется как первый эпизод местного регионального рецидива, контрлатеральный рак молочной железы, удаленный рецидив или летальное последствие вследствие рака молочной железы.

dВремя до наступления рецидива метастазирования определяется как первый эпизод рецидива метастазирования или летальное последствие вследствие рака молочной железы.

еКоличество (%) умерших пациентов.

Комбинация анастрозола и тамоксифена не показала большей эффективности по сравнению с тамоксифеном у всех пациентов, а также в группе пациентов с положительными показателями рецептора гормона. Эта группа лечения была выведена из исследования. Согласно обновленным данным относительно дальнейшего наблюдения с медианой 10 лет, долгосрочные эффекты лечения анастрозолом по сравнению с тамоксифеном согласуются с предварительным анализом.

Адъювантное лечение инвазивного рака молочной железы с положительными показателями рецепторов гормона на ранних стадиях у женщин, которым была проведена адъювантная терапия тамоксифеном

В ходе клинического исследования III фазы (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group [ABCSG] 8), в котором принимали участие 2579 женщин в постменопаузальном периоде, с диагностированным раком молочной железы с положительными показателями рецептора гормона на ранних стадиях и которым было проведено хирургическое вмешательство с радиотерапией или без нее, но которым не проводили химиотерапию (см. ниже), показатели выживания без заболевания в группе пациентов, переведенных на анастрозол после 2 лет адъювантной терапии тамоксифеном, статистически преобладали такие показатели в группе пациентов, продолжавших применять тамоксифен, после периода последующего наблюдения с медианой 24 месяца.

Суммарная таблица конечных показателей и результатов исследования ABCSG 8

Таблица 2

Конечные показатели эффективности Количество случаев (частота) Анастрозол (N=1297) Тамоксифен (N=1282) Выживаемость без заболевания 65 (5,0) 93 (7,3) Отношение рисков 0,67 Двухсторонний 95% ДИ 0,49–0,92 p-значение 0,014 Время до наступления любого рецидива 36 (2,8) 66 (5,1) Отношение рисков 0,53 Двухсторонний 95% ДИ 0,35–0,79 p-значение 0,002 Время до наступления рецидива метастазирования 22 (1,7) 41 (3,2) Отношение рисков 0,52 Двухсторонний 95% ДИ 0,31–0,88 p-значение 0,015 Новый контрлатеральный рак молочной железы 7 (0,5) 15 (1,2) Отношение рисков 0,46 Двухсторонний 95% ДИ 0,19–1,13 p-значение 0,090 Общая выживаемость 43 (3,3) 45 (3,5) Отношение рисков 0,96 Двухсторонний 95% ДИ 0,63–1,46 p-значение 0,840

Два последующих подобных исследования (GABG/ARNO 95 и ITA), в одном из которых пациентки получали хирургическое лечение и химиотерапию, а также комбинированный анализ исследований ABCSG 8 и GABG/ARNO 95 подтверждают эти результаты.

Безопасность анастрозола в этих трех исследованиях соответствовала профилю безопасности, установленному у женщин в постменопаузальном периоде с раком молочной железы с положительными показателями рецептора гормона на ранних стадиях.

Минеральная плотность костей (МПК)

В исследовании III/IV фазы (Study of Anastrozole with the Bisphosphonate Risedronate [SABRE]) 234 женщины в постменопаузальном периоде с ранним раком молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов, которым планировалось назначение анастрозола в дозе 1 мг/сут, были распределены на группы с низким, средним и высоким риском в соответствии с существующим у них риском возникновения остеопоротического перелома. Главным параметром эффективности был анализ плотности костной массы поясничного отдела позвоночника с использованием сканирования DEXA. Все пациентки получали витамин D и кальций. Пациентки в группе с низким риском получали только анастрозол (N = 42), пациентки в группе со средним риском были рандомизированно распределены и получали анастрозол плюс ризедронат в дозе 35 мг 1 раз в неделю (N = 77) или анастрозол плюс плацебо (N = 77 ), пациентки в группе с высоким риском получали анастрозол плюс ризедронат в дозе 35 мг 1 раз в неделю (N = 38). Главным конечным показателем было изменение плотности костной массы поясничного отдела позвоночника через 12 месяцев по сравнению с начальным уровнем.

Основной анализ через 12 месяцев показал, что у пациенток со средним и высоким риском возникновения остеопоротического перелома не наблюдалось уменьшения плотности костной массы (оценивалась минеральная плотность костной массы поясничного отдела позвоночника с использованием сканирования DEXA) при применении анастрозола в дозе 1 мг/сут в комбинации с ризедронатом в дозе 35 мг 1 раз в неделю. Кроме того, снижение МПК, не являющееся статистически значимым, наблюдалось в группе с низким риском при применении только анастрозола в дозе 1 мг/сут. Эти результаты были отражены в дополнительной переменной эффективности, изменении общей МПК бедра через 12 месяцев по сравнению с начальным уровнем.

Это исследование доказывает, что целесообразно рассматривать применение бисфосфонатов при возможной потере костной ткани у женщин в постменопаузальном периоде с раком молочной железы на ранних стадиях, которым планируется назначение анастрозола.

Фармакокинетика.

Всасывание

Всасывание анастрозола происходит быстро, максимальная концентрация в плазме крови обычно достигается в течение 2 часов (натощак). Еда несколько замедляет скорость, но не степень всасывания. Незначительные изменения скорости всасывания не приводят к клинически значимому влиянию на равновесные концентрации в плазме крови при применении анастрозола 1 раз в сутки. Около 90–95% равновесных концентраций анастрозола в плазме крови достигаются после 7 дней приема лекарственного средства, накопление является 3–4-кратным. Нет сведений о зависимости фармакокинетических параметров анастрозола от времени или дозы.

Фармакокинетика анастрозола не зависит от возраста женщин в постменопаузальном периоде.

Распределение

Только 40% анастрозола связывается с белками плазмы крови.

Выведение

Анастрозол выводится медленно, период полувыведения из плазмы крови составляет 40–50 часов. Еда немного замедляет скорость всасывания, но не его степень. Анастрозол экстенсивно метаболизируется у женщин в постменопаузальном периоде, менее 10% дозы выводится с мочой в неизмененном виде в течение 72 ч после введения лекарственной дозы. Метаболизм анастрозола осуществляется путем N-деалкилирования, гидроксилирования и глюкуронизации. Метаболиты выводятся преимущественно с мочой. Триазол, основной метаболит в плазме крови, не ингибирует ароматазу.

Нарушение функции почек или печени

Концентрации анастрозола в плазме крови добровольцев с циррозом печени были в пределах диапазона концентраций, наблюдавшихся у здоровых добровольцев.

Концентрации анастрозола в плазме крови, наблюдавшиеся во время долгосрочных исследований эффективности у пациентов с нарушениями функции почек, находились в пределах диапазона концентраций анастрозола в плазме крови, которые наблюдались у пациентов без нарушений функции почек. Применение анастрозола у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек требует осторожности.