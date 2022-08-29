Анастрозол-Виста (Anastrozolе-Vista) (276840) - инструкция по применению ATC-классификация
Анастрозол-Виста инструкция по применению
Состав
действующее вещество: анастрозол;
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 1 мг анастрозола;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат; натрия крахмалгликолят, повидон, магния стеарат; макрогол (ПЭГ 400)*, гипромеллоза*, титана диоксид (Е 171)*.
* — вспомогательные вещества, относящиеся к пленочной оболочке.
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: белые круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с тиснением «ANA» и «1» с одной стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Антагонисты гормонов и родственные средства. Ингибиторы ароматазы. Код ATС L02B G03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия и фармакодинамические эффекты
Анастрозол является мощным и высокоизбирательным нестероидным ингибитором ароматазы. У женщин в постменопаузальном периоде эстрадиол в основном продуцируется путем превращения в периферических тканях андростендиона в эстрон с помощью комплекса фермента ароматазы. Эстрон далее превращается в эстрадиол. Снижение уровня циркулирующего эстрадиола демонстрирует терапевтический эффект у женщин, больных раком молочной железы. У женщин в постменопаузальном периоде прием анастрозола в суточной дозе 1 мг приводил к снижению уровня эстрадиола на 80%, что было подтверждено высокочувствительным аналитическим тестом.
Анастрозол не обладает прогестагенной, андрогенной или эстрогенной активностью.
Анастрозол в дозе до 10 мг не влияет на секрецию кортизола и альдостерона, которую измеряли перед и после стандартного теста на стимуляцию адренокортикотропного гормона (АКТГ). Следовательно, нет необходимости в заместительном введении кортикостероидов.
Клиническая эффективность и безопасность
Распространенный рак молочной железы
Терапия первой линии для женщин в постменопаузальном периоде с распространённым раком молочной железы.
Два двойных слепых контролируемых клинических исследований с подобным дизайном (исследование 1033IL/0030 и исследование 1033IL/0027) проводили с целью оценки эффективности анастрозола по сравнению с тамоксифеном как препаратом первой линии для лечения местнораспространенного или метастатического рака молочной железы с положительными или неизвестными показателями рецепторов гормонов у женщин в постменопаузальном периоде. В общей сложности 1021 пациентка была рандомизирована для применения анастрозола в дозе 1 мг 1 раз в сутки или тамоксифена в дозе 20 мг 1 раз в сутки. Главными конечными результатами в обоих исследованиях были время прогрессирования опухоли, частота объективного ответа опухоли и безопасность.
Оценка главных конечных показателей исследования 1033IL/0030 продемонстрировала, что анастрозол имел статистически значимое преимущество над тамоксифеном относительно времени прогрессирования опухоли (отношение рисков (ВР) 1,42; 95% доверительный интервал (ДИ) [1,11; 1,82], медиана времени до прогрессирования 11,1 и 5,6 месяца для анастрозола и тамоксифена соответственно р = 0,006); частота объективного ответа опухоли была одинаковой для анастрозола и тамоксифена. Исследование 1033IL/0027 продемонстрировало, что частота объективного ответа опухоли и время прогрессирования опухоли для анастрозола и тамоксифена были подобными. Оценка вторичных конечных характеристик подтвердила оценку основных конечных характеристик эффективности. Достаточно низкий уровень летальных исходов в группах лечения обоих исследований не позволил сделать выводы об отличиях показателей общей выживаемости.
Терапия второй линии для женщин в постменопаузальном периоде с распространённым раком молочной железы
Анастрозол изучали в ходе двух контролируемых клинических исследований (исследования 0004 и 0005) с участием женщин в постменопаузальном периоде с распространенным раком молочной железы, у которых заболевание прогрессировало после лечения тамоксифеном распространенного рака молочной железы или рака молочной железы на ранней стадии. В общей сложности 764 пациентки были рандомизированы для применения анастрозола в дозе 1 мг или 10 мг 1 раз в сутки или мегестрола ацетата в дозе 40 мг 4 раза в сутки. Время прогрессирования и частота объективного ответа были основными показателями эффективности. Также определяли частоту случаев пролонгированного (более 24 недель) стабильного заболевания, частоту прогрессирования и общую выживаемость. В обоих исследованиях значимых различий между группами лечения по любому из параметров эффективности обнаружено не было.
Адъювантное лечение инвазивного рака молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов на ранних стадиях
В ходе обширного исследования ІІІ фазы, проводивших с участием 9366 женщин в постменопаузальном периоде с операбельным раком молочной железы, леченных в течение 5 лет (см. ниже), анастрозол статистически преобладал тамоксифен относительно показателя выживания без болезни. Значительно большие преимущества по отношению к показателю выживаемости без болезни наблюдались в пользу анастрозола по сравнению с тамоксифеном в проспективно определенной популяции с положительными показателями рецепторов гормонов.
Суммарная таблица конечных показателей, полученных при исследовании АТАС: анализ после завершения лечения, продолжавшегося 5 лет
Таблица 1
|Конечные показатели эффективности
|Количество случаев (частота)
|ITT-популяция (популяция согласно назначенному лечению)
|Опухоль с положительными показателями рецепторов гормонов
|Анастрозол (N=3125)
|Тамоксифен (N=3116)
|Анастрозол (N=2618)
|Тамоксифен (N=2598)
|Выживание без заболевания а
|575 (18,4)
|651 (20,9)
|424 (16,2)
|497 (19,1)
|Отношение рисков
|0,87
|0,83
|Двухсторонний 95% ДИ
|0,78–0,97
|0,73–0,94
|p-значення
|0,0127
|0,0049
|Выживаемость без метастазирования заболеванияb
|500 (16,0)
|530 (17,0)
|370 (14,1)
|394 (15.2)
|Отношение рисков
|0,94
|0,93
|Двухсторонний 95% ДИ
|0,83–1,06
|0,80–1,07
|p-значение
|0,2850
|0,2838
|Время до наступления рецидиваc
|402 (12,9)
|498 (16,0)
|282 (10,8)
|370 (14,2)
|Отношение рисков
|0,79
|0,74
|Двухсторонний 95% ДИ
|0,70–0,90
|0,64–0,87
|p-значение
|0,0005
|0,0002
|Время до наступления рецидива метастазированияd
|324 (10,4)
|375 (12,0)
|226 (8,6)
|265 (10,2)
|Отношение рисков
|0,86
|0,84
|Двухсторонний 95% ДИ
|0,74–0,99
|0,70–1,00
|p-значение
|0,0427
|0,0559
|Очаг в контрлатеральной молочной железе
|35 (1,1)
|59 (1,9)
|26 (1,0)
|54 (2,1)
|Отношение рисков
|0,59
|0,47
|Двухсторонний 95% ДИ
|0,39–0,89
|0,30–0,76
|p-значение
|0,0131
|0,0018
|Общая выживаемостьe
|411 (13,2)
|420 (13,5)
|296 (11,3)
|301 (11,6)
|Отношение рисков
|0,97
|0,97
|Двухсторонний 95% ДИ
|0,85–1,12
|0,83–1,14
|p-значение
|0,7142
|0,7339
аПоказатель выживания без заболевания включает все случаи рецидивов и определяется как первый эпизод местного регионального рецидива, контрлатеральный рак молочной железы, удаленный рецидив или летальное последствие (по какой-либо причине).
bВыживаемость без метастазирования заболевания определяется как первый эпизод рецидива метастазирования или летальное последствие (по какой-либо причине).
сВремя до наступления рецидива определяется как первый эпизод местного регионального рецидива, контрлатеральный рак молочной железы, удаленный рецидив или летальное последствие вследствие рака молочной железы.
dВремя до наступления рецидива метастазирования определяется как первый эпизод рецидива метастазирования или летальное последствие вследствие рака молочной железы.
еКоличество (%) умерших пациентов.
Комбинация анастрозола и тамоксифена не показала большей эффективности по сравнению с тамоксифеном у всех пациентов, а также в группе пациентов с положительными показателями рецептора гормона. Эта группа лечения была выведена из исследования. Согласно обновленным данным относительно дальнейшего наблюдения с медианой 10 лет, долгосрочные эффекты лечения анастрозолом по сравнению с тамоксифеном согласуются с предварительным анализом.
Адъювантное лечение инвазивного рака молочной железы с положительными показателями рецепторов гормона на ранних стадиях у женщин, которым была проведена адъювантная терапия тамоксифеном
В ходе клинического исследования III фазы (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group [ABCSG] 8), в котором принимали участие 2579 женщин в постменопаузальном периоде, с диагностированным раком молочной железы с положительными показателями рецептора гормона на ранних стадиях и которым было проведено хирургическое вмешательство с радиотерапией или без нее, но которым не проводили химиотерапию (см. ниже), показатели выживания без заболевания в группе пациентов, переведенных на анастрозол после 2 лет адъювантной терапии тамоксифеном, статистически преобладали такие показатели в группе пациентов, продолжавших применять тамоксифен, после периода последующего наблюдения с медианой 24 месяца.
Суммарная таблица конечных показателей и результатов исследования ABCSG 8
Таблица 2
|Конечные показатели эффективности
|Количество случаев (частота)
|Анастрозол (N=1297)
|Тамоксифен (N=1282)
|Выживаемость без заболевания
|65 (5,0)
|93 (7,3)
|Отношение рисков
|0,67
|Двухсторонний 95% ДИ
|0,49–0,92
|p-значение
|0,014
|Время до наступления любого рецидива
|36 (2,8)
|66 (5,1)
|Отношение рисков
|0,53
|Двухсторонний 95% ДИ
|0,35–0,79
|p-значение
|0,002
|Время до наступления рецидива метастазирования
|22 (1,7)
|41 (3,2)
|Отношение рисков
|0,52
|Двухсторонний 95% ДИ
|0,31–0,88
|p-значение
|0,015
|Новый контрлатеральный рак молочной железы
|7 (0,5)
|15 (1,2)
|Отношение рисков
|0,46
|Двухсторонний 95% ДИ
|0,19–1,13
|p-значение
|0,090
|Общая выживаемость
|43 (3,3)
|45 (3,5)
|Отношение рисков
|0,96
|Двухсторонний 95% ДИ
|0,63–1,46
|p-значение
|0,840
Два последующих подобных исследования (GABG/ARNO 95 и ITA), в одном из которых пациентки получали хирургическое лечение и химиотерапию, а также комбинированный анализ исследований ABCSG 8 и GABG/ARNO 95 подтверждают эти результаты.
Безопасность анастрозола в этих трех исследованиях соответствовала профилю безопасности, установленному у женщин в постменопаузальном периоде с раком молочной железы с положительными показателями рецептора гормона на ранних стадиях.
Минеральная плотность костей (МПК)
В исследовании III/IV фазы (Study of Anastrozole with the Bisphosphonate Risedronate [SABRE]) 234 женщины в постменопаузальном периоде с ранним раком молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов, которым планировалось назначение анастрозола в дозе 1 мг/сут, были распределены на группы с низким, средним и высоким риском в соответствии с существующим у них риском возникновения остеопоротического перелома. Главным параметром эффективности был анализ плотности костной массы поясничного отдела позвоночника с использованием сканирования DEXA. Все пациентки получали витамин D и кальций. Пациентки в группе с низким риском получали только анастрозол (N = 42), пациентки в группе со средним риском были рандомизированно распределены и получали анастрозол плюс ризедронат в дозе 35 мг 1 раз в неделю (N = 77) или анастрозол плюс плацебо (N = 77 ), пациентки в группе с высоким риском получали анастрозол плюс ризедронат в дозе 35 мг 1 раз в неделю (N = 38). Главным конечным показателем было изменение плотности костной массы поясничного отдела позвоночника через 12 месяцев по сравнению с начальным уровнем.
Основной анализ через 12 месяцев показал, что у пациенток со средним и высоким риском возникновения остеопоротического перелома не наблюдалось уменьшения плотности костной массы (оценивалась минеральная плотность костной массы поясничного отдела позвоночника с использованием сканирования DEXA) при применении анастрозола в дозе 1 мг/сут в комбинации с ризедронатом в дозе 35 мг 1 раз в неделю. Кроме того, снижение МПК, не являющееся статистически значимым, наблюдалось в группе с низким риском при применении только анастрозола в дозе 1 мг/сут. Эти результаты были отражены в дополнительной переменной эффективности, изменении общей МПК бедра через 12 месяцев по сравнению с начальным уровнем.
Это исследование доказывает, что целесообразно рассматривать применение бисфосфонатов при возможной потере костной ткани у женщин в постменопаузальном периоде с раком молочной железы на ранних стадиях, которым планируется назначение анастрозола.
Фармакокинетика.
Всасывание
Всасывание анастрозола происходит быстро, максимальная концентрация в плазме крови обычно достигается в течение 2 часов (натощак). Еда несколько замедляет скорость, но не степень всасывания. Незначительные изменения скорости всасывания не приводят к клинически значимому влиянию на равновесные концентрации в плазме крови при применении анастрозола 1 раз в сутки. Около 90–95% равновесных концентраций анастрозола в плазме крови достигаются после 7 дней приема лекарственного средства, накопление является 3–4-кратным. Нет сведений о зависимости фармакокинетических параметров анастрозола от времени или дозы.
Фармакокинетика анастрозола не зависит от возраста женщин в постменопаузальном периоде.
Распределение
Только 40% анастрозола связывается с белками плазмы крови.
Выведение
Анастрозол выводится медленно, период полувыведения из плазмы крови составляет 40–50 часов. Еда немного замедляет скорость всасывания, но не его степень. Анастрозол экстенсивно метаболизируется у женщин в постменопаузальном периоде, менее 10% дозы выводится с мочой в неизмененном виде в течение 72 ч после введения лекарственной дозы. Метаболизм анастрозола осуществляется путем N-деалкилирования, гидроксилирования и глюкуронизации. Метаболиты выводятся преимущественно с мочой. Триазол, основной метаболит в плазме крови, не ингибирует ароматазу.
Нарушение функции почек или печени
Концентрации анастрозола в плазме крови добровольцев с циррозом печени были в пределах диапазона концентраций, наблюдавшихся у здоровых добровольцев.
Концентрации анастрозола в плазме крови, наблюдавшиеся во время долгосрочных исследований эффективности у пациентов с нарушениями функции почек, находились в пределах диапазона концентраций анастрозола в плазме крови, которые наблюдались у пациентов без нарушений функции почек. Применение анастрозола у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек требует осторожности.
Показания
- Адъювантное лечение инвазивного рака молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов на ранних стадиях у женщин в постменопаузальном периоде.
- Адъювантное лечение инвазивного рака молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов на ранних стадиях у женщин в постменопаузальном периоде, которым была проведена адъювантная терапия тамоксифеном в течение 2–3 лет.
- Лечение распространенного рака молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов у женщин в постменопаузальном периоде.
Противопоказания
- Период беременности или кормления грудью.
- Известна повышенная чувствительность к анастрозолу или к любому из вспомогательных веществ лекарственного средства.
Особенности применения
Общие
Анастрозол-Виста не следует применять женщинам в пременопаузе. Менопауза должна быть подтверждена результатами биохимических исследований (уровни лютеинизирующего гормона [ЛГ], фолликулостимулирующего гормона [ФСГ] и/или эстрадиола) в случае сомнений в менопаузальном статусе пациентки. Отсутствуют данные об обосновании применения анастрозола с аналогами рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона (РФЛГ).
Следует избегать одновременного применения тамоксифена или содержащих эстроген средств с анастрозолом, поскольку это может уменьшить фармакологическое действие последнего.
У женщин с имеющейся ишемической болезнью сердца в ходе исследования ATAC наблюдался рост частоты ишемических сердечно-сосудистых событий при применении анастрозола (у 17% больных, принимавших анастрозол, и у 10% больных, принимавших тамоксифен). Необходимо взвесить риски и преимущества лечения анастрозолом пациентов с имеющейся ишемической болезнью сердца (см. раздел «Побочные реакции»).
Воздействие на минеральную плотность костей
Поскольку анастрозол снижает уровни циркулирующего эстрогена, это может привести к снижению минеральной плотности костей с возможным увеличением риска перелома. У женщин, больных остеопорозом или с риском остеопороза, следует оценивать минеральную плотность костей с помощью денситометрии костей, например, используя двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию (ДЭХА), в начале лечения и с регулярными интервалами после лечения. При необходимости следует назначать лекарственное средство для лечения или профилактики остеопороза и тщательно наблюдать за состоянием пациентки. Применение специфических средств, например бисфосфонатов, может прекратить дальнейшую потерю минеральной плотности костей, вызванную анастрозолом у женщин в постменопаузе, поэтому следует оценить целесообразность такого применения.
Нарушение функции печени
Анастрозол не исследовали у пациенток, больных раком молочной железы и с умеренными или тяжелыми нарушениями функции печени. У пациенток с нарушениями функции печени экспозиция анастрозола может быть увеличена; применение анастрозола пациенткам с умеренными и тяжелыми нарушениями функции печени требует осторожности. Лечение должно основываться на оценке соотношения пользы и риска для каждой отдельной пациентки.
Нарушение функции почек
Анастрозол не исследовали у пациенток, больных раком молочной железы и с тяжелыми нарушениями функции почек. Экспозиция анастрозола не увеличивалась у пациенток с тяжелыми нарушениями функции почек (скорость клубочковой фильтрации [СКФ] < 30 мл/мин); применение анастрозола пациенткам с тяжелыми нарушениями функции почек требует осторожности.
Дети
Анастрозол-Виста не показан для применения детям, поскольку для этой группы пациентов безопасность и эффективность установлены не были.
Мальчикам с дефицитом гормона роста анастрозол не следует применять как дополнение к лечению гормоном роста. В базовом клиническом исследовании эффективность не была продемонстрирована и не установлена безопасность. Поскольку анастрозол снижает уровни эстрадиола, анастрозол не следует применять девочкам с дефицитом гормона роста как дополнение к лечению гормоном роста. Отсутствуют данные длительного наблюдения по безопасности применения детям.
Важная информация о вспомогательных веществах
Лекарственное средство содержит лактозу. Пациенткам с редкими наследственными состояниями, такими как непереносимость галактозы, лактазная недостаточность Лаппа или нарушение всасывания глюкозы-галактозы, не следует принимать это лекарственное средство.
Способ применения и дозы
Анастрозол-Виста принимать перорально.
Рекомендованная доза для взрослых, включая пожилых женщин, составляет 1 таблетку (1 мг) 1 раз в сутки.
При инвазивном раке молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов на ранних стадиях у женщин в постменопаузальном периоде рекомендованная продолжительность адъювантного эндокринного лечения составляет 5 лет.
Нарушение функции почек
Пациенткам с легкими или умеренными нарушениями функции почек корректировать дозу не нужно. Применение лекарственного средства Анастрозол-Виста пациенткам с тяжелыми нарушениями функции почек требует осторожности.
Нарушение функции печени
Пациенткам с заболеваниями печени легкой степени тяжести корректировать дозу не нужно. Пациенткам с умеренными и тяжелыми нарушениями функции печени следует применять с осторожностью.
Дети
Анастрозол-Виста не рекомендуется назначать детям из-за недостаточности данных о безопасности и эффективности.
Побочные реакции
Нижеследующие нежелательные реакции распределены по частоте и системно-органным классам (СОК). Распределение по частоте проводили по следующим критериям: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10000, <1/1000) и очень редко (<1/10000). Чаще сообщали о таких нежелательных реакциях: головная боль, приливы, тошнота, сыпь, артралгия, нарушения подвижности в суставах, артрит и астения.
Нежелательные реакции по классам СОК и частоте
Таблица 3
|Класс системы органов
|Частота
|Побочные реакции
|Со стороны обмена веществ, метаболизма
|часто
|Анорексия, гиперхолестеринемия
|нечасто
|Гиперкальциемия (с повышением или без повышения уровня паратиреоидного гормона)
|Со стороны нервной системы
|очень часто
|Головная боль
|часто
|Сонливость, запястный туннельный синдром*, расстройства чувствительности (включая парестезию, потерю вкуса и изменения вкусовых ощущений)
|Со стороны психики
|очень часто
|Депрессия
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
|очень часто
|Приливы
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|очень часто
|Тошнота
|часто
|Диарея, рвота
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|часто
|Повышение уровня щелочной фосфатазы, аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы
|нечасто
|Повышение уровня гамма-ГТ и билирубина, гепатит
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|очень часто
|Сыпь
|часто
|Истончение волос, алопеция, аллергические реакции
|нечасто
|Крапивница
|редко
|Эритема полиморфная, анафилактоидная реакция, кожный васкулит (включая определенное количество сообщений о случаях пурпуры Шенляйна-Геноха)**
|очень редко
|Синдром Стивенса-Джонсона, ангионевротический отек
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|очень часто
|Артралгия/нарушение подвижности в суставах, артрит, остеопороз
|часто
|Боли в костях, миалгия
|нечасто
|Синдром щелкающего пальца
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|часто
|Сухость влагалища, вагинальное кровотечение***
|Общие расстройства и реакции в месте введения
|очень часто
|Астения
* Частота возникновения запястного туннельного синдрома была больше у пациенток, получавших анастрозол в ходе клинических исследований, по сравнению с таковой у пациенток, получавших тамоксифен. Однако большинство этих случаев возникали у пациенток с определенными факторами риска развития этого состояния.
** Поскольку в исследовании ATAC случаи кожного васкулита и пурпуры Шенляйна-Геноха не наблюдались, частота этих явлений может считаться редкой (≥ 0,01%, < 0,1%) на основе наихудшего значения точечной оценки.
*** Вагинальные кровотечения возникали часто, в основном у пациенток с распространенным раком молочной железы во время первых нескольких недель после замены гормональной терапии анастрозолом. Если кровотечения продолжаются, следует провести дальнейшее обследование.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщение о побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеет важное значение. Это позволяет проводить мониторинг соотношения польза/риск при применении этого лекарственного средства. Медицинским и фармацевтическим работникам, а также пациентам или их законным представителям следует сообщать о всех случаях подозреваемых побочных реакций и отсутствии эффективности лекарственного средства в Государственный экспертный центр Минздрава Украины по ссылке: https://aisf.dec.gov.ua/
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 14 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Производитель, ответственный за упаковку и выпуск серии:
Синтон Хиспания, С.Л.